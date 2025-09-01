Građani širom Srbije obeležavaju deset meseci od pada nadstrešnice u kojem je stradalo 16 ljudi

U Mnogim gradovima Srbije održaće se skupovi kojima će se obeležiti 10 meseci od pada nadstrešnice ulaza Železničke stanice od čega je poginulo 16 ljudi.

11.30

Stigla tri kombija Interventne jedinice

Oko 11.20 sati stiglo je tri kombija sa pripadnicima Interventne jedinice policije do Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu

Oni su po izlasku iz kombija počeli da oblače opremu za razbijanje demonstracija, javlja reporterka N1.

11.12

Policija ostaje kod zgrade dok god se Drid oseća ugroženo

Kako prenosi portal 021, policija će biti kod zgrade fakulteta dok god se dekan Patrik Drid oseća ugroženo.

Jedna studentkinja rekla je da studentima nije zabranjen ulazak na fakultet.

Dobili su potvrdu od dekana Patrika Drida da studenti FSFV-a mogu slobodno da ulaze i izlaze iz njega, rekla je studentkinja, javlja N1.

Drid im je rekao, da mora da se uradi dezinsekcija fakulteta, pošto to nije urađeno tokom blokade.

U petak u 12 časova se održava sastanak dekana i studenata.

11.05

Studenti su izašli sa fakulteta. Dogovoren je sastanak sa upravom, javlja reporter 021.rs.

10.57

Policija ne pušta studente Medicinskog da uđu na DIF da pruže pomoć

Reporterka N1 javlja da policija neće da pusti studente Medicinskog fakulteta da uđu na DIF da pomognu nekome kome je pozlilo unutar zgrade.

Smatraju da je to preveliki rizik.

Foto: 021.rs Oči u oči

10.31

Protest u Osnovnoj školi „Pavle Savić“ u Beogradu

Nastava u Osnovnoj školi „Pavle Savić“ u Beogradu jutros nije počela pošto je nastavnički kolektiv počeo protest zbog razrešenja direktora Milana Krstića.

U dvorištu škole jutros su se okupili nastavnici u znak podrške direktoru, roditelji učenika i učenici, a došao je i direktor koji je razrešen sa dužnosti uoči početka školske godine.

Krstić, koji je sedam godina upravljao školom, obratio se kolegama i roditeljima, koji su ga pozdravili aplauzom.

Sve što sam radio ovih sedam godina, vi procenite. A, ako je čoveku neka statisfakcija, potvrda rada, onda je to ono što sam doživeo u petak od mog kolektiva i ovo danas, rekao je Krstić.

Prema navodima roditelja, direktor je razrešen dužnosti iz navodno proceduralnih razloga, a nezvanično navode da je razlog to što posle štrajkova prosvetnim radnicima nije smanjivao plate.

10.05

Studenti preko drveća ulazili na DIF

Nekoliko studenata ušlo je zgradu DIF-a u Novom Sadu popevši se na drvo sa kog su preko prozora ušli u zgradu.

09.50

Podrška studentima DIF-a u Novom Sadu

Stigli su do Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja roditelji, profesori i đaci Gimanzije „Jovan Jovanović Zmaj“, koji su odrżali od 7.30 sati protest ispred njihove škole i preko megafona poručili da pružaju punu podršku studentima.

09.32.

Sukob građana i studenata sa policijom u Novom Sadu

U Novom Sadu je ispred Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja doščo do sukoba između građana i studenata sa jedne, i policije sa druge strane.

Foto: N1 Sukob sa policijom

Foto: FoNet / Marija Vučković Blokada saobraćaja u Ulici Ilije Garašanina

09.27

Protest ispred Pete beogradske gimnazije

Građani, roditelji i učenici Pete beogradske gimnazije okupili su se jutros ispred te škole kako bi na protestu osudili nepravedne mere v.d. direktorke škole Danke Nešović i zatražili poštovanje prava nastavnog osoblja i učenika.

Roditelj Nemanja Milošević rekao je za N1 da je ono što se dešava u Petoj nedopustivo, da je reč o „teroru i osveti nad nastavnicima koji su bili u blokadi“.

Na protestu je nastupio i Beogradski sindikat

Ispred Pete beogradske gimnazije nastupa Beogradski sindikat, kao podrška srednjoškolcima ove i drugih škola. pic.twitter.com/VHM1IzQ1X6 — Mašina (@MasinaRS) September 1, 2025

08.00

Skup u Novom Sadu

U Novom Sadu građani su pozvani da se okupe na Železničkoj stanici i održe 16 minuta tišine u 11.52 što je vreme kada se srušila nadstrešnica.

Istim povodom, ali od 19 časova, srednjoškolci su pozvali građane da se okupe u kampusu Univerziteta u Novom Sadu.

„Srednjoškolci pamte“

Komemorativna protestna šetnja „Srednjoškolci pamte“ povodom desetomesečnice pada nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici na koju su pozvali srednjoškolci i studenti održaće se danas u Beogradu, kao i u drugim gradovima u Srbiji, .

U Beogradu kolona polazi u 18.30 sa Stare glavne železničke stanice i kretaće se Nemanjinom ulicom do Ministarstva prosvete, potom Kralja Milana do Studentkog kulturnog centra, Resavskom do Ustavnog suda i Radio-televiziji Srbije i Svetogorskom i Makedonskom do Trga republike. Plato Stare železničke stanice, Savski trg 2.

Studenti i srednjoškolci poručili su da današnji skup ima isključivo komemorativni karakter:

„Pamtimo tragediju, zahtevamo odgovornost, borimo se za bolju državu. Ne okrećemo glavu. Zajedno do kraja“, stoji u objavi studenata u blokadi.

Protesti i blokade

Pad nadstrešnice pokrenuo je masovne proteste širom Srbije, nakon čega su usledile i blokade državnih fakulteta širom zemlje.

Sudski postupak još nije pokrenut, a tužilačka istraga je stopirana zbog zahteva jednog od osumnjičenih, bivšeg ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Gorana Vesića, za izuzećem postupajućeg i glavnih tužilaca u tužilaštvima u Novom Sadu, kao i vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac.

Tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je 1. avgusta da je uhapšeno šest osoba u vezi sa istragom finansijskih tokova novca koji se odnose na projekat „Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na relaciji Novi Sad- Subotica – državna granica (Kelebija)“.

Među uhapšenima su Tomislav Momirović, bivši ministar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u periodu od oktobra 2020. do oktobra 2022. godine i Anita Dimoski, bivši vršilac dužnosti pomoćnika ministra u ovom ministarstvu i rukovodioca Sektora za železnice i intermodalni transport u periodu od novembra 2020. godine.

