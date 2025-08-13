Nasilje nad građanima u Vrbasu i Bačkoj Palanci jasan je pokazatelj da je vlast izgubila poverenje u svoje pristalice i da mora da koristi „plaćenike“ da glume aktiviste Srpske napredne stranke. Sa druge strane okupljanja u drugim gradovima kao reakcija na to nasilje ukazuju da su građani koji protestuju protiv vlasti postigli nivo solidarnosti da reaguju čim vide da je neko u problemu, saglasnici su sagovornici „Vremena“.

Na pitanje zašto su za incidente ovog puta odabrani baš gradovi u Vojvodini, potpredsednica Pokreta slobodnih građana Ana Oreg odgovara da je jedan od razloga i taj što bi uskoro trebalo da budu održani lokalni izbori Kuli.

„Pored toga, jednostavno rečeno, u pitanju su radikali koji poznaju metode međunacionalnog huškanja, i to je u Vojvodini najlakše izvesti. Međutim, ovog puta to im nije upalilo, niti mislim da će upaliti, jer verujem da je Vojvodina kroz istoriju dovoljno naučila. Osim toga SNS u Vojvodini ima najslabiji rejting. Istovremeno, oni pokušavaju da zastraše ljude građanskim ratom, što nije realna opcija, iako oni nastoje da prikažu da su sukobi mogući, kako bi se tako zastrašeni građani zaustavili u svojoj pobuni“, kaže Oreg za „Vreme“.

Vlast ne može plaćenicima da pokrije čitavu Srbiju

Ističe da treba u potpunosti da bude jasno da su ljudi koji su predstavljeni kao pristalice SNS-a zapravo „plaćenici“.

„U malim sredinama ljudi se dobro poznaju, zna se kakvi su krivični dosijei tih ljudi i kada su oni izašli iz zatvora. To nisu nikakvi aktivisti SNS-a, već plaćeni navijači i vođe različitih klanova“, tvrdi Oreg.

Njoj se čini da vlast ima plan da šeta te plaćenike gde god da se ispolji nezadovoljstvo građana.

„Na nivou čitave Srbije to je neodrživo i zato biraju pojedinačna mesta i pokušavaju da to izgleda što strašnije, kako bi ljudi odustali. Međutim, nakon komenatra i reakcija građana na to što se desilo u Vrbasu i Bačkoj Palanci rekla bih da se to nije dogodilo, naprotiv. Kada bi se pobuna pojavila istovremeno u 20 mesta u Srbiji ne bi bilo ni dovoljno policije da pokrije sva ta mesta, a pogotove ne bi njihovih plaćenika“, kaže Oreg.

Za ponašanje policije odgovoran Dačić

Za ponašanje policije direktno optužuje ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića.

„Ministar policije je direktno odgovoran za naređenja. Koliko je policajaca spremno da to radi, drugo je pitanje. Znam lično dosta policajaca koji su otvorili bolovanje i ne žele da učestvuju u svemu tome, ali verovatno nisu svi u mogućnosti da urade tako nešto. S druge strane, sigurna sam da među policijom ima onih koji apsolutno štite SNS i rade direktno za njega“, ističe Oreg.

Upitana kako komentariše što je zbog nasilja u Vrbasu i Bačkoj Palanci usledio odgovor u vidu protesta u Beogradu i Nišu, Oreg odgovara:

„Građani su postigli nivo solidarnosti da se okupe i daju neki svoj odgovor čim vide da je neko u problemu“, zaključuje Oreg.

Vlast se osipa tamo gde je bila neprikosnovena

Potpredsednik stranke Srbija centar i poslanik u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine Mihailo Brkić kaže za „Vreme“ da su Vrbas i Bačka Palanka odabrani za mesto incidenta jer su to dojučerašnja uporišta Srpske napredne stranke.

„Očigledno je došlo do promene stava u delu biračkog tela koji je glasao za SNS. Do eskalacije je došlo jer se jednostavno oseća da se vlast osipa tamo gde je donedavno bila neprikosnovena, i da su ljudima koji su zbog raznih razloga do juče glasali za SNS stvari postale jasne. U pitanju je proces, narodna pobuna koja ide ka tome da se kaže da je dosta“, kaže Brkić za „Vreme“.

Dovođenje pristalica SNS-a u manje sredine ocenjuje ka pokušaj zastrašivanja.

„U tim sredinama ljudi se veoma dobro poznaju. Čak će i među onima koji su u manjim sredinama ostali tvrdo jezgro SNS-a malo ko od njih ići otvoreno protiv svog komšije ili prijatelja, pogotovo ne u fizički sukob. Zato se dovode ljudi sa strane, da bi pokušali da nastave politiku zastrašivanja kojoj je istekao životni vek“, navodi Brkić.

Prizivanje anerhije

To što se sa verbalnih provokacija prešlo na otvoreno fizičko nasilje bacanjem raznih predmeta na građane govori da je tenzija u društvu veoma velika.

„SNS је svesno, uništavajući institucionalni poredak, zapravo stvorio atmosferu koja jednostavno polako priziva anarhiju. Zaista je poslednji momenat da se vratimo institucionalnom poretku, što znači da policija mora da brani građane od nasilnika, a ne obrnuto“, upozorava Brkić.

Podseća da se na društvenim mrežama pojavio snimak na kome se jasno vidi da neko iz redova SNS-a slučajno pogađa policajca koji se onda okreće ka pristalicama naprednjaka, ali da se onda sve to zaustavlja, a policija deluje kontra, prema građanima.

Policija u nebranom grožđu

„Potpuno je jasno da je policija u nebranom grožđu, ali ona mora da sprovodeći zakon odbrani građane od nasilnika, pogotovo od onih koji su dovedeni sa strane jer to je deo procesa urušavanja institucija. Umesto da brani ustavni poredak, postoji pokušaj da se policija stavi u funkciju političkog poretka stranke na vlasti“, kaže Brkić.

Odaziv građana u drugim gradovima na ono što se dešavalo u Vrbasu i Bačkoj Palanci govori da postoji potpuna solidarnost.

„U narodu je sazrelo shvatanje da odbrana jednog mesta u kome se sprovodi nasilje mora da podrazumeva opšti odgovor svih drugih sredina. Građanima je dosta nasilja, i oni traže da se policija stavi u funkciju javnog reda, a ne u funkciju stranke na vlasti“, zaključuje Brkić.