Studenti u blokadi najavili su za 28. decembar veliku akciju širom Srbije. Cilj je skupljanje potpisa za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Ovoga puta broj jeste najvažnija stvar

Studenti u blokadi najavili su veliki protest za nedelju (28. decembar) kada će u više od 50 gradova Srbije, na više od 180 lokacija prikupljati potpise građana za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. „28. 12. Cela Srbija raspisuje pobedu!“, stoji u objavi na društvenim mrežama.

Ovo je prva ovakva akcija od kako je studentski pokret uzeo zamah, stao na čelo demonstracija i najavio formiranje sopstvene izborne liste.

Pre nešto više od godinu dana na Slaviji se na poziv studenata okupilo oko 100.000 hiljada ljudi. Nekoliko meseci kasnije, na najvećem protestu u istoriji Srbije 15. marta pod nazivom „15. za 15“, prema Arhivu javnih skupova bilo je između 275.000 i 325.000 ljudi.

Na Vidovdanskom protestu, kao i okupljanju na godišnjicu pada nadstrešnice, polazi se od najmanje 100.000 ljudi.

Pojedinačni protesti organizuju se sve vreme, ali je njihov broj, kao i broj prisutnih, vremenom počeo da opada. Često se moglo čuti da broj nije toliko važan, da je društvo probuđeno, da je nemoguće u toliko dugom vremenskom periodu održavati isti intenzitet.

U nedelju je stvar drugačija. Studenti jasno traže podršku građana, čiji će potpisi predstavljati političko oružje za dalju borbu, a njihov broj definisaće kalibar u ubojitost.

Brojevi kao parametar

Protest za protestom, svaki je sa sobom nosio neki novi pokušaj vlasti da umanji broj okupljenih ljudi. Ovoga puta, međutim, brojka će biti na papiru i na osnove nje će se određivati uspešnost akcije.

Podrška studentima za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora 28. decembra moći će da se tumači i kao podrška studentskoj listi kojoj pojedina istraživanja javnog mnjenja daju veliku šansu da pobedi koaliciju okupljenu oko Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića.

Izbori održani 17. decembra 2023. godine su parametar koliko će studentskoj listi otprilike biti potrebno glasova da na izborima porazi režim Aleksandra Vučića.

Lista Aleksandra Vučića osvojiola je tada oko 1,8 miliona glasova, lista Socijalističke partije Srbije sa Ivicom Dačićem na čelu 250.000. Opozicija ujedinjana u Srbiji protiv nasilja imala je preko 900.000 glasova.

Aleksandar Vučić je 2022. pobedio na predsedničkim izborima u prvom krugu sa osvojenih 2,2 miliona glasova.

Vučeić je za 2026. najavio vanredne izbore, ali nije prezicirao da li će biti parlamentarni, predsednički ili objedinjeni.

Kakav je program?

Pobunjeni univerzitet ističe da će protest u nedelju biti drugačiji, raširen širom Srbije, bez centralne bine, govora i programa.

Inicijativa poziva sve koji su prethodne godine hodali, branili, vozili, kuvali, donirali, pomagali i spasavali da sada ponovo stanu uz studente i stave svoj potpis, ističući da je u nedelju glavna ideja „povezivanje“.

Uz studente će u nedelju biti profesori, saradnici i istraživači iz inicijativa Pobunjeni univerzitet, Forum Univerziteta umetnosti, Slobodan univerzitet Novi Sad, Slobodni univerziteti iz Kragujevca i Niša, Akademski plenum iz Novog Sada i Slobodni državni univerzitet iz Novog Pazara, navedeno je u saopštenju.

„Akciju 28. decembra ne bih nazvala protestom. To i nije protest, nego umrežavanje sa građanima. Pred nama je jedan novi period, kada treba da se svi više aktiviramo i učestvujemo zajedno u svim tim aktivnostima, a koje će nam pomoći u daljoj borbi“, kaže jedna studentkinja za Nova.rs.

Studenti podsećaju da je u toku akcija „Student u svakom selu“, gde oni obilaze razne opštine u Srbiji i idu od vrata do vrata i razgovaraju sa građanima.

Pozivi sa svih strana

Inicijativa Pobunjeni univerzitet pozvala je u petak građane da u nedelju, 28. decembra u što većem broju izađu na protest i svojim potpisom podrže studentsku inicijativu za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

„Iza nas je teška godina. Godina koja nas je naučila da se ništa ne menja samo od sebe. Da se institucije pokreću samo pod pritiskom. Da se zakoni poštuju tek kada ih zajedno branimo. I da su znanje, stručnost i solidarnost vrednosti koje se i danas moraju štititi na ulici“, saopštio je Pobunjeni univerzitet.

Podseća se da su studenti, profesori, saradnici i istraživači na univerzitetima, nastavnici u školama, vaspitači u predškolskim ustanovama u prethodnih 12 meseci bili izloženi pritiscima, otkazima, hapšenjima, prebijanjima i torturi, ali da se uprkos svemu niko nije povukao.

Bivši košarkaški reprezentativac Srbije, Vladimir Štimac, takođe se obratio i pozvao građane na podršku studentskoj listi.

„Dvadeset osmi decembar je veoma važan datum za sve nas, za celu Srbiju, za našu budućnost. Tokom proteklih dana videli smo neke sramne oslobađajuće presude i mnoštvo drugih stvari koje ne mogu da se dese u pravnoj državi. Zbog toga vas podsećam da 28. 12 izađete svi, da na studentskim sajtovima i internet stranicama vidite mesta u vašim opštinama gde možete dati vaše potpise i samim tim podršku studentskoj listi“, rekao je Vladimir Štimac u videu koji je objavio na društvenim mrežama.

Gde će biti štandovi?

Studenti u blokadi ranije su objavili spisak 89 mesta širom Srbije gde će u nedelju, 28. decembra, sakupljati potpise građana za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Aleksinac, Bajina Bašta, Bačka Topola, Beograd, Bor, Zaječar, Inđija, Niš, Novi Sad, Pančevo, Leskovac, samo su neki od gradova gde će u nedelju biti moguće dati potpis.

Kako su naveli na Instagramu, štandovi će biti postavljeni i u 15 beogradskih opština – Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Mladenovac, Novi Beograd.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi)

Štandova će biti i u gradskim opštinama Obrenovac, Palilula, Rakovica, Savski venac, Sopot, Stari grad, Surčin, Čukarica. Same lokacije štandova, kako su dodali, biće objavljene na „lokalnim profilima“.

U Nišu će takođe biti održana akcija „Raspiši pobedu“, tokom koje će studenti i građani na više lokacija u gradu prikupljati potpise. Potpisivanje će trajati od 11 do 16 sati na Paliluskoj rampi, u Svetosavskom parku, na Trgu Pavla Stojkovića i na Somborskom bulevaru, dok je centralni događaj zakazan za 16:30 u parku ispred Skupštine grada Niša.