Jovicu je u radionici, metalnim štanglama i pajserima, napalo šest maskiranih ljudi. Iako je rukama zaštitio glavu, od siline udarca je završio na podu. Mušterija Dragojle, iz Ljiga, je prošao još gore, njemu je drugih šest maskiranih ljudi polomilo jagodične kosti i probušilo pluća

Stravične fotografije ljudi koji su povređeni u Valjevu, a koje se šire društvenim mrežama, pokazale su se kao autentične.

Naime, sve se dogodilo 15. avgusta u večernjim satima, u Grabovici, prigradskom naselju u Valjevu. Tom prilikom povređen je Jovica Jeremić (45) koji radi u auto-servisu „Živković“ . Kaže za „Vreme“ da je bilo, koliko se seća, 20 sati i 50 minuta.

Vrata radionice su bila otvorena. Ušlo je šest maskiranih ljudi, u crnim majicama i duksericama, imali su metalne macole, pajsere, sekire, videlo se da su došli d’ubiju…

Stigao je samo da podigne ruke, da zaštiti glavu, kada je udaren metalnom šipkom od preko metar, sa kukom na vrhu. Iako se zaštitio rukama, od siline udarca pao je na zemlju. Na podu radionice su nastavili da ga krvnički biju, ima ranu na nozi, deset santimetara duboku, dva santimetra u prečniku.

Napominjemo da su fotografije u nastavku uznemirujuće:

Dragojle je prošao još gore

Napolju je još šest ljudi, maskiranih kao i oni koji su njega napali, tuklo mušteriju Tomić Dragojla (62) iz Ljiga.

Njega su udarali i sekirom, polomljene su mu jagodične kosti, povređena plećka, probušeno plućno krilo. Napadači su, pošto su uništili i dva „audija“, pobegli u tri automobila.

Bilo ih je ukupno petnaest, komšije su pozvale hitnu pomoć. Sa njima je otišao Dragojle, pošto je imao teže povrede, a Jovica je do Urgentnog centra Valjevske bolnice prebačen

njegovim kolima. Snimili su ih. Dragojle je, zbog teških povreda, hitno prebačen

u Beograd, u Klinički centar. Jovica je, kad su ga sanirali i ušili rane – napukla mu je

kost u šaci – pušten kući, jer nije hteo da ostane u bolnici.

Napad zbog ćerke studentkinje

Jovica, sa kojim smo, zbog teškog fizičkog i psihičkog stanja u kom se nalazi, razgovarali telefonom, uveren je da ga nisu slučajno napali. Isto veče je ista „ekipa“ demolirala kafić „Skver“ u valjevskom naselju Brđani, kada su povredili konobaricu.

Zna i zašto su ga napali, zbog ćerke, studentkinje Stomatološkog fakulteta, koja je stalno na protestima u timu za Medicinsku pomoć. Nikad se nikome, kaže, nije zamerio, nema neprijatelja, na kući vrata ne zaključava.

Žena mu je rekla da je policija, dok je bio u Urgentnom centru, izlazila na uviđaj. U bolnicu su mu dvojica saobraćajaca uzeli izjavu. I od tada ništa, i ne nada se ničemu, jedino se moli bogu da mušterija Dragojle iz Ljiga preživi.