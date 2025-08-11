Mala pobeda entuzijasta na izborima za mesne zajednice u novosadskom kvartu Liman pre četiri godine pretvorila se u veliki simbolični poraz naprednjaka. Ovo ludovanje SNS-a sa trobojkama za vikend je posledica toga

Nakon što su 2012. godine preoteli vlast u Srbiji objavljujući totalni rat demokratskim institucijama, zakonima i zdravom razumu, pretvorivši ogromnu većinu medija u svoje propagandno brojilo, naprednjaci su sve izbore, na svim nivoima, dobijali glatko – od onih državnih do izbora za predsednika kućnog saveta. Bile su to uglavnom utakmice u kojima je jedan takmac imao 20 naoružanih igrača, potkupljenog sudiju, navijače koji su kamenjem gađali protivnike koji su na teren istrčavali zavezanih očiju i ruku.

Prvi izborni poraz doživeli su u Novom Sadu, u kvartu Liman, 2021. godine. Pobedili su ih samoorganizovani građani, entuzijasti, u tri mesne zajednice. Pobedili su uprkos tome što su se lokalni kriminalci u poznatom crnom ruhu okupljali u ovom delu grada tokom izbornog dana, pretili i ucenjivali, kupovali glasove.

Ova mala pobeda, koja u praksi ne znači ništa jer su mesne zajednice potpuno razvlaštene, na neki način se pretvorila u veliki simbolični poraz naprednjaka. Sa ove nevelike vremenske distance, čini se da je upravo tada počela da se ozbiljnije kruni naprednjačka kula od abonosa, koja je počivala na mraku, nepobedivosti i strahu.

Veći šešelji od Šešelja

Tada se po prvi put u snažnijem obliku pojavilo ono čega ćemo se kasnije, a naročito nakon 1. novembra prošle godine i pada nadstrešnice, baš nagledati. Naprednjaci se kada gube promptno vraćaju u svoju prvobitnu, radikalsku odoru, postaju veći šešelji od Šešelja: na svaku kritiku odgovaraju najprizemnijom nacionalističkom demagogijom, kojoj smo mislili da je rok trajanja istekao sa devedesetim.

Okrečili su ceo kvart u boje srpske zastave, kao vid osvete i provokacije. Trg umetničkih zastava u Limanskom parku, koji je trebalo da slavi umetnost i različitost boja i formi, pretvorili su u trg trobojki. A onda su najavili da će napraviti i crkvu na jednoj od retkih zelenih površina u ovom delu grada.

Incident na Limanima u #NoviSad gde grupa najverovatnije aktivista SNS iscrtava trobojke po zgradama. Nakon što je nekoliko muškaraca pokušalo da im prospe farbu, izbila je tuča, a na kraju je policija privela one koji su izazvali sukob. pic.twitter.com/JNo76WsbZB — Radio 021 (@Radio021) August 10, 2025

Šta je smisao svega ovoga? Pa jasno: prvo da obeleže teritoriju i pokažu snagu (mogu da uništavaju i privatnu imovinu) i predstave se zaštitnicima nacije. Potom da izazovu reakciju koja će njihovim tabloidima biti odličan povod da ukažu da su svi njihovi protivnici istovremeno i protivnici srpstva i pravoslavlja, autonomaši i satanisti, šta već.

Tako je recimo novosadski aktivista Brajan Brković, koji je na jednu od „zastava” ispisao imena najvećih afera ove vlasti, godinama provlačen kroz tabloidne pojave kao „ustaški unuk” koji „mrzi Srbe”. Slično su prošli i neki lokalni novinari koji su kritikovali ideju da se u kvartu napravi crkva, pri čemu su i ove brojne crkve u Novom Sadu ionako prazne.

Primitivna nacionalistička demagogija i nasilje jeste jedini odgovor naprednjaka na aktuelni masovni građanski bunt, predvođen studentima. Realno, ništa drugo i ne znaju. Kakva se slika stvara? Studenti nisu mladi ljudi koji se bore za normalno, demokratsko društvo u kojem će vladati zakoni a ne šalabajzeri i kriminalci; ne, oni su neprijatelji društva i srpstva. Oni su “ustaše”, “balije”, njima rukovodi Aljbin Kurti, plaća ih Zapad koji hronično mrzi Srbiju. Doduše, ima među njima i onih koji su zavedeni, naivni, reći će.

Foto: Tanjug / Saška Drobnjak Aktivisti SNS na Limanu

Većina građana odavno pročitala Vučića

Kome je ovo namenjeno? Svakako ne većini građana Srbije, koji su odavno pročitali Vučića, koji su takoreći neposredni svedoci besprizorne lažljivosti režimske propagande. Vide to svojim očima, ne trebaju posrednici. Kod njih ovo stvara samo kontraefekat, jači bes.

Ovo je namenjeno onima koje su svih ovih godina mediji bliski vlasti ozbiljno dezorijentisali i koji žive u paralelnom matriks-univerzumu. Neki od njih od svega ovoga imaju velike koristi, a neki naprotiv. Zapravo, režimska propaganda želi da što dublje podeli društvo i dovede ga na granicu građanskog rata. Ne preza da stvara konflikte ni u veoma osetljivim višenacionalnim sredinama. Pre neki dan Novi Pazar, ovih dana Bački Petrovac. Valjda je tamo najlakše.

Svaki konflikt za vlast je dragocen, jer ima u rukama svu silu. Pre svega, dobro naoružane i još bolje plaćene kriminalne bande (neke od njih su delovi privatnih agencija za obezbeđenje). Jedva čekaju naprednjaci da žestoko odgovore i da u kontranapadu osvoje brojne teritorije (ratna retorika devedesetih). I da ponovo uteraju strah u kosti građanima koji su na strah postali imuni. Pritom su konflikti dragocena hrana za njihovu propagandu.

Jedva su, tako, dočekali da neko prekreči „zastavu” i grafite mržnje na Limanu, pa da krenu u akciju. Pod komandom Miloša Vučevića, velika grupa nasilnika je odgovorila žestoko, “štiteći srpstvo”. Prekrečili su u trobojku sve čega su se dotakli. Bilo je incidenata, ali su građani ipak bili pametniji. Znali su da nasilnici nasilje i žele. Navodno su naprednjački aktivisti dobili po 200 evra za akciju, pa vi računajte koliko ih je ova budalaština koštala.

U okviru akcije predsednica Skupštine Novog Sada je izjavila da će se na Limanu graditi crkva posvećena žrtvama Novosadske racije. Dakle, ako smatrate da joj nije mesto na zelenoj površini gde se deca igraju, vi ste mađarski fašista koji je ljude bacao pod led. Logično.

Iscrtavanje trobojke na zgradi u Narodnog fronta u #NoviSad , preko puta OŠ „Jovan Popović“. pic.twitter.com/6NCJT3d2nm — Radio 021 (@Radio021) August 10, 2025

Pametno i uporno

Dobro su reagovali i građani Bačkog Petrovca. Hteli su da organizuju izložbu fotografija sa građanskih protesta u ovom malom mirnom gradiću. Naprednjaci predvođeni predsednicom opštine, opet prepoznatljivih fizionomija, sprečili su da se izložba održi – dva puta. Bilo je ozbiljnih turbulencija, naprednjaci su mahali i noževima. Na provokacije Petrovčani nisu pristali, bili su pametni, ali i uporni. Na kraju je, iz trećeg puta, izložba održana. Kažu da je to bio najveći skup u ovom gradu, otkako se pamti. Da nije bilo naprednjačkih bitangi, verovatno bi na izložbi bilo tridesetak ljudi.

Nema sumnje da su i kod velikog broja Novosađana ponovo probudili bes. Rekli smo već, to i jeste cilj. Ali ima u svemu tome i nekog naprednjačkog sadizma kojeg nam predsednik skoro svako veče prezentuje po televizijama. Ako Vučić zaista održi obećanje i sazove najveći naprednjački miting ever u glavnom gradu Vojvodine da se, je li, suprotstavi antisrpstvu i autonomaštvu, teško da će to proći bez ozbiljnih problema. Biće to veliki izazov za sve. I Vučić će biti oprezan, pa možda odustane i ovoga puta (već je mnogo puta najavljivao miting u Novom Sadu). Ko zna u kom pravcu stvari mogu da odu ako dođe baš do velikih problema.

Nećemo sada o tome kako neko može znati da će neki miting biti “najveći u istoriji”. Osim ako on sam ne dovodi ljude na njega, pa je odlučio da baš odreši kesu.

Cela Srbija u tri boje

Podsetimo se poznatih političkih pojmova: flag-waving (mahanje zastavom) i flag-wrapping (ogrtanje zastavom ili umotavanje u zastavu). Radi se o manipulativnoj upotrebi nacionalnih simbola. Mašeš zastavom da bi ritualno pokazao pripadnost svojoj naciji i njome skrio identitet. Umotaš se u nju kako bi se zaštitio od kritike i izbegao odgovornost. Ko te kritikuje, on je neprijatelj nacije. „Patriotizam je poslednje utočište hulja”, rekao je engleski pisac Samjuel Džonson još u 18. veku. Ničeg novoga pod kapom nebeskom.

Na kraju, možda će uskoro cela Srbija biti okrečena u bojama trobojke. Zašto ne? Krenimo od državnih institucija, pa preko Beograda na vodi, pa do svake privatne kuće i u najzabačenijem selu. I svako da ima obavezu da zakači zastavu na krov. Da unesemo malo boje u ovo naše sivilo.

