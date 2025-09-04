Sumnjivi tipovi koji su pretili srpskim navijačima u Rigi su izgleda promenili taktiku na Evropskom prvenstvu u košarci - na meču protiv Turske su pokušali da preduprede i preglasaju „pumpanje“ sa tribina. Obezbeđenje Arene je, saznaje „Vreme“, moralo da premesti familije reprezentativaca na druga mesta

Nije ni počelo intoniranje srpske himne na utakmici sa Turskom u sredu, 3. septembra uveče, a pojedine porodice srpskih košarkaša već su morale da ustanu sa svojih mesta.

Oni inače sede u blizini klupe naše reprezentacije, ali je obezbeđenje za njih moralo da nađe novi prostor. Razlog za ovo sklanjanje bio je, kako govore izvori „Vremena“, dolazak navijača koje naši sagovornici opisuju kao „ćacije“ na tribine iza srpske klupe.

„Alo Murate“

Odmah su krenuli da vode navijanje. Ali ne ono koje inače viđamo na mečevima reprezentacije, već su pokazali ponašanje poznato na klupskim utakmicama u Srbiji.

„Krenuli su da se deru turskim košarkašima ‘Alo Murate’, da viču o Kosovu, ali i ono klasično navijački kod nas, zvali su ‘Javi se istok’“, govori izvor redakcije. „Toliko su bili glasni i napadni da su familije košarkaša, a neki su bili i sa malom decom, morale da se sklone.“

Po njih je, dodaju, došlo obezbeđenje Arene i napravilo posebna mesta za celu jednu grupu ljudi, koji inače sede na posebnim mestima koja su predviđena za najbliže. Na stranu što na tim novim mestima nisu gotovo ništa mogli da vide.

Niko da im odgovori

Ostatak Arene je, kažu, bio zbunjen. Na njihovo „Javi se istok“, nije imao ko da odgovori, jer su na istočnim tribinama mirno sedeli mešano Estonci, Letonci, Turci, Srbi i ostali navijači najrazličitijih nacija.

Problem je nastao i za naše „obične“ navijače koji su se našli na ovim tribinama jer su se i oni osetili nepoželjnim na ovim tribinama iza srpske klupe. Neki od njih su otišli skroz na najviša mesta u Areni, a tamo im je propao ugođaj koji su platili nekoliko stotina evra, da bi bili blizu terena.

Nova taktika je po sredi

Ovaj događaj potvrđuje i Marko Dražić, urednik Njuz neta, poznat kao veliki ljubitelj sporta i navijač na košarkaškim utakmicama. On je na meču protiv Turske sedeo preko puta srpske klupe, a kaže da se prvi put, da on zna, dogodilo da je neko na utakmicu reprezentacije poneo – bubanj.

„Po izgledu tih nekoliko ljudi tik iznad klupe je bilo prilično jasno da su ćaci ekipa“, govori Dražić za „Vreme“. „Mislim da im taktika sada nije bila toliko da prete, već da oni tokom cele utakmice stvaraju buku i diktiraju pesme koje će se pevati, ne bi li na taj način sprečili ostale da pumpaju.“

On dodaje da utakmica u nastavku jeste bila tenzična i da je bilo mnogo više ljudi nego na meču protiv Češke. Kako je bilo i turskih navijača, neuporedivo je bila veća buka.

„Ali, gotovo sam siguran da su ćaci poslati da vode navijanje. Na košarkaškim utakmicama reprezentacije nismo ranije imali neku organizovanu grupu koja vodi navijanje, nameće određene pesme, a pogotovu nismo imali navijače sa bubnjem“, kaže Dražić.

Urednik Njuz neta govori kako je preglasavanje potencijalnog pumpanja, za razliku od pretnji ljudima, „svakako mnogo perfidnija taktika“.

„Oni ne čekaju da krene pumpanje pa da idu da prete ljudima, nego od prvog minuta nametnu kontrolu, stvaraju konstantnu buku, čime kontrolišu navijanje“, misli on.

Pretnje

Ovo dolazi nakon nekoliko incidenata.

Prvo je bivši reprezentativan Vladimir Štimac govorio o pretnjama SNS batinaša u Rigi ljudima koji su pumpali. Zatim su iz pokreta „Kreni -promeni“ rekli da pouzdano znaju da su radnici obezbeđenja Vlade Mandića poslati na prvenstvo da bi branili ljudima da govore protiv vlasti u Srbiji. Navodno je poslato 150 njih.

Koji dan kasnije, na društvenim mrežama je vesti o SNS batinašima na Evropskom prvenstvu u košarci potvrdio doktorand Bogdan Raonić.

„Upravo me je presrela grupa od petorice ćacija u Rigi, u areni i zapretila mi da prestanem da vičem pumpaj. Ako mi se nešto desi, znate od koga je“, napisao je on na X.

Upravo me je presrela grupa od petorice ćacija u Rigi, u areni i zapretila mi da prestanem da vičem „pumpaj“. Ako mi se nešto desi, znate od koga je. @novarsonline @n1srbija — Bogdan Raonić (@raonic_bogdan) September 1, 2025

Raonić je srpski vanserijski talenat za fiziku i matematiku, a diplomirao je kao student generacije na prestižnom Fakultetu politehničkih nauka u Parizu. Trenutno je na postdiplomskim studijama u Švajcarskoj.

Policija Letonije je potvrdila da je dobila prijavu o pretnji na tribinama.