„Prema zvaničnim podacima, tokom dana u utorak održano je ukupno 38 neprijavljenih skupova, sa oko 19.665 učesnika, od čega je u Beogradu bilo prisutno više od 9.000 ljudi. Na 18 lokacija privremeno je bio blokiran saobraćaj“, stoji u saopštenju.
Najozbiljniji incident dogodio se u Novom Sadu, gde se, nakon šetnje ulicama, oko 280 osoba okupilo ispred glavnog ulaza Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. MUP navodi da je deo okupljenih bio maskiran, te da su upućivane uvrede i psovke na račun policijskih službenika. Nakon što dva upozorenja policije nisu ispoštovana, došlo je do intervencije.
Komemorativna šetnja u Beogradu
Tokom potiskivanja mase, na policijske službenike bacane su pirotehničke naprave, dimne bombe, kamenice i cigle. Tom prilikom povređen je jedan policajac, pogođen ciglom u glavu, a dvojica građana su potražila lekarsku pomoć.
Policija je, kako se navodi, sprečila ulazak u fakultet i zaštitila javni red i mir. U službene prostorije PU Novi Sad privedena su tri lica, od kojih su dva zadržana zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.
MUP je u saopštenju naglasio da policija neće tolerisati nasilje i napade na službenike, te da će u budućnosti odlučno reagovati u skladu sa zakonom kako bi se očuvala bezbednost građana i imovine.
Srpska policija je opet tukla i bacala šok bombe, ali ovoga puta na mirne građane. Ovaj scenario zloslutno podseća na 15. mart, kada stručnjaci za zvuk tvrde da je u sred minuta tišine upotrebljen „zvučni top“ protiv mase
Na snimku koji su studenti Poljoprivrednog fakulteta objavili na društvenoj mreži X vidi se kako policija privodi nastavnika iz OŠ „Svetozar Miletić“ na Avijatičarskom trgu, neposredno nakon šesnaestominutne tišine
Viši sud u Zaječaru proglasio je nelegitimnom konstitutivnu sednicu Skupštine grada održanu početkom avgusta. Opoziciona koalicija „Promena u koju verujemo” tvrdi da Zaječar nema gradonačelnika ni predsednika skupštine i traži uvođenje privremenih organa i izbore. Vlast za sada ćuti
Nezamislivo je da građani i studenti priznaju pobedu izvojevanu krađom. A sasvim je izvesno da će da krade. S druge strane da li iko veruje da bi Vučić, ukoliko izgubi izbore, priznao izbore? Naravno da ne bi, ali ovoga puta ne pita se on
Vučićev predizborni plan: uterati strahu u kosti policijskim brutalnošću, rasturiti N1 i Novu S, odglumiti za strance spremnost za dijalog, demagoški stvoriti privid bogatijeg života... No, izuzev stvaranja afera, ništa mu ne ide od ruke
