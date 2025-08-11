Danima izbijaju sukobi između naprednjaka i onih koji to nisu. Očigledno je da su pristalice SNS-a dobile direktivu da se sada konfrontiraju sa ljudima koji protestuju

Vrbas, Bački Petrovac, Liman u Novom Sadu, Novi Beograd… – sve su ovo mesta u kojima su, za samo nekoliko dana, izbili neredi i direktni sukobi na ulicama. Jer, ljudi su izašli za protestuju, ali su naprednjaci sada dobili nova uputstva – da i sami izlaze napolje i ulaze u klinč prsa u prsa.

Tokom nedelje, 10. avgusta, je u Vrbasu bio protest studenata i građana, a nedaleko od njih su izašle pristalice Srpske napredne stranke i stale ispred svojih prostorija. Između dve grupe je bilo verbalnih okršaja, a u jednom trenutku su poletele i plastične flaše.

Dve grupe razdvajao je policijski kordon, koji nije dozvoljavao građanima da priđu prostorijama SNS-a i naprednjacima. Među naprednjacima su bili oni već uobičajni muškarci u crnim majicama i sa crnim kačketima i fantomkama. Naprednjaci su na protestu upalili i baklje.

Istog dana, okršaj je bio u Novom Sadu. Velike grupe pristalica Srpske napredne stranke došle su do naselja Liman u Novom Sadu, gde su građani veče pre iscrtali murale na mestima gde su prethodno bili ispisani grafiti mržnje.

Hteli su da prekreče i fasade koje su pre četiri godine, kada je SNS tu izgubio na izborima za mesne zajednice, naprednjaci ofarbali bojama srpske trobojke. U jednom momentu došlo je do tuče, pošto je nekoliko muškaraca pokušalo da okupljenima prospe farbu.

Dan ranije, subotu, 9. avgusta, žandarmerija je bila u Bačkom Petrovcu jer je grupa muškaraca u dva navrata napala građane koji su se okupili na protestu i organizovali izložbu sa fotografijama sa studentskih protesta.

Prilikom drugog napada vise građana je zadobilo lakše telesne povrede. Među povređenima je bilo i ratnih veterana, a dvojica veterana su u noći između subote i nedelje privedena. Građani su među napadačima prepoznali nekoliko funkcionera i članova Srpske napredne stranke.

Batinaši su na očigled policije iscepali fotografije koje su nastajale devet meseci tokom protesta u Vojvodini.

U utorak, 5. avgusta, atudenti i građani su se okupili na protestu na Avijatičarskom trgu u Zemunu zbog pomilovanja Milice Stojanović. U protestnoj šetnji došli su do prostorija Srpske napredne stranke u Ulici Džona Kenedija i ispred Starog Merkatora, gde su ih dočekali simpatizeri te stranke.

Grupu građana i studenata i simpatizere SNS-a razdvaja kordon žandarmerije, a došlo je i do incidenta, kada se jedan od naprednjaka zaleteo na mladića. Pristalice SNS-a su gađale jajima i flašama vode građane okupljene ispred prostorija stranke, a oni su im uzvratili.

