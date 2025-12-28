Detaljan spisak lokacija objavili su studenti. Oni organizuju veliku akciju pod sloganom „Raspiši pobedu“, a tokom nedelje, 28. decembra, prikupljaju potpise za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora

Širom Srbije postavljeni su štandovi, gde građani mogu da podrže inicijativu studenata. Spisak lokacija, koji se redovno ažurira, objavljen je na sajtu studenti.org.rs. Sve lokacije su poređane po azbučnom redu, a u 95 mesta če biti postavljen 431 štand. Omogućena je i laka pretraga i interaktivna mapa na kojoj građani lako mogu da pronažu svoj grad ili svoje mesto.

Nikola Janković, meštanin opstine Stari grad izašao je da podrži akciju.

„Izašao sam kao podrška studentima u njihovoj borbi. Umrežavaju se ljudi, mogu da čuju i podrže. Svako ko je razgovarao sa studentima do sada, mogao je da vidi šta oni rade. Strah režima je vidljiv sve vreme i nama budi nadu da će se promeniti”, kaže on za „Vreme“.

Kod Bajlonija se traži olovka više. Štand je već otvoren, desetak ljudi odmah je došlo.

Snežana Korica, penzionerka, govori za „Vreme“ da je izašla da da potpis „zbog promene vlade i svega, bede i jada“.

„Samo srljamo u propast. Ja nisam za Vučića i to je. On prodaje sve, celu Srbiju je prodao. Napravio je kinesku i arapsku mahalu. Sve na robiju treba da ide“, kaže ona.

Lokacije

Štandovi su postavljeni u gotovo svim beogradskim naseljima. Kod Delta sitija će, na primer, građani moći da potpišu podršku studentima od 15 do 18 časova, na Bogosloviji od 9 do 21 čas, na Tašmajdanu u isto vreme, kao i kod Vukovog spomenika.

Celokupan spisak štandova u Beogradu možete videti OVDE.

Pored Novog Sada, na spisku gradova su i Aleksinac, Apatin, Aranđelovac, Bač, Bačka Topola, Bački Petrovac, Badovinci, Bajina Bašta, Banovo Polje, Bečej, Belotić, Beočin, Beograd, Bogatić, Bojnik, Boljevac, Bor, Bosilegrad, Bujanovac, Čačak, Crna Bara, Ćuprija, Despotovac, Dublje, Glogovac, Glušci, Gornji Milanovac, Grdelica, Grocka, Inđija, Irig, Ivanjica, Jagodina, Kikinda, Kladovo, Klenje, Kosjerić, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Kula, Kuršumlija, Lapovo, Lazarevac, Lebane, Leskovac, Loznica, Mačvanski Metković, Mali Iđoš, Mali Zvornik, Medveđa, Mladenovac, Niš, Nova Varoš, Novi Sad, Očage, Odžaci, Pančevo, Paraćin, Pirot, Požarevac, Požega, Priboj, Prokuplje, Ruma, Šabac, Salaš Crnobarski, Sečanj, Sevojno, Šid, Smederevo, Sombor, Sovljak, Srbobran, Sremska Mitrovica, Sremski Karlovci, Stara Pazova, Subotica, Surčin, Surdulica, Temerin, Trstenik, Užice, Uzveće, Valjevo, Vladičin Han, Vladimirovci, Vlasotince, Vranje, Vrbas, Vučje, Zaječar, Žitište, Žitorađa, Zrenjanin.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.