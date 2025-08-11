Stanovnicima novosadskog naselja Liman zasmetala je crveno-plavo-bela boja naneta pre više godina na zgradama u kojima žive pa su hteli da ih prefarbaju. Patriotama iz Srpske napredne stranke, koji tu ne žive, to se nije svidelo pa su poslali ekipu sa kofama punim boje i četkama da se postara da boje srpske trobojke zasijaju jarko, najsjajnije. Došlo je do koškanja i omanjih fizičkih razračunavanja između naprednjačkih građana i onih koji to nisu. Odlučan odred jurišnika Srpske napredne stranke odneo je veliku pobedu nad „antisrbima“.

Antisrbin/antisrpkinja je inače svako ko protestuje protiv kleptokratskog režima Aleksandra Vučića – jer Vučić sebe izjednačava sa srpstvom, a SNS d.o.o. sa državom, a u konkretnom slučaju Novosađani kojima je zasmetalo da fasade koje gledaju svaki dan i okolni stubovi budu ofarbani crveno-plavo-belo – bilo iz estetskih razloga, bilo zato što je takvo nabijanje na nos srpskog domoljublja prosto glupo i primitivno.

I eto povoda da se u sve uključi predsednik Republike i poruči „blokaderima-teroristima“ da će od sada nailaziti na otpor „pristojnih“ građana, tj. funkcionera i aktivista SNS-a, praćenih onim nabildovanim likovima, gde god da blokiraju i ugrožavaju Srbiju i srpstvo, tj. njega. Tako je bilo kod Starog Merkatora u Beogradu, u Čačku, Vrbasu, Bačkom Petrovcu, Kosjeriću, Novom Sadu…

Rodoljupci

„Rodoljubi su ponovo vratili tu (Liman 4) crveno, plavo, belo znamenje“, objašnjavao je Vučić na Pinku. I nisu se, ti rodoljubi, uplašili „njih“, antidržavnih antisrba koji „ništa ne mrze tako kao srpsku trobojku“. Niko ih se više ne plaši, poručio je čovek sa predsedničkim mandatom, pa neka se ubuduće pripreme za obračune gde god da se pojave da ruše državu.

GRAÄANI Aktivisti SNS-a „ulepšavaju“ Liman / Foto: Tanjug/Saška Drobnjak

„Oni nisu mogli da trpe crveno-plavo-bele boje na zgradama u Limanu – čisto, uredno ofarbano. Dakle, vraćeno u ono stanje kako je bilo (kada ih je neko nepozvan pre više godina naneo na zidove). Nisu mogli da to istrpe ni sat, nego su se pojavili i ponovo krenuli i farbali u nešto što izgleda ružno“, objašnjavao je Vučić gledaocima Pinka.

A sa kakvim pokvarenim izdajnicima ti divni mladi, naprednjački ljudi koji su hrabro odmarširali do Limana imaju posla?

„Za njih je srpska zastava, srpska trobojka poput crvene marame u koridi. Ništa ih ne izaziva i ništa ih ne nervira i ništa ne mrze toliko kao srpsku trobojku“.

Četke u ruke

Pošto je predsednik Republike Srbije i „vrhovni komadant oružanih snaga“ proizvoljno farbanje srpske trobojke po zidovima zgrada proglasio najvišim patriotskim činom, studenti u blokadi bi bar jednom nenadležnoj institiuciji mogli da udovolje i dokažu joj suprotno: da uzmu kofe sa crvenom plavom i belom bojom i četke u ruke i upute se ka Andrićevom vencu da i fasade Predsedništva okite srpskim trobojkama.

A kada su već tu, mogli bi da ulepšaju i Stari dvor u kome rezidira još jedan veliki srpski patriota Aleksandar Šapić, da pređu Kralja Milana do broja 14 gde se nalazi podružnica Narodne skuštine i nju takođe prefarbaju bojama srpske trojboke.

A zašto tu da se stane pri sprovođenju akcija u duhu novoproklamovanog iskazivanja patriotizma sa najvišeg mesta? Umesto da zvižde i glasno negoduju ispred zgrada u kojima žive istaknuti naprednjaci i zborovi građana mogli bi da izađu u susret estetskoj rodoljubačkoj viziji Predsednika Srbije, napreva još jedan krug i u duhu grafiterskog patriotizma i njih ofarbaju po naprednjačkoj mustri iz Limana.

Umesto da ih napadaju, a sve u duhu pomirenja koje takođe propoveda Vučić, mogli bi da im se priključe i iskusni naprednjački novosadski moleri.

