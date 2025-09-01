Na snimku koji su studenti Poljoprivrednog fakulteta objavili na društvenoj mreži X vidi se kako policija privodi nastavnika iz OŠ „Svetozar Miletić“ na Avijatičarskom trgu, neposredno nakon šesnaestominutne tišine

Studenti Poljoprivednog fakulteta u blokadi objavili su na društvenoj mreži X da je policija privela nastavnika u OŠ „Svetozar Miletić“.

Uz snimak na kojem se vidi kako muškarca sa lisicama na rukama nekoliko policajaca uvodi u policijski automobil, naveli su da je reč o nastavniku u Osnovnoj školi Svetozar Miletić.

Kako su naveli, priveden je nakon odavanja pošte na Avijatičarskom trgu u Zemunu.

🚨🚨🚨🚨🚨 ХАПШЕЊЕ НА АВИЈАТИЧАРСКОМ ТРГУ НЕПОСРЕДНО ПОСЛЕ ШЕСНАЕСТОМИНУТНЕ ТИШИНЕ Приведени је наставник у ОШ Светозар Милетић. pic.twitter.com/iSkQcz6gsi — Poljoprivredni blokada (@agrifblokira) September 1, 2025

Zbor građana Zemun okup se ispred OŠ „Svetozar Miletić“ u znak protesta zbog privođenja nastavnika muzičkog Marka Radosavljevića.

Građani Zemuna okupljeni u zboru, krenuće ka policijskoj stanici da bi videli gde je, i koliko će biti zadržan privedeni nastavnik.

Planirano je takođe da građani u koloni sa studentima sa Poljoprivrednog fakulteta krenu oko 17 sati.

Odatle, kolona će ići prema Nemanjinoj ulici, Pravnom fakultetu, Ustavnom sudu i na kraju do RTS.

