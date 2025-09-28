U Srbiji su na više lokacija održani skupovi „Građani protiv blokada", na koje pozvao Centar za društvenu stabilnost iz Novog Sada. Istovremeno, u Beogradu, Novom Sadu, Bogatiću, Čačku, Valjevu, Nišu održani su kontraskupovi

U Beogradu je održana protestna šetnja do zgrade RTS u Takovskoj ulici, gde su građani koji podržavaju vlast zatražili da javni servis „istinito, sveobuhvatno i odgovorno izveštava o događajima koji se tiču svih građana“.

Skupovi su počeli u 17 časova. Ranije je navedeno, da se očekuje prisustvo više od 200.000 građana koji će poslati „snažnu poruku da je vreme da se protivzakonite blokade, nasilje i društvene podele unutar našeg naroda zaustave“.

18.52

Povređena dvojica policajaca u Bogatiću

Dvojica policajaca su povređena u incidentu koji se desio ispred suda u Bogatiću, do kojeg je došlo kada su se izmešali građani i oni koji su se okupili na skupu protiv blokada.

Kako je javio reporter TV Nova, jednom policajcu je povređeno oko, a drugom noga i oni su prevezeni u Dom zdravlja u Bogatiću.

Građani koji su se okupili u Bogatiću na poziv Grupe građana “Pobeda za Mačvu” poručila je učesnicima skupa protiv blokada da nisu dobrodošli u tommestu. Oni im poručuju da idu kući, a učesnici skupa koji je podrška vlasti povlače se u sporedne ulice. Reporter Nove kaže da ih je ostalo još nekoliko desetina, a da se veći deo razišao.

Do incidenta ispred zgrade suda je došlo kada su građani okupljeni na poziv GG „Pobeda za Mačvu“ zaobišli policijski kordon i došli na plato ispred suda, gde je trebalo da se održi skup protiv blokada i odatle krenu u šetnju.

Dve grupe su se potom izmešale, a došlo je do guranja i koškanja s policijom. S obe strane su letele flaše i kamenice.

Ko su kriminalci koji su pobegli u zgradu opštine Bogatić pod zaštitom policije???@stimac15 udarili kamenom i topovskim udarom povredili nogu😡 pic.twitter.com/XXDr94x9TQ — Tufegdžić Dušan (@dusan_tufegdzic) September 28, 2025

18.39

Štimac pogođen kamenom u glavu

Bivši košarkaški reprezentativac Srbije, Vladimir Štimac, pogođen je kamenom u glavu od strane ćacija, kako je sam objavio.

On je u Bogatiću gde se održavaju dva skupa – protest građana i skup ćacija protiv blokada.

Ovaj ide okolo, viče Mačvanima da su ustaše, a majmuni iza gadjaju kamenicama! Upravo sam pogodjen u grudi sa kamenom sa slike! Sisati šiptar misli da ćemo ćutati a on da nas gazi, rasprodaju Srbiju i batina, nećeš! pic.twitter.com/Izhw4iemkb — Vladimir Štimac (@stimac15) September 28, 2025

18.36

Aktivistkinja: Dve osobe povređene u Čačku

Članovi SNS nisu uspeli da dođu na plato ispred Gradske uprave u Čačku i tu nisu mogli da održe svoj protest. Međutim, dogodili su se i incidenti.

Kako je aktivistkinja Ljiljana Bralović izjavila za N1, dve osobe su povređene, a prema informacijama koje je dobila jednog mladića su navodno pretukla četvorica napadača sa palicama.

18.26

Kraj režimskog skupa kod RTS-a

Skup građana koji se protive blokadama privodi se kraju kod RTS-a.

18.22

18.02

Privođenje kod Palilulske pijace

Kod Palilulske pijace privedena je najmanje jedna osoba nakon što je policija potisnula građane i studente.

17.53

Incident u Bogatiću

Reporter TV Nova iz Bogatića javlja da je ispred zgrade suda u tom gradu došlo do incidenta kada su poljoprivrednici dovezli traktor. Oni koji su se okupili na skupu protiv blokada, kao ljudi koji su došli da pomognu policiji da obuzdaju građane Bogatića povukli su se u zgradu suda, posle čega su građani pokušali takođe da uđu unutra.

Kako javlja reporter TV Nova, oni koji se protive kontraprotestima vlasti sada traže alternativne ulaze u sud. Policajci su otišli i sa zadnje stane zgrade, aa reporter javlja da se čini da građani bolje poznaju sve ulaze i izlaze u zgradu od samih policajaca.

Oni koji su ostali ispred ulaska u sud maskiranim ljudima koji su se unutra sakrili pevaju „izađi mala”. Meštani Bogatića kažu da su maskirani muškarci u Bogatić došli iz Loznice.

Građani, koji su se u velikom broju okupili ispred suda poručuju da neće dozvoliti da se u Bogatiću održe bilo kakvi kontramitinzi vlasti.

17.52

Vučić na skupu u Obrenovcu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je u Obrenovcu mnogo toga urađeno u poslednjih 10 godina i naveo da je, između ostalog, urađen auto-put „Miloš Veliki“, kao i da je dovedeno pet fabrika, od kojih dve velike.

Vučić je, tokom šetnje građana u okviru skupa protiv blokada, kazao da mu je mnogo lepše da bude sa građanima u svojoj zemlji nego da provodi vreme sa zvaničnicima po svetu.

Širom Srbije okupljanja građana koji se protive blokadama, u Obrenovcu sa građanima predsednik Vučić

➡️ https://t.co/ARmdLP5Ei2 pic.twitter.com/QenHX5xBN9 — Tanjug (@TanjugNews) September 28, 2025

17.51

I Novak Nedić na skupu protiv blokada kod RTS-a

Kolona pristalica vlasti, među kojima je i Novak Nedić, bivši sekretar Vlade Srbije, a koja se protivi blokadama stigla je iz Svetogorske u Takovsku kod RTS-a.

Policija u zagrljaju „vođe“ huligana. Bivši sekretar Vlade Novak Nedić i trenutni član kabineta Macuta na skupu protiv građana Srbije. pic.twitter.com/bqtX6b8QHP — Ana Godjevac (@AnaGodjevac) September 28, 2025

17.48

Policijski kordoni razdvajaju dve grupe u Valjevu

Okupljeni građani i studenti skandiraju „Ko ne skače, taj je ćaci“.

17.47

Privođenje kod RTS-a, policija potisnula građane do Paliluske pijace

Kod Palilulske pijace privedena je najmanje jedna osoba nakon što je policija potisnula građane i studente.

16.53

Paralelni skupovi u Takovskoj

U Takovskoj, kod javnog servisa, okupljene su pristalice SNS, a sa druge strane i građani iz zborova koji podržavaju studente.

Skupovi ispred RTS-a16.22

Žandarmerija presrela bicikliste u Novom Sadu

Kako prenosi N1, dva vozila Žandarmerije su presrela grupu biciklista na klisanskoj strani kanala i zabranili im da nastave dalje do Klise.

16.15

Blokiran Klisanski most

U Novom Sadu policija je blokirala Klisanski most. Na mostu se nalaze četiri policijska vozila, a sa druge strane kordona nalazi se nekoliko stotina građana koje policija blokira.

16.00

Autobusi sa naprednjacima stigli u Novi Sad

Trenutno u Novi Sad pristižu autobusi sa pristalicama Srpske napredne stranke i nalaze se kod Sajma, javlja portal Nova.rs.

View this post on Instagram

15.47

Voštinić: Kordon policije blokirao prilaz trgu u Kraljevu

Predrag Voštinić iz Lokalnog fronta objavio je video na kojem se vidi kako je kordon policije u punoj opremi za razbijanje demonstracija blokirao prilaz trgu.

Kraljevo. Već ne može da se priđe trgu. pic.twitter.com/jzZysYMkEW — ПРЕГРАД (@PredragVostinic) September 28, 2025

15.27

Kordon policije na Klisanskom mostu

Učesnici protesta u Novom Sadu su stigli na Klisanski most, na kom je formiran kordon policije u opremi za razbijanje demonstrancija.

View this post on Instagram

15.15

Ćacilend se širi: Šatori i u Takovskoj ulici

Pristalice SNS-a danas će u blokadama koje organizuju protiv blokada posetiti i zgradu RTS-a, a beli šatori postavljeni su u Takovskoj ulici u blizini zgrade medijskog servisa.

15.14

Poziv na protest ispred RTS-a

Beogradski zborovi i studenti u blokadi pozvali su građane na protest ispred zgrade Radio-televizije Srbije.

„Srećni ljudi, vidimo se danas popodne. Tu negde. Takovska, Svetogorska, Ilije Garašanina“, napisano je u objavi.

View this post on Instagram

15.13

Potiskivanje kod Najlon pijace u Novom Sadu

Građani i studenti koji su se prethodno okupili kod Železničke stanice u Novom Sadu, krenuli su u protestnu šetnju Kisačkom ulicom do Najlon pijace, gde su okupljeni zborovi, koje policija već potiskuje.

Okupljeni tokom šetnje uzvikuju „Pumpaj“ i duvaju u pištaljke, a blokirana je raskrsnica Partizanske i Kisačke, javlja reporter 021.rs.

Plan je da se preko Kisačke nastavi Sentandrejski putem i da se dođe do kružnog toka kod Najlon pijace, gde će ih dočekati zborovi građana.

Njihov zajednički cilj jeste da se blokiraju skupovi protiv blokada, koji su zakazani za 17 časova.

Novosadski zborovi najavili su kontraskupove „građanima protiv blokada“ u naseljima Klisa i Sajlovo.

