Poslanik u Evropskom parlamentu Sandro Goci izjavio je da bi u evropskoj državi bilo nezamislivo da član vladajuće stranke govori o ubistvu studenta na televiziji.

On je ocenio da je to što predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije pozvao člana Glavnog odbora Srpske napredne stranke Sinišu Vučinića da ode sa te funkcije – vrlo zabrinjavajuće.

Goci je rekao da izabrani zvaničnici ne bi trebalo da dodatno doprinose pojačanju tenzija i eskalaciji nasilja .

Govoreći o izjavi člana Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniše Vučinića o ubistvu Pavla Cicvarića, Goci je rekao da je pogrešno kada članovi vladajuće stranke pričaju o potencijalnom ubistvu studenta.

„Član vladajuće staranke koji je na televiziji priča o ubistvu studenta trebalo bi momentalno da bude suspendovan i ne razumem kako on nakon takve izjave nije već suspendovan iz svoje stranke“, rekao je Goci.

On je istakao da se ne smeјu rasplamsavati tenzije.

„Srbija je evropska zemlja koja želi i treba da postane deo Evropske unije, ali smo zabrinuti zbog onoga što se trenutno dešava – nasilje, ozbiljno kršenje vladavine prava, slobode medija, akademske slobode i mislimo da je poziv studenata na borbu protiv korupcije i za vladavinu prava u saglasnosti sa onim sto Evropska unija jeste i šta predstavlja“, rekao je Goci.

On je izrazio nadu da će se nasilje smiriti i da će dijalog i uzajamno poštovanje pobediti, navodeći da je to jedini način da Srbija nastavi svoj evropski put.

Prema njegovim rečima, nasilje mora stati, kao i preterana i nesrazmerna reakcija policije, jer se i neutralnost policije dovodi u pitanje.

„U prethodnim godinama, jedan od glavnih problema u pregovorima Srbije i Evropske unije bili su poštovanje vladavine prava, sloboda medija i akademska slobode, što se sada pogoršalo i nadam se da će ići u novi proces dijaloga i da će izbori biti u skladu sa evropskim standardima“, dodao je Goci.

Izvor: FoNet