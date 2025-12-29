Oni koji 28. decembra nisu mogli, a hteli su da daju podršku studentima, imaće nove prilike. Dijaspora će od ponedeljka, 29. decembra moći da stavi onlajn potpis, a uskoro kreću i nove akcije potpisivanja

Građani koji su nepokretni, žive u inostranstvu ili jednostavno nisu bili u Srbiji 28. decembra, – ne treba da brinu. Imaće nove prilike da pruže podršku studentima u njihovoj borbi za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji.

Srbi koji žive van svoje države tokom 29. decembra treba da prate društvene mreže, a prvenstveno instagram stranicu Studenata u blokadi za dijasporu. Na ovoj stranici će tokom dana izaći onlajn formular za podršku studentima, a tu će se naći isti papir koju su građani popunjavali na ulicama. Sa tom razlikom što ljudi iz dijaspore treba da navedu i državu i grad u kojem žive. Na ovoj stranici, državljani Srbije mogu da popune i formular za obuku članova biračkih odbora u dijaspori. Oni koji ga popune, ne moraju da budu budući kontrolori na izborima, već ih to samo uključuje u proces. Prijave za kontrolore traju do 15. januara.

I to nije sve. Studenti će nastaviti da organizuju potpisivanje na ulici i u narednoj godini, saznaje „Vreme“. Pogotovo u opštinama, i delovima opština, u kojima nisu logistički mogli da budu prisutni 28.

„Već imamo predloge za novo sakupljanje potpisa početkom naredne godine“, kaže za „Vreme“ student jednog beogradskog fakulteta. „U nedelju smo bili na Galenici, a tada nam je baš dosta ljudi došlo iz okolnih mesnih zajednica. Poenta svih ovih akcija je da dođemo do ljudi koji su spremni da pomognu.“

Šta je sa nepokretnima i bolesnima

Građani koji nisu mogli fizički da izađu da stave potpis, imaće još mogućnosti.

„Jedan od načina je naša akcija Student u svakom selu, a druga je Od vrata do vrata. Ovo je tek početak, da se prebrojimo i okupimo sve koji žele da rade sa nama. Nakon ove inicijalne akcije, u kojoj ćemo zapravo okupiti i volontere, trudićemo se da dođemo do svih građana zemlje“, kaže za „Vreme“ student Pravnog fakulteta u Beogradu.

Tokom 28. decembra su studenti baš zato i pozvali one građane koji žele da budu volonteri i potencijalni kontrolori na narednim izborima. Oni su ostavili brojeve telefona, pa će ih u narednom periodu studenti kontaktirati, kako bi se krug dalje širio. Ideja je da ti ljudi posle aktiviraju sopstvenu zajednicu i stigne se do svih.

„Veliku pomoć smo dobili i od zborova, a očekujemo da će se taj broj ljudi samo širiti“, dodaje student zemunskog fakulteta. Još kaže da su neki preliminarni brojevi sakupljeni i da će brzo biti sve objavljeno:

„Veoma smo zadovoljni kako je akcija sprovedena i kako su ljudi reagovali. Ali ovo je tek početak ovakvog načina delovanja studenata.“

