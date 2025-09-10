Tako je utakmica Srbije i Engleske na Marakani u utorak, 9. septembra, uveče prošla sramotno. Ne samo zbog katastrofalnog rezultata od pet prema nula za goste. Već i zbog scena batinjanja i pretnji posetiocima na zapadu, gde tradicionalno kod nas sede ljudi koji nisu okoreli navijači, često sa porodicom.
Šta se dogodilo
Cela Marakana se u jednom trenutku orila od pokliča „Ko ne skače taj je ćaci!“, a najviše oko 60. minuta, kada je naša reprezentacija već bila na tužnih 0:3.
Na taj mig skočili su batinaši, koji su bili poređani pri dnu tribina. Krenuli su da preskaču redove i stolice, da udaraju ljude, da prete. Predvodnik grupe, sa tetovažom na ruci, obučen u crnu majicu, tukao je sve redom i na kraju pokazao prstom „pssst“, prenosi Sport klub.
Ljudi su bili šokirani. Jer to mahom nisu bili okoreli navijači navikli i na fizičke obračune na utakmicama, već samo „obični“ ljudi koji su došli da gledaju fudbalsku reprezentaciju. Deca su bila uplašena i uplakana, a roditelji nisu znali šta će, kako da ih zaštite od horde pune naslaganih mišica i podignutih pesnica, koja je odjednom krenula na sve njih. Vidi se to i na snimcima sa stadiona „Rajko Mitić“, a i na brojnim fotografijama.
Žandarmerija priskočila – da zaštiti huligane
Žandarmerija je morala da reaguje. Ali ne da bi zaštitila mirne posetioce, već su došli na zapadnu tribinu tek kada su krenuli da pristižu navijači sa drugih mesta kako bi zaštitili nejake ljude. Žandarmerija je zapravo uskočila da štiti batinaše, što ukazuje na to da rade za istog gazdu.
Gomila ljudi je tako izbačena, pa je kraj utakmice na stadionu „Rajko Mitić“ dočekalo oko 5.000 ljudi. Od toga, polovina navijača reprezentacije Engleske.
„Piksi, odlazi“, orilo se takođe na Marakani. Nejasno je, pak, da li je ovo bila poruka selektoru srpske fudbalske reprezentacije jer je dozvolio zaista ponižavajući poraz. Ili su ljudi želeli da mu poruče šta misle o njegovim brojnim prijateljskim fotografijama sa Aleksandrom Vučićem, pogotovu ako se zna da je on direktno uticao na postavljanje šefa ovog tima.
Uz loš rezultat reprezentacije u košarci na Evropskom prvenstvu u Letoniji, otkriven je još jedan monstruozni plan – u Rigu su poslati batinaši da prete ljudima koji uzvikuju „pumpaj“ na utakmicama, o čemu je „Vreme“ danima pisalo.
