Ćacilend
Vučić: Ćacilend će biti otvoren za saobraćaj
Aleksandar Vučić najavio je uklanjanje kampa vlasti Ćacilend ispred prostora Narodne skupštine, rekavši da će se to dogoditi do 3. januara, ali da će ostati deo u Pionirskom parku
Pobeda studentske liste u parlament bi uvela ljude ličnog i profesionalnog integriteta koji nemaju partijske dugove niti privatne interese, objavili su Studenti u blokadi
Promena sastava Narodne Skupštine nakon izbora predstavlja presudan korak ka ozdravljenju institucija i vraćanju poverenja građana u sistem, misle Studenti u blokadi.
Kako studenti navode u objavi na društvenoj mreži Instagram, smena poslanika ne sme biti samo puka zamena lica, već korenita promena načina donošenja odluka kojom bi se prekinuo kontinuitet korupcije i političke kontrole nad državnim organima.
„Studentska lista ne donosi „novu elitu“, već ljude bez afera, privatnih interesa i dugova prema strankama, čime se smanjuje prostor za korupciju, a povećava prostor za odluke u korist građana“, navode studenti u objavi.
Takvi poslanici bili bi odgovorni isključivo javnosti, dodaju studenti, čime bi se obezbedila stvarna kontrola izvršne vlasti kao osnova svakog demokratskog društva.
„Na tim osnovama nastaje program izborne liste, koji obuhvata 18 ključnih oblasti Društvenog života“, navode studenti i dodaju da se program „formira po ugledu na Društveni dogovor i Programski minimum, uz savetovanje eminentnim stručnjacima, predstavlja jasnu, proverljivu i odgovornu osnovu za delovanje budućih poslanika“, navodi se u objavi.
Studenti zaključuju da promena sastava parlamenta nije skok u neizvesnost, već neophodan preduslov za oslobađanje institucija od pritisaka i početak normalizacije društva u kojem se politika konačno vraća svojoj osnovnoj svrsi, a to je služenje narodu.
