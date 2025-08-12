Naprednjaci vole da lupetaju da su oni koji su protiv njih nacisti. Međutim, upravo je Srpska napredna stranka po uzoru na Hitlerovu Nacional-socijalističku nemačku radničku partiju osnovala paravojne formacije slične Šturmabtajlungu (SA). U utorak uveče na delu su bile u Vrbasu i Bačkoj Palanci

Na građanskim protestima u Vrbasu i Bačkoj Palanci pojavile su se već dobro poznate nabildovane kreature u crnim majicima, sa kačketima i maskama na glavama. Mrdali su debelim vratovima levo-desno, istezali široka ramena, kao huligani pred uličnu šorku.

Kao po komandi u oba vojvođanska grada nasrnuli su potom gotovo istovremeno flašama, kamenicama i pirotehničkim sredstvima na meštane koji su protestovali protiv kriminalne vlasti Aleksandra Vučića. Tu negde među nima se vijorila zastava sa likom Ace Srbina.

Pripadnici Policijske brigade, Žandarmerije i Interventne jedinice bili su zbunjeni. Nisu očigledno smeli išta da preduzmu protiv batinaša koji kao brane prostorije SNS-a, ili tako nešto.

Stanovnici Vrbasa su se u trenutku napada sakrili iza štitova policajaca koji su bili u opremi za razbijanje demonstracija. I jedni i drugi su pokušavali da izbegnu predmete koje su bacali ljudi sa naprednjačke strane fronta.

Scena je bila bizarna. “Ovo je prvi put da je policija štitila mene“, rekao je zbunjeno jedan od demonstranata.

Istovremeno se na TV Informeru Dragan J. Vučićević i druge spodobe deru da je na delu fašistički napad „blokadera-terorista“ na pristojne građane koji samo više ne mogu da trpe blokaderski teror i štite prostorije SNS-a, itd.

Naprednjačka varijanta nacističkog SA

Da bi zaštitio svoje, a napadao tuđe partijske skupove, Hitler je jednom od svojih prvih saradnika, profesionalnom oficiru Ernstu Remu, početkom 1920. godine poverio da organizuje paravojnu grupaciju koja bi delovala pod okriljem Nacional-socijalističke nemačke radničke partije (NSDAP), pisalo je ranije “Vreme”.

U početku je promenila nekoliko imena, da bi se definitivno nazvala „odeljenje za juriš“ – Šturmabtajlung (Sturmabteilung) poznatija po skraćenici svog naziva SA. Bio je to jurišni odred batinaša za zaštitu skupova NSDAP-a i ometanja drugih stranaka, formiran da bi se na ulici tukao sa grupama koje su se bunile protiv Hitlera,

SA se protiv neistomišljenika borio motkama, sekirama, ali i vatrenim oružjem.

Redovna policija se nije mešala, stajala je po strani kada je dolazilo do uličnih borbi između SA i Hitlerovih neistomišljenika, pre svega komunista.

Sličnosti i razlike

Očigledna je sličnost SA sa batinaškim grupama koje periodično stupaju na scenu u Srbiji, a kakve su na delu bile u utorak uveče u Vrbasu i Bačkoj Palanci.

Međutim, ima i bitnih razlika. Između protivnika nacista na čelu sa komunistima i SA dolazilo je do ozbiljnih uličnih borbi sa brojnim mrtvima, a pripadnici SA i SS nikada nisu krili svoja lica pod maskama. Naprotiv, ponosno su pokazivali ko su i govorili šta žele da postignu. Hteli su da Nemačka imperija zaživi hiljadu godina.

Ovi Vučićevi gde god stignu prekrivaju lica. A i (još uvek) ne koriste vatreno oružje.

Izazivanje velike nelagode

Ništa u Evropi posle Drugog svetskog rata ne može da konkuriše italijanskom fašizmu i nemačkom nacizmu. Ali kod nekoga ko se seća tih vremena jurišni, partijski odredi pod okriljem i zaštitom vlasti, sa maskama ili fantomkama na glavi i motkama i čekićima u ruci izazivaju veliku nelagodu, pisalo je ranije “Vreme”.

Uspostavljen je režim kuđenja i zastrašivanja svih onih, koji u deklarativno demokratskoj Srbiji javno negoduju protiv vođe „srpskog sveta“ i njegovih sledbenika.

Svesno se izaziva osećaj da se neće prezati od toga da neki batiniši po potrebi mogu nekažnjeno protiv „narodnih neprijatelja i stranih plaćenka“, a u ime naroda, da sprovode nekakvu naprednjačku partijsku pravdu. Teren za to je pripremljen.

Napad u Bačkoj Palanci i Vrbasu samo je još jedan nagoveštaj kako bi ubuduće naprednjački partijski jurišni odredi mogli da intervenišu. Iskusili su ih već i pripadnici zborova građana na Zvezdari i u mnogim gradovima Srbije. Ali je ovo bila premijera sinhronizovane akcije u dva grada.

