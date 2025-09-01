Studenti Poljoprivednog fakulteta u blokadi objavili su na društvenoj mreži X da je policija privela nastavnika u OŠ „Svetozar Miletić“.
Uz snimak na kojem se vidi kako muškarca sa lisicama na rukama nekoliko policajaca uvodi u policijski automobil, naveli su da je reč o nastavniku u Osnovnoj školi Svetozar Miletić.
Kako su naveli, priveden je nakon odavanja pošte na Avijatičarskom trgu u Zemunu.
Zbor građana Zemun okup se ispred OŠ „Svetozar Miletić“ u znak protesta zbog privođenja nastavnika muzičkog Marka Radosavljevića.
Građani Zemuna okupljeni u zboru, krenuće ka policijskoj stanici da bi videli gde je, i koliko će biti zadržan privedeni nastavnik.
Planirano je takođe da građani u koloni sa studentima sa Poljoprivrednog fakulteta krenu oko 17 sati.
Odatle, kolona će ići prema Nemanjinoj ulici, Pravnom fakultetu, Ustavnom sudu i na kraju do RTS.
Sve vesti u vezi sa informacija o protestima koji se održavaju u gradovima širom Srbije čitajte u Blogu nedeljnika „Vreme“