Aktivisti SNS-a su se večeras vratili na Liman i opet farbaju zgrade u boje trobojke. Nakon njihove jutrošnje ovakve iste akcije, građani su zidove prekrečili u belo

Velike grupe pristalica Srpske napredne stranke (SNS) u nedelju ujutro (10. avgust) su se uputile ka naselju Liman u Novom Sadu gde su građani u subotu uveče iscrtali murale na mestima gde su prethodno bili ispisani grafiti mržnje, javlja portal Autonomija.info.

U jednom momentu došlo je do tuče, pošto je nekoliko muškaraca pokušalo da okupljenima prospe farbu.

Stanovnici Mesne zajednice „Boško Buha“ koji se protive izgradnji crkve na zelenoj površini kod Štranda organizovali su u subotu krečenje grafita koji su se pojavili prethodnih dana, a koji su protumačeni kao grafiti mržnje, pretnje i podela.

Umesto grafita su pojedini građani iscrtali murale.

Građani od jutros na društvenim mrežama objavljuju snimke grupa muškaraca koji se okupljaju u ovom kraju, a za koje se pretpostavlja da su pristalice SNS-a, piše N1.

Kako navodi portal 021.rs, aktivisti su se zaputili Fruškogorskom ulicom, a potom u Narodnog fronta, gde su počeli sa icrtavanjem trobojki farbom po zgradama.

Međutim, kada je akcija aktivista SNS-a završena, građani okupljeni u zborove odlučili su da prekreče fasade i vrate ih u pređašnje stanje.

Incident na Limanima u #NoviSad gde grupa najverovatnije aktivista SNS iscrtava trobojke po zgradama. Nakon što je nekoliko muškaraca pokušalo da im prospe farbu, izbila je tuča, a na kraju je policija privela one koji su izazvali sukob.

DS: Pretučen član Demokratske stranke

Demokratska stranka je saopštila da su danas u novosadskom naselju Liman „batinaši” Srpske napredne stranke (SNS), pod izgovorom crtanja trobojki, fizički napali građane.

U napadu je pretučen i član Demokratske stranke, koji je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar, tvrdi se u saopštenju.

Navodi se da je „eksplicitno i na licu mesta organizator napada” bio predsednik SNS Miloš Vučević. To je organizovano političko nasilje režima koji zna da odlazi.

Ne dolaze oni da crtaju zastave, već da zastrašuju i tuku ljude. Policija stoji uz napadače, čuvajući ih od odgovornosti, izjavio je zamenik predsednika Demokratske stranke Nebojša Novaković.

Građani Limana svoje zgrade vraćaju u "prvobitno stanje" nakon što su pristalice SNS ranije danas iscrtale trobojke po njima.

Na samom kraju vladavine, delegitimisani režim bez podrške građana pokušava da se očuva na vlasti nasiljem i agresijom. Poručujemo im da neće uspeti. Što brutalniji budu, toliko će njihov pad biti teži, navodi se u saopštenju.

Nakon razvlašćivanja, pred pravdom će se naći svi – batinaši sa ulice, njihovi politički zaštitnici, korumpirani tužioci, sudije i medijski propagandisti. Svi koji su lagali, ucenjivali i krali da bi služili mafiji na vlasti, odgovaraće pred nezavisnim sudovima, saopštila je Demokratska stranka.

Vučević: Građani neće dozvoliti skrnavljenje zastave

Predsednik Srpske napredne stranke i bivši gradonačelnik Novog Sada i premijer Miloš Vučević oglasio se povodom današnjeg iscrtavanja trobojki po zgradama na Limanu.

Vučević je na Instagramu objavio video na kome se vidi kolona mladića kako ide Limanom i farbom iscrtava srpsku trobojku po zgradama.

„Građani Novog Sada su danas pokazali da neće dozvoliti da neko na srpskim ulicama skrnavi srpsku trobojku“, naveo je Vučević.

On je u poruci objavljenoj na Instagramu, sedeći ispred ikone, naveo da je danas bio u poseti stranačkom kolegi i ministru za javna ulaganja Darku Glišiću, koji leži na intenzivnoj nezi KC Srbija nakon što je početkom nedelje doživeo moždani udar, a da „svako ko uveliča fotografiju (koje cirkulišu Viber grupama građana)“ može da vidi da na Limanu nije bio on, kao i da on nije lično vodio akciju prebijanja građana tokom današnjeg dana.

Isti video kolone podelio je i trenutni gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, bez komentarisanja.

View this post on Instagram A post shared by Милош Вучевић (@milosvucevic)

Bravo: Tražimo reakciju policije

Na jutrošnje okupljanje reagovao je i Građanski pokret „Bravo“, koji zahteva od novosadske policije da odmah izađe na teren na Limanu i ukloni grupe građana obučenih u crno, koje se od ranih jutarnjih časova okupljaju na više lokacija u naselju.

„Stanovnici Limana prijavili su da su jutros primetili više desetina mlađih muškaraca, ali i nekoliko žena, kako se organizovano grupišu, stoje u formaciji i čekaju naređenja u blizini Mosta slobode i Štranda. Prema njihovim sumnjama, reč je o pristalicama Srpske napredne stranke koje su, prema svemu sudeći, spremne da izazivaju incidente, uključujući i uništavanje imovine i druge oblike zastrašivanja građana“, naveo je Bravo.

„Bravo“ dodaje da ovakvo ponašanje posebno zabrinjava nakon jučerašnjih napada na stanovnike Bačkog Petrovca, kao i nedavnih incidenata usmerenih protiv građana i studenata u Novom Pazaru.

Prekrečeni grafiti

Na nekoliko lokacija na Limanu 1 i Limanu 2 u noći između 4. i 5. avgusta pojavili su se grafiti sa porukom: „Na Limanu zora sviće, pokraj Štranda crkva biće“ i „Na Limanu zora sviće, komunjare, crkva biće“.

Iz zbora građana reagovali su ocenom da se ti grafiti pojavljuju paralelno sa pokušajem gradske vlasti da na zelenoj površini kraj ulaza u gradsku plažu Štrand izgradi hram Srpske pravoslavne crkve, pisao je Danas.

Nataša Matijević, članica Saveta MZ „Liman“ rekla je tokom akcije novinarima da je ona organizovana na zahtev građana, kako bi se uklonile poruke usmerene na podele i mržnju.

„Bez obzira što su građani Limana pre godinu i po dana, na legalnom i legitimnom zboru građana, doneli odluku da ne žele da se na livadi kod Štranda gradi bilo kakav objekat, pa ni crkva, ova vlast i gradonačelnik na njenom čelu, uporno pozivaju na podelu, da će crkve biti, da žele da otuđe tu livadu koja je sada naša, građanska“, rekla je Matijević.

Ona je rekla i da su fasade privatna svojina, a da je posebno ova lokacija – Fruškogorska 19, stalno na udaru različitih grafita mržnje.

„Mi smo se okupili u ovoj akciji i ona će trajati. Nije samo danas. Mi ćemo sređivati prvo prioritetne fasade, a onda ćemo preći na ostale jer ne želimo više nikakve grafite i poruke podele. Mi žemo da budemo ujedinjeni kao što smo bili i do sada, jer to je Novi Sad“, dodala je ona.

Naprednjaci ponovo farbaju

Oko 19 časova, aktivisti SNS su se vratili na Liman i počeli ponovo da farbaju zgrade u crveno-plavo-belo, javlja Razglas. News.

