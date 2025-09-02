„Do danas je policija u Rigi zabeležila jedan incident do koga je došlo između navijača Srbije, a koji su se odnosili na navijačke povike tokom utakmice“, navedeno je u saopštenju policije Rige.

Policija glavnog grada Letonije objavila je saopštenje kao reakciju na objave na društvenim mrežama i pisanja nekih medija, među kojima je i „Vreme“ da su navijači košarkaške reprezentacije Srbije u Rigi imali probleme zbog skandiranja „pumpaj“ na tribinama i da je čak bilo i fizičkih okršaja.

„Do danas je policija u Rigi zabeležila jedan incident do koga je došlo između navijača Srbije, a koji su se odnosili na navijačke povike tokom utakmice. Pojedinci koji su učestvovali u incidentu su identifikovani na licu mesta i uzeti su njihovi lični podaci. Istraga je pokrenuta o ovom slučaju“, navedeno je u saopštenju policije Rige.

Istaknuto je da nisu registrovani drugi slični incidenti i da se Evropsko prvenstvo u košarci u Rigi, sveukupno, do sada se održava bez većih problema.

„Što se tiče ponašanja navijača, uključujući i pomenute navijače iz Srbije, ne možemo da kažemo da se neko istakao lošim ponašanjem. Državna policija, u saradnji sa drugim nadležnim organima, sve vreme nadgleda situaciju, policajci su svima vidljivi na licu mesta i nadgledaju dešavanja u halama“, navedeno je u saopštenju.

Policija Rige dodaje i da je u stalnom kontaktu sa kolegama iz drugih zemalja.

„Ukoliko bilo kakva kršenja zakona budu primećena, pozivamo ljude da ih odmah prijave policiji pozivom na broj 112 ili tako što će kontaktirati policajca na licu mesta“, navedeno je u saopštenju policije Rige.

„Petorica ćacija u Rigi“

Vesti o SNS batinašima na Evropskom prvenstvu u košarci potvrdio je doktorand Bogdan Raonić, koji je napisao je na mreži X da ga je presrela grupa u Rigi.

„Upravo me je presrela grupa od petorice ćacija u Rigi, u areni i zapretila mi da prestanem da vičem pumpaj. Ako mi se nešto desi, znate od koga je.“

Ovako je uoči meča Srbija – Češka u Rigi tvitovao Bogdan Raonić, mladić iz Kragujevca, koji je na postdioplomskim studijama u Švajcarskoj. On je pre nekoliko godina iz Srbije otišao kao vanserijski talenat za fiziku i matematiku, a diplomirao je kao student generacije na prestižnom Fakultetu politehničkih nauka u Parizu. Mediji i nezadovoljni građani ga pamte kao studenta iz Šumadije koji je u svom rodnom gradu 2020. doživeo hapšenje tokom protesta, proveo dva dana u pritvoru i tretiran je kao huligan, jer se sa još nekoliko drugara našao u blizini mesta na kome je policija jurila demonstrante.

O „ćacijima“ u Rigi na društvenoj mreži Iks pisao je o pokret Kreni-Promeni.

U Letoniji su, pored lica sa kriminalnom prošlošću, poslata i privatna obezbeđenja dve firme koje vlast često angažuje na svojim skupovima, ali i preko kojih se ispumpava novac iz državnog i javnog sektora. Oko 150 ljudi iz ovih firmi poslato je kako bi pretili srpskim navijačima… pic.twitter.com/pMnV6sMmIR — Kreni-Promeni (@KPromeni) August 29, 2025

Šta kažu ljudi u Rigi

Redakcija „Vremena“ je razgovara sa nekoliko ljudi koji su od početka Evropskog prvenstva u košarci u Rigi. Oni kažu da su sporadično primetili neke momke, i ispred i u Areni na prve dve utakmice, koji su izgledali kao SNS batinaši. Tokom treće utakmice ih više nisu viđali.

„Sama Arena je dosta dobro obezbeđena, barem se tako meni čini“, kaže sagovornica „Vremena“ koja je sa momkom došla da prati utakmice Srbije u grupi. „Videli smo neke naše čudne momke ispred Arene, ali ne u samoj blizini, već kod kafića u kom se pušta naša muzika. Oni su malo čudno delovali i mrštili se.“

Kreni-Promeni: Tužilaštvo odmah da reaguje

Pokret Kreni-Promeni ocenio je da tužilaštvo i policija moraju odmah da reaguju povodom napada batinaša, koje je Srpska napredna stranka (SNS) poslala u Letoniju da progone srpske navijače.

Pokret u saopštenju pita ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića i direktora policije Dragana Vasiljevića da li je policija imala operativna saznanja da grupa od 150 osoba sa licencom za obezbeđenje, koju bi morala da izgubi, odlazi u inostranstvo kako bi vršila krivična dela prema srpskim državljanima.

Kreni-Promeni je, kako se navodi, 29. avgusta objavio da je SNS poslala paravojne formacije iz firmi za obezbeđenje “T&M” Vladimira Mandića i “Sectre”.

U saopštenju se dodaje da je na jučerašnjoj utakmici napadnut srpski državljanin Bogdan Raonić, doktorant na jednom od najprestižnijih svetskih univerziteta.

Na neki način sukob koji se desio ilustruje sukob dve vizije. Jedno je Ćaci vizija huligana, lica sa kriminogenom prošlošću i firmi koje preko korupcije dobijaju posao, a drugo je Srbija svetski obrazovanih i priznatih mladih ljudi, koji istinski vole svoju zemlju, ističu u pokretu Kreni-Promeni.