Saobraćajnice

28.септембар 2025. K. S.

Još pet miliona evra za kocke u Beogradu

Za popravljanje stare kaldrme i gradnju novih kamenih saobraćajnih površina Putevi Beograda dali posao Invest Gradnji. Posao vredan pet miliona evra

28.септембар 2025. K. S.

Ćacilend se širi: Šatori i u Takovskoj ulici

Pristalice SNS-a danas će u blokadama koje organizuju protiv blokada posetiti i zgradu RTS-a, a beli šatori postavljeni su u Takovskoj ulici u blizini zgrade medijskog servisa