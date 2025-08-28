Protest u Novom Sadu

28.avgust 2025. I.M.

Sukob demonstranata i Policije u Novom Sadu, ima povređenih

Građani, studenti i policija sukobili su se sinoć ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Nakon što je dekan odbio da pusti studente u zgradu, policija je upotrebila biber sprej i pirotehniku, a više osoba je povređeno