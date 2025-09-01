Avanture Patrika Drida

01.septembar 2025. I.M.

Sukob studenata sa policijom nakon noćnog upada dekana DIF-a na fakultet (Video)

Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Patrik Drid jutros je uz pomoć policajaca i batinaša ušao u zgradu fakulteta razbijanjem prozora. Očevici tvrde da je policija potom pustila jednog od napadača, dok su studenti alarmirali građane. Nakon što su studenti počeli da kroz prozore ulaze na fakultet, usledio fizički sukob sa policijom

Školstvo

30.avgust 2025. S.Ć.

Učenici ne znaju gde treba da idu u školu

Učenici osnove škole u Beogradu „Isidora Sekulić“ treba da se presele u novu zgradu na Beogradu na vodi, a učenici „Svetog Save“ u dve druge škole zbog rekonstrukcije njihove. Škola u Beogradu na vodi je završena za tri meseca i pitanje je da li ima građevinsku dozvolu, a tender za „Svetog Savu“ još nije ni raspisan