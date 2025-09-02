Prema proceni MUP-a, sinoć je u gradovima Srbije na ulice izašlo pet puta manje ljudi nego dan pre, kada su pristalice vlasti održale šetnje protiv blokada

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su tokom sinoćnjih neprijavljenih okupljanja građana na više lokacija širom Srbije zabeleženi incidenti, među kojima i u Novom Sadu ispred Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.

„Prema zvaničnim podacima, tokom dana u utorak održano je ukupno 38 neprijavljenih skupova, sa oko 19.665 učesnika, od čega je u Beogradu bilo prisutno više od 9.000 ljudi. Na 18 lokacija privremeno je bio blokiran saobraćaj“, stoji u saopštenju.

Najozbiljniji incident dogodio se u Novom Sadu, gde se, nakon šetnje ulicama, oko 280 osoba okupilo ispred glavnog ulaza Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. MUP navodi da je deo okupljenih bio maskiran, te da su upućivane uvrede i psovke na račun policijskih službenika. Nakon što dva upozorenja policije nisu ispoštovana, došlo je do intervencije.

Foto: FoNet / Aleksandar Barda Komemorativna šetnja u Beogradu

Tokom potiskivanja mase, na policijske službenike bacane su pirotehničke naprave, dimne bombe, kamenice i cigle. Tom prilikom povređen je jedan policajac, pogođen ciglom u glavu, a dvojica građana su potražila lekarsku pomoć.

Policija je, kako se navodi, sprečila ulazak u fakultet i zaštitila javni red i mir. U službene prostorije PU Novi Sad privedena su tri lica, od kojih su dva zadržana zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.

MUP je u saopštenju naglasio da policija neće tolerisati nasilje i napade na službenike, te da će u budućnosti odlučno reagovati u skladu sa zakonom kako bi se očuvala bezbednost građana i imovine.