Centralna izborna komisija BiH odlučila je da se 23. novembra održe prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske, nakon što je Miloradu Dodiku oduzet mandat na osnovu presude Suda BiH.

Centralna izborna komisija BiH, sa dva glasa protiv, raspisala je prevremene izbore za predsednika Republike Srpske za 23. novembar ove godine.

CIK BiH je odluku o prevremenom raspisivanju izbora za predsednika Republike Srpske donela uprkos tome što proces protiv Dodika nije došao u izvršnu fazu.

Centralna izborna komisija BiH je ovu odluku donela, nakon što je prethodno oduzela mandat Dodiku na osnovu pravosnažne presude Apelacionog veća Suda BiH, kojom je predsednik Republike Srpske osuđen na godinu dana zatvora i šet godina zabrane obavljanja političke delatnosti.

Dodik je osuđen zbog nepoštovanja odluka neligitimnog Visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita.

Zvaničnici Republike Srpske ne priznaju odluku o oduzimanju mandata predsedniku Dodiku, a Narodna skupština Republike Srpske je u međuvremenu raspisala referendum na kome će se narod o postupanju Suda BiH prema Dodiku izjasniti 25. oktobra.

Izvor: RTRS