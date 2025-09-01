Školstvo

30.avgust 2025. S.Ć.

Učenici ne znaju gde treba da idu u školu

Učenici osnove škole u Beogradu „Isidora Sekulić“ treba da se presele u novu zgradu na Beogradu na vodi, a učenici „Svetog Save“ u dve druge škole zbog rekonstrukcije njihove. Škola u Beogradu na vodi je završena za tri meseca i pitanje je da li ima građevinsku dozvolu, a tender za „Svetog Savu“ još nije ni raspisan