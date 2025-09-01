Izbori u Zaječaru, 8. jun 2025.

Lokani izbori

01.septembar 2025. K. S.

Zaječar u bezvlašću: Sud poništio konstitutivnu sednicu, opozicija traži nove izbore

Viši sud u Zaječaru proglasio je nelegitimnom konstitutivnu sednicu Skupštine grada održanu početkom avgusta. Opoziciona koalicija „Promena u koju verujemo” tvrdi da Zaječar sada nema gradonačelnika ni predsednika skupštine i najavljuje da jedino rešenje vidi u uvođenju privremenih organa i novim izborima. Vlast za sada – ćuti