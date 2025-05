Bivši rukometaš i član SNS-a Vladimir Mandić bio je deo grupe koja se na protestu 1. maja sukobila sa studentima i ratnim veteranima, objavila je Mila Popović, predsednica beogradskog odbora SSP-a.

„Vlada Mandić, prvi batinaš Srpske napredne stranke, šef grupe koja je napala studente i ratne veterane, a na snimku se vidi kako šutira mladića“, napisala je ona na društvenoj mreži Iks.

Vlada Mandić, prvi batinaš Sprske napredne stranke, šef grupe koja je napala studente i ratne veterane, a na snimku se vidi kako šutira mladića. Mandić je bivši rukometaš i istaknuti član SNS, čovek koji je na adresi svoje firme prijavio 154 fantomska birača, mahom funkcionere… pic.twitter.com/NOdjRfFcSm — Mila Popovic (@milabizjak) May 1, 2025

Mandić je bivši rukometaš i istaknuti član SNS, „čovek koji je na adresi svoje firme prijavio 154 fantomska birača, mahom funkcionere iz Republike Srpske“, dodala je.

Sa njegovih terasa su za vreme korone paljene baklje i skandirano protiv Dragana Đilasa, rekla je Popović.

„Njegov kum je Dane Šijan, jedan od vlasnika T&M Group Solutions, firme koja je obezbeđivala Arenu za vreme krađe izbora u decembru 2023. godine i dovozila lažne birače, a sada zarađuje milione na batinanjanju građana i navodnom obezbeđenju javnih objekata. To je SNS ‘pristojna Srbija’ – batinaši i otimači para Beograđana“, napisala je Mila Popović.

Ko je Vladimir Mandić

Ime Vladimira Mandića prethodnih godina pominjalo se u više afera – od hapšenja u Crnoj Gori, preko dovođenja birača iz Republike Srpske, do gomilanja neverovatnog broja nekretnina.

Samo u Beogradu Mandić ih ima čak 46, piše Nova.rs.

Poslednja Mandićeva afera bila je u vezi tvrdnje Čedomira Jovanovića da je bivši rukometaš poslao 200 naoružanih ljudi u Skupštinu Srbije 15. marta.

Hapšenje

U septembru 2022. godine, policija u Banjaluci uhapsila je Mandića u naselju Borik, a zajedno sa njim bio je uhapšen i Adam Šukalo, takođe funkcioner Srpske napredne stranke.

Policajci su tada zaustavili automobil u kojem su bila njih dvojica, pretresla vozilo, a potom ih, navodno bez objašnjenja, privela. Oni su saslušani u policiji, a potom pušteni, ali nije bilo obrazloženo da li su saslušani u svojstvu građanina ili ih organi Republike Srpske sumnjiče za neko krivično delo.

Mandić je privođen i tokom kampanje za lokalne izbore u Nikšić, sa još osam osoba, među kojima je bila i „bezbednosno interesantna osoba“ iz Beograda Dane Šijan, piše portal Nova.rs.

Prijava birača

U januaru 2024. godine otkriveno je da je u zgradi bivšeg rukometaša za beogradske izbore prijavljen ogroman broj birača koji tu ne stanuju. Među njima je bio veliki broj funkcionera Republike Srpske.

U Mandićevoj zgradi za beogradske izbore bilo je prijavljeno neverovatnih 154 birača, dok je za republičke izbore, na istoj adresi, bio prijavljen 121 birač.

Nekretnine na najluksuznijim lokacijama

Nova.rs je krajem prošle godine otkrila i da Mandić poseduje veliki broj nepokretnosti u Beogradu. Kako se može videti uvidom u Katastar nepokretnosti, Mandić poseduje nekretnine od ukupno 4.502 kvadrata koji su smešteni u objektima na Dedinju i u strogom centru grada, nadomak Beograda na vodi.

Jovanović: Mandić doveo 200 naoružanih ljudi 15. marta

Nekoliko dana nakon velikog studentskog protesta u Beogradu, predsednik Liberalno-demokratske partije (LDP) Čedomir Jovanović izjavio da je tokom skupa 15. marta u Skupštini grada Beograda bilo 200 naoružanih ljudi koje je doveo rukometaš Vladimir Mandić.

Jovanović je rekao da je u Skupštini Grada bilo „njih 200“ koji su ušli u uniformama „Atlas osiguranja“.

„Našao sam Gurija na Zlatiboru jer je to bilo njegovo osiguranje, on je prodao pre godinu dana. Onda sam zvao Dačića i on je postavio policiju tamo. To su oni sa kačketima, Vlada Mandić ih je doveo. Nisu izlazili, Dačić je rekao da neće pustiti da izađu“, rekao je tada Jovanović, zbog čega je bio pozvan u policiju na saslušanje.

Izvori: N1/Nova.rs