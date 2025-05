„Kada su me skoro pitali za koga navijam, rekao sam za Slobodana Miloševića. I to iskreno, od srca, to je čovek kome narod bezgranično veruje.“

Ovako je o svom navijanju za jedan sportski časopis govorio Dragan Stojković Piksi, pre skoro četiri decenije. On je dodao i da je Milošević „potpuno moralno čist jer nema ni vikendicu ni vilu, što narod ceni“ i još da se bori za narod, a ne za sebe.

Sve za Srbiju, ništa za sebe

Ove reči Piksi je mogao slobodno da ponovi i na mitingu naprednjaka u Nišu, kada je izašao na binu da podrži Aleksandra Vučića. I o njemu se govori kako ništa ne poseduje, ništa u sopstvenoj imovinskoj karti nema, a prati ga i taj narativ, kako sve što radi, radi za svoj narod, ne za sebe. Jer, logično, ništa nije ni stekao, ni vikendicu, ni vilu, kao i Slobodan Milošević.

Vučić mu se sa bine javno zahvalio, a na svom Instagram nalogu je napisao:

„Hvala Piksiju i ostalim legendama što su uvek uz Srbiju.“

Piksi je podržao Vučića i na izborima 2023. godine Stojković, kada mu se zahvalio zbog izgradnje stadiona „Dubočica“ u Leskovcu.

„Ovo je danas ponos celog Leskovca, i ponos svih vas koji će dolaziti ovde na stadion. Iskazujem veliku zahvalnost predsedniku Vučiću i Republici Srbiji, na trudu i na viziji koju su imali“, rekao je Stojković.

U oktobru 2024. godine predsednik Srbije Aleksandar Vučić je gostujući na RTS-u sedam dana pre nego što je selektor fudbalske reprezentacije Dragan Stojković trebalo da saopšti na koje igrače računa za utakmice sa Švajcarskom i Danskom otkrio da će biti promena na spisku, podseća Sportklub.

Šta mislite o protestima?

U martu 2025. godine su Piksija na konferenciji za mediji pitali šta misli o protestima studenata, kao i podršci koju su dobili od brojnih sportista. Na komentar portparol FSS da selektor neće odgovarati na takva pitanja, Stojković je sagnuo glavu i počeo odmah olovkom da žvrlja po papiru.