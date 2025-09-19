Beograd

19.септембар 2025. T. S.

Mali broj ljudi na protestu ispred Skupštine Beograda

Više od deset beogradskih zborova i aktivističkih organizacija pozvalo je na blokadu sednice Skupštine Beograda. Aktivisti poručuju da je cilj da se spreči rad parlamenta i dovede do njegovog raspuštanja

Predsednik Srbije

19.септембар 2025. B. B.

Vučić: Mene dnevno po 14 puta ubijaju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u maniru „a šta su oni nama radili?!“ relativizovao pretnje smrću upućene studentu Pavlu Cicvariću