Građani okupljeni oko „Zbora severno od kanala“ pozvali su na protestno okupljanje u 14 časova na kružnom toku između Sentandrejskog puta i Primorske ulice.

U pozivu se naglašava da je cilj skupa mirno izražavanje stava protiv organizovanih dolazaka pristalica vlasti, za koje tvrde da dolaze „po naređenju i na dnevnicu“.

Oni pozivaju sugrađane da dođu iz šireg dela grada, posebno sa Najlon pijace.

„Dođi na Najlon, prošetaj, pojedi langoš, a onda sa Najlona produži do kružnog i ponesi glas, stav i prijatelje“, navode u pozivu.

Studenti u blokadi novosadskih fakulteta pozvali su na okupljanje u 14 časova kod Železničke stanice.

Kako ističu, protest pod nazivom „Nas je ipak više“ počinju okupljanjem kod Železničke stanice, odakle će dalje u šetnju ka Kružnom toku na Sentandrejskom putu na Klisi, u znak podrške građanima okupljenim u novosadskom zborovima.

Zbor građana Sajlovo je najavio skup za 15 časova, poručujući „Građanima protiv blokada“ da nisu poželjni. Oni će se okupiti kod sportskog terena, piše 021.

Više skupova i u drugim mestima