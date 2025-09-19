Dragan Šolak
„Član vladajuće staranke koji je na televiziji priča o ubistvu studenta trebalo bi momentalno da bude suspendovan i ne razumem kako on nakon takve izjave nije već suspendovan iz svoje stranke“, rekao je poslanik u Evropskom parlamentu Sandro Goci
Poslanik u Evropskom parlamentu Sandro Goci izjavio je da bi u evropskoj državi bilo nezamislivo da član vladajuće stranke govori o ubistvu studenta na televiziji.
On je ocenio da je to što predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije pozvao člana Glavnog odbora Srpske napredne stranke Sinišu Vučinića da ode sa te funkcije – vrlo zabrinjavajuće.
Goci je rekao da izabrani zvaničnici ne bi trebalo da dodatno doprinose pojačanju tenzija i eskalaciji nasilja .
Govoreći o izjavi člana Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniše Vučinića o ubistvu Pavla Cicvarića, Goci je rekao da je pogrešno kada članovi vladajuće stranke pričaju o potencijalnom ubistvu studenta.
„Član vladajuće staranke koji je na televiziji priča o ubistvu studenta trebalo bi momentalno da bude suspendovan i ne razumem kako on nakon takve izjave nije već suspendovan iz svoje stranke“, rekao je Goci.
On je istakao da se ne smeјu rasplamsavati tenzije.
„Srbija je evropska zemlja koja želi i treba da postane deo Evropske unije, ali smo zabrinuti zbog onoga što se trenutno dešava – nasilje, ozbiljno kršenje vladavine prava, slobode medija, akademske slobode i mislimo da je poziv studenata na borbu protiv korupcije i za vladavinu prava u saglasnosti sa onim sto Evropska unija jeste i šta predstavlja“, rekao je Goci.
On je izrazio nadu da će se nasilje smiriti i da će dijalog i uzajamno poštovanje pobediti, navodeći da je to jedini način da Srbija nastavi svoj evropski put.
Prema njegovim rečima, nasilje mora stati, kao i preterana i nesrazmerna reakcija policije, jer se i neutralnost policije dovodi u pitanje.
„U prethodnim godinama, jedan od glavnih problema u pregovorima Srbije i Evropske unije bili su poštovanje vladavine prava, sloboda medija i akademska slobode, što se sada pogoršalo i nadam se da će ići u novi proces dijaloga i da će izbori biti u skladu sa evropskim standardima“, dodao je Goci.
Izvor: FoNet
