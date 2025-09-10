Međunarodna komisija pravnika (ICJ) osuđuje sve češće javne napade visokih političkih zvaničnika na srpsko pravosuđe, što ozbiljno utiče na nezavisnost pravosuđa i integritet pravosudnog sistema u Srbiji

„Sudije, tužioci i advokati moraju biti u mogućnosti da obavljaju svoje profesionalne dužnosti bez straha od zastrašivanja ili političke odmazde“, stoji u saopštenju koje je danas (10. septembar) osvanulo na sajtu Međunarodne komisije pravnika (International Commission of Jurists ICJ), a tiče se upravo Srbije.

ICJ čini 60 eminentnih sudija, advokata i pravnih akademika iz svih delova sveta i svih pravnih sistema. Ova nevladina organizacija radi na promociji ljudskih prava i jačanju vladavine prava širom sveta.

Organi unutar ICJ-a rade na razvoju međunarodnog prava, njegovoj primeni na nacionalnom nivou i promovisanju nezavisnosti sudija i advokata. ICJ ima sedište u Ženevi i funkcioniše kroz međunarodni sekretarijat, kao i nacionalne sekcije i regionalne filijale u preko 70 zemalja.

Srpski političari moraju da prestanu da se mešaju pravosuđe

„Ovi kontinuirani akti mešanja ozbiljno potkopavaju nezavisnost pravosuđa i integritet pravosudnog sistema u Srbiji“, rekla je Radmila Dragićević-Dičić, članica ICJ-a i bivša sudija Vrhovnog suda Srbije.

„Iz iskustva znamo da kada sudije nisu u mogućnosti da obavljaju svoje profesionalne dužnosti bez straha od zastrašivanja ili političke odmazde, ljudska prava svih su ugrožena“, ističe Radmila.

Poslednjih meseci, visokopozicionirani zvaničnici – uključujući predsednika države, predsednika Skupštine i ministra pravde – davali su neprimerene komentare o nerešenim slučajevima i oštro kritikovali sudske odluke u politički osetljivim pitanjima.

Upečatljiv primer dogodio se nakon presude Apelacionog suda u Novom Sadu 20. maja 2025. godine, kojom je pritvor zamenjen kućnim pritvorom za trojicu optuženih za planiranje „prekršaja protiv ustavnog poretka“.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nazvao je pritvorene „teroristima“ i optužio sudove za „kapitulaciju pred agendom obojene revolucije finansirane iz inostranstva“. Predsednica Skupštine Ana Brnabić pohvalila je članove vladajuće stranke optužene za nasilne napade kao „heroje“, dok je kritikovala pravosuđe zbog puštanja na slobodu antivladinih aktivista.

Ove izjave su pojačane provladinim medijskim kampanjama koje su ocrnjivale sudije , tužioce i advokate, često ih prikazujući kao „izdajnike“ ili strane agente, stoji na sajtu ICJ-a.

Pretnje smrću sudijama

Sudije koje predsedavaju politički osetljivim slučajevima bile su izložene ličnim napadima, a privatni podaci – uključujući fotografije, brojeve telefona i porodične detalje, objavljivani su u štampi i emitovani na televiziji.

Takve akcije su podstakle pretnje sudijama, uključujući pretnje smrću, i stvorile klimu koja potkopava i nezavisnost pravosuđa i pretpostavku nevinosti.

Poslednji napadi dogodili su se nakon 28. augusta, kada su provladini mediji ciljali sudiju iz Novog Sada koja nije odredila pritvor za dvojicu demonstranata, nazivajući je „sudijom teroristom“ i nazivajući njenu odluku najvećim skandalom u istoriji srpskog pravosuđa.

Sličan incident dogodio se 24. jula, kada je sudija Višeg suda u Valjevu odbila zahtev za pritvor za četiri demonstranta, a potom je ocrnjena u provladinim medijima, a njeni lični podaci su široko distribuisani.

Srbija ima obavezu da poštuje, štiti i osigurava nezavisnost pravosuđa i pravo na pravično suđenje prema međunarodnom pravu ljudskih prava.

ICJ poziva srpske vlasti da preduzmu hitne korake kako bi garantovale da sudije i tužioci mogu obavljati svoje dužnosti nezavisno i bez političkog uplitanja.

„To zahteva prekid kampanja blaćenja, suzdržavanje od štetnih javnih izjava i osiguravanje da tela za nadzor pravosuđa mogu efikasno reagovati kada je nezavisnost ugrožena“, stoji na kraju saopštenja ICJ-a.