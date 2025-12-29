Studenti u blokadi objavili su da je tokom akcije u nedelju, 28. decembra, sakupili gotovo 400.000 potpisa

U nedelju, 29. decembra, studenti u blokadi organizovali su akciju „Potpiši pobedu“ kojom su skupljali potpise građana kao podršku zahtevu za vanredne izbore.

Studenti u blokadi objavili su na društvenoj mreži Iks (X) da je tokom jednodnevne akcije širom Srbije prikupljeno 393.045 potpisa.

Studenti Elektrotehničkog fakulteta u blokadi prvi su objavili informacije o tome koliko je potpisa sakupljeno.

„400.000 potpisa za jedan dan. Prva terenska akcija po celoj Srbiji. Potpisivali su vojnici, policajci, ucenjeni čuvari ćacilenda. Nismo se nadali ovolikom odzivu najstarijih. Penzioneri, izvinite. Tek ćemo da obilazimo. Tek će biti štandova“, objavio je ETF u blokadi na Iksu.

Studenti su potom, dodal: „Dobro, 393.045, al sad će dijaspora to da izgura na 400.000“.

Studenti u blokadi ranije u ponedeljak su objavili link za građane iz dijaspore koji žele da potpišu da ih podržavaju. Osnovni zahtev je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Izvor: N1