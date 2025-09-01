Šta do sada znamo o SNS batinašima koji su navodno maltretirali srpske navijače koji su nosili zastave sa natpisima „pumpaj“

Priča o pojavi SNS batinaša i radnika obezbeđenja koji su navodno pretili navijačima na Evropskom prvenstvu u košarci u Rigi, zabrinula je „običan“ svet koji je tamo otišao da navija za srpsku reprezentaciju.

Dok Savo Manojlović iz „Kreni-promeni“ za „Vreme“ govori da je njegova organizacija iz pouzdanih izvora dobila podatke da su u Letoniju, pored lica sa kriminalnom prošlošću, poslata i privatna obezbeđenja dve firme koje vlast često angažuje na svojim skupovima.

„To su Firme T&M Vladimira Mandića i Sectra, čiji je osnovni posao u Rigi da ljudi slučajno ne viču nešto protiv Vučića“, kaže Manojlović. „To smo saznali još pre nego što su otputovali jer su skupljali ljude, a onda se ispostavilo i da su počeli da rade na terenu.“

Njegova organizacija je obelodanila da je oko 150 ljudi otišlo za Letoniju, a da iste firme angažuju ljude za proteste SNS-a, kao i za događaje poput Ćacilenda.

U Letoniji su, pored lica sa kriminalnom prošlošću, poslata i privatna obezbeđenja dve firme koje vlast često angažuje na svojim skupovima, ali i preko kojih se ispumpava novac iz državnog i javnog sektora. Oko 150 ljudi iz ovih firmi poslato je kako bi pretili srpskim navijačima…

Šta kažu ljudi u Rigi

Redakcija „Vremena“ je razgovara sa nekoliko ljudi koji su od početka Evropskog prvenstva u košarci u Rigi. Oni kažu da su sporadično primetili neke momke, i ispred i u Areni na prve dve utakmice, koji su izgledali kao SNS batinaši. Tokom treće utakmice ih više nisu viđali.

„Sama Arena je dosta dobro obezbeđena, barem se tako meni čini“, kaže sagovornica „Vremena“ koja je sa momkom došla da prati utakmice Srbije u grupi. „Videli smo neke naše čudne momke ispred Arene, ali ne u samoj blizini, već kod kafića u kom se pušta naša muzika. Oni su malo čudno delovali i mrštili se.“

Na samom terenu su pojedini ljudi takođe videli Srbe koji bi mogli da odgovaraju opisu SNS batinaša. Jedan naš navijač kaže da su momci bili u grupi, da su bili jako glasni, nosili zastave i pokazivali tri prsta, ali da su se on i drug sklanjali od njih, samoinicijativno.

Pretili lomljavom noseva

Bivši košarkaški reprezentativac Srbije Vladimir Štimac rekao je da su mu mnogi navijači koji su u Rigi, nakon prve utakmice u grupi, pisali, a neki od njih podržavaju reprezentaciju decenijama. On je pokazao i sms poruke, a u jednoj je navedeno da su im određeni ljudi proveravali zastave da vide da li na njoj piše „pumpaj“.

„Ljudi su mi pisali da su im plenili zastave, pretili da će im lomiti noseve ako bilo šta kažu protiv Vučića. To su sve pojedinci kriminalne pozadine“, kaže Štimac za „Vreme“. „To su sve ljudi koji su pratili reprezentaciju i kada sam ja bio u njoj, neki su iz dijaspore, neki su otputovali iz Srbije.“

On je na društvenim mrežama napisao da su batinaši poslati da zastraše ljude koji hoće da se solidarišu sa studentima i da se suprotstave režimu.

„Njihov problem je sad što je atmosfera tamo totalno drugačija, ako ima 1.000 navijača, 950 je protiv režima“, kaže Štimac i dodaje da se batinaši narednih dana nisu pojavljivali jer su navijači prijavili policiji ova maltretiranja.

Sam Štimac je pisao FIBA (Svetskoj košarkaškoj organizaciji), kako bi izrazio zabrinutost za bezbednost navijača naše reprezentacije na Evropskom prvenstvu u Rigi.

Pismo @FIBA @EuroBasket o mojoj zabrinutosti da će kriminalci i partijske sluge koje je Aleksandar Vučić poslao širiti strah i teror nad političkim neistomišljenicima ili na večinskom pristojnom Srbijom, a sve s ciljem da zastraše većinu i prikriju istinu, ne bi li sačuvali imidž…

Ko je Vladimir Mandić

Bivši rukometaš i član SNS-a Vladimir Mandić bio je deo grupe koja se na protestu 1. maja sukobila sa studentima i ratnim veteranima, objavila je Mila Popović, predsednica beogradskog odbora SSP-a.

„Vlada Mandić, prvi batinaš Srpske napredne stranke, šef grupe koja je napala studente i ratne veterane, a na snimku se vidi kako šutira mladića“, napisala je ona na društvenoj mreži Iks.

Mandić je bivši rukometaš i istaknuti član SNS, „čovek koji je na adresi svoje firme prijavio 154 fantomska birača, mahom funkcionere iz Republike Srpske“, dodala je ona tada i rekla da su sa njegovih terasa za vreme korone paljene baklje i da je skandirano protiv Dragana Đilasa.

Ime Vladimira Mandića prethodnih godina pominjalo se u više afera – od hapšenja u Crnoj Gori, preko dovođenja birača iz Republike Srpske, do gomilanja neverovatnog broja nekretnina. Samo u Beogradu Mandić ih ima čak 46, piše Nova.rs.

„Predvodio 200 naoružanih 15. marta“

Poslednja Mandićeva afera bila je u vezi tvrdnje Čedomira Jovanovića da je bivši rukometaš poslao 200 naoružanih ljudi u Skupštinu Srbije 15. marta.

Nekoliko dana nakon velikog studentskog protesta u Beogradu, predsednik Liberalno-demokratske partije (LDP) Čedomir Jovanović izjavio da je tokom skupa 15. marta u Skupštini grada Beograda bilo 200 naoružanih ljudi koje je doveo rukometaš Mandić.

Jovanović je rekao da je u Skupštini Grada bilo „njih 200“ koji su ušli u uniformama „Atlas osiguranja“.

„Našao sam Gurija na Zlatiboru jer je to bilo njegovo osiguranje, on je prodao pre godinu dana. Onda sam zvao Dačića i on je postavio policiju tamo. To su oni sa kačketima, Vlada Mandić ih je doveo. Nisu izlazili, Dačić je rekao da neće pustiti da izađu“, rekao je tada Jovanović, zbog čega je bio pozvan u policiju na saslušanje.

Hapšenje

U septembru 2022. godine, policija u Banjaluci uhapsila je Mandića u naselju Borik, a zajedno sa njim bio je uhapšen i Adam Šukalo, takođe funkcioner Srpske napredne stranke.

Policajci su tada zaustavili automobil u kojem su bila njih dvojica, pretresla vozilo, a potom ih, navodno bez objašnjenja, privela. Oni su saslušani u policiji, a potom pušteni, ali nije bilo obrazloženo da li su saslušani u svojstvu građanina ili ih organi Republike Srpske sumnjiče za neko krivično delo.

Mandić je privođen i tokom kampanje za lokalne izbore u Nikšić, sa još osam osoba, među kojima je bila i „bezbednosno interesantna osoba“ iz Beograda Dane Šijan, pisao je portal Nova.rs.