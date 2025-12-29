Novogodišnja korupcija

29.decembar 2025. M. L. J.

Kad ti Deda Mraz donese – peškiriće

Deca sa Novog Beograda dobila su za vikend specifične paketiće. Pored oskudnih slatkiša, Deda Mraz im je doneo - i dva peškirića. Sve je to, tvrde aktivisti, koštalo 4.000 dinara po paketu