Protest

10.avgust 2025. S.Ć.

Građani protiv Šapića: Ne damo Dvojku

Beograđani su na protestu u nedelju nedvosmisleno rekli da su protiv ukidanja tramvaja na liniji broj 2, što potvrđuje i više od 32.000 potpisa na dve peticije

Hronika

10.avgust 2025. S.Ć.

Trostruko ubistvo u Gnjilanu

U pucnjavi u Gnjilanu ubijene su tri osobe a nekoliko ih je povređeno, policija raspisala poternicu za osumnjičenim, a mediji objavili njegovu fotografiju sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani i premijerom Aljbinom Kurtijem

Bački Petrovac: SNS aktivisti prekinuli izložbu

Bački Petrovac

10.avgust 2025. T. S.

Privedena dvojica veterana posle incidenata u Bačkom Petrovcu

Izložba fotografija na „Slovačkim narodnim svečanostima“ u Bačkom Petrovcu prekinuta je zbog nezadovoljstva pristalica SNS-a, a dvojica veterana su privedena tokom noći. Veterani su, navodno, nalepili slike sa studentskih protesta na prostorije SNS-a