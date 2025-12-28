Građani na više od 400 mesta mogu da potpišu podršku studentima. Šta ona znači i za šta će se ti potpisi koristiti?

Potpisi koje građani budu davali kao podršku Studentima u blokadi neće biti predati kao peticija za raspisivanje izbora nekoj konkretnoj instituciji, a to nisu ni potpisi za studentsku listu. Iako ovo nije direktna peticija, podrška studentima znači i podršku pozivu na raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Građani na štandovima ostavljaju svoje ime, prezime, godinu rođenja, opštinu iz koje su, kao i mejl adresu i broj telefona. Ukoliko žele, mogu da ostave i saglasnost da ih studenti kontaktiraju za potrebe budućih akcija ili predizborne kampanje.

U 95 mesta može da se potpiše na više od 400 lokacija. Spisak lokacija, koji se redovno ažurira, objavljen je na sajtu studenti.org.rs.

Da se prebrojimo

Ti podaci odlaze u studentsku bazu i služe da se građani „prebroje“, odnosno da se dobiju precizniji podaci kakva je podrška studentskoj listi i vanrednim izborima, rekli su medijima studenti tokom akcije.

Kako ovo nije zvaničan zahtev, odnosno peticija, za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, od građana se ne traži da daju svoj matični broj ili broj lične karte.

„Akciju 28. decembra ne bih nazvala protestom. To i nije protest, nego umrežavanje sa građanima. Pred nama je jedan novi period, kada treba da se svi više aktiviramo i učestvujemo zajedno u svim tim aktivnostima, a koje će nam pomoći u daljoj borbi“, rekla je jedna studentkinja za Nova.rs.

