Sedište NIS-a

Američke licence

27.decembar 2025. V.K.

Kad ističe licenca za NIS, a kada za Lukoil

Američka Kancelarija za kontrolu strane imovine izdala je novu licencu NIS-u koja važi do 24. marta. Licencu je dobio i Lukoil, čiji je rok 26. april. Po čemu se ove dve licence razlikuju?

Plato ispred Skupštine Srbije

Na licu mesta

26.decembar 2025. I.M.

Da li je počelo uklanjanje Ćacilenda?

U manjem delu Ćacilenda, između Skupštine i Predsedništva Srbije, u kojem se od marta nalazi šatorsko naselje pristalica vlasti, uklonjeni su šatori. Iako je park delimično raščišćen, građanima prolaz i dalje nije omogućen