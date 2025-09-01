Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Patrik Drid jutros je uz pomoć policajaca i batinaša ušao u zgradu fakulteta razbijanjem prozora. Očevici tvrde da je policija potom pustila jednog od napadača, dok su studenti alarmirali građane. Nakon što su studenti počeli da kroz prozore ulaze na fakultet, usledio fizički sukob sa policijom

Nakon koškanja građana i studenata sa policijom ispred zgrade DIF-a u Novom Sadu, došlo je i do fizičkog sukoba.

Pre toga je nekoliko studenata ušlo je kroz prozor u ovu visokoobrazovnu ustanovu.

Nakon koškanja građana i studenata sa policijom ispred zgrade DIF-a, došlo je i do fizičkog sukoba. pic.twitter.com/J8GPb50fnw — TV N1 Beograd (@n1srbija) September 1, 2025

Stiglo policijsko pojačanje ispred zgrade fakulteta. Pored Interventne, tu je i jedinica Žandaremerije.

Slobodan univerzitet: Novi udar na autonomiju fakulteta

Akademska mreža Slobodan univerzitet najoštrije osuđuje napad na studente Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu, navode u saopštenju dostavljenom N1.

„Prema informacijama koje imamo, maskirani ljudi su u ponedeljak ujutro razbili prozor na zgradi i upali u prostorije te ustanove. Nakon toga je pozvana policija koja je u opremi za razbijanje demostracija blokirala pristup zgradi. Ovim potezom je još jednu instituciju u univerzitetskom kampusu preuzela policija“, ističu.

Nočni upad dekana

Podsetimo, u ranim jutarnjim satima, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu Patrik Drid, ušao je kroz prozor uz pomoć, kako očevici tvrde, tri batinaša i uz asistenciju dvojice policajca u zgradu fakulteta, prenosi N1.

Ratni veteran, koga su oko 4.14 časova studenti ovog fakulteta telefonom alarmirali, rekao je za N1 da je stigao do zgrade FSFV-a oko 4.20 sati.

Studenti su ga nazvali jer su čuli da neko razbija prozor, koji se nalazi u prizemlju fakulteta levo od glavnog ulaza.

⚠️ Obaveštavamo javnost da je u toku upad nepoznatih maskiranih osoba na Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

Razbijeni su prozori, studenti napadnuti. Sumnja se da je ovo uradio dekan Patrik Drid.

Pozivamo sve da dođu ispred fakulteta, ali da ostanu pribrani ⚠️ pic.twitter.com/a3iOR8qLjx — FTN SE BUDI (@ftn_se_budi) September 1, 2025

Ratni veteran je objasnio za N1 da je stigao oko 4.20 sati do fakulteta i da je odmah po dolasku uočio policijsko vozilo na parkingu.

Dodao je, da je ubrzo video kako tri, kako ih je nazvao, batinaša iskaču kroz jedan od razbijenih prozora na fakultetu, od kojih su dvojica pobegli u različitim pravcima, dok je trećeg uhvatio policajac, ali ga je ubrzo i pustio.

Trenutna situacija na DIF-u i to sve navodno zbog nekog ispitnog roka?

Pa ko će i šta polagati u ovim uslovima?

Apsurd. pic.twitter.com/awUu2SZxTf — FTN SE BUDI (@ftn_se_budi) September 1, 2025

Kada je ratni veteran upitao policajca zašto ga je pustio, on mu je navodno odgovorio da je poznat policiji.

Oko 4.45 stigli su pripadnici interventne jedinica pilicije u opremi za razbijanje demonstracija.

Ubrzo su počeli da se okupljaju i studenti i građani.

Nešto posle 6 časova dva policajca su izašla kroz prozor iz fakulteta i rasporedili nekoliko pripadnika jedinice policije i u blizini drugih ulaza i prozora.

Oko 6.31 časova je mirno ispred zgrade Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.

Podsetimo, dekan Patrik Drid je još prošle nedelje najavljivao da će sa policijom ući na fakultet.

Izvor: N1