Referendum povodom presude Suda BiH i odluke CIK-a da oduzme mandat predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku održaće se 18. ili 25. oktobra, odlučeno je na sastanku vladajuće koalicije.

Tačan datum referenduma biće uvršten u Odluku o raspisivanju referenduma koja će se u petak naći na sednici Narodne skupštine Republike Srpske, prenosi RTRS.

Kako se navodi, tim datumom je ostavljeno dovoljno vremena da izmene Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, kao i Odluka o referendumu prođu sve nivoe odlučivanja – parlament, Veće naroda i Ustavni sud Republike Srpske u slučaju pokretanja pitanja vitalnog nacionalnog interesa.

Sud BiH je u ponedeljak odbio žalbu Milorada Dodika na odluku Centralne izborne komisije BiH o oduzimanju mandata predsednika RS, ocenivši je kao „neosnovanu“.

Izvor: RTRS