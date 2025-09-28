U više od 200 lokacija u Srbiji, sa početkom u 17 časova, održati će skupovi građana koji se protive blokadama, a Centar za društvenu stabilnosti, zvanični organizator ovih skupova, objavio i spisak lokacija.
Na skupovima se očekuje 200.000 ljudi, najavljuju organizatori, a takav broj i ranije je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Današnji skupovi održaće se, između ostalog, na tri lokacije u Novom Sadu, u Beogradu, Pančevu, Vršcu, Kovinu, Kovačici, Šapcu, Bogatiću, Vladimircima, Loznici, Priboju, Prijepolju, Čačku, Novoj Varoši, Sjenici, Gornjem Milanovcu, Užicu, Požegi, Velikom Gradištu…
U Beogradu će se, kako su najavili, održati protestna šetnja do zgrade RTS u Takovskoj ulici, kako bi „zajednički uputili zahtev javnom servisu da istinito, sveobuhvatno i odgovorno izveštava o događajima koji se tiču svih građana“.
Blokade blokada protiv blokada u Novom Sadu
Građani okupljeni oko „Zbora severno od kanala“ pozvali su na protestno okupljanje u 14 časova na kružnom toku između Sentandrejskog puta i Primorske ulice.
U pozivu se naglašava da je cilj skupa mirno izražavanje stava protiv organizovanih dolazaka pristalica vlasti, za koje tvrde da dolaze „po naređenju i na dnevnicu“.
Oni pozivaju sugrađane da dođu iz šireg dela grada, posebno sa Najlon pijace.
„Dođi na Najlon, prošetaj, pojedi langoš, a onda sa Najlona produži do kružnog i ponesi glas, stav i prijatelje“, navode u pozivu.
Studenti u blokadi novosadskih fakulteta pozvali su na okupljanje u 14 časova kod Železničke stanice.
Kako ističu, protest pod nazivom „Nas je ipak više“ počinju okupljanjem kod Železničke stanice, odakle će dalje u šetnju ka Kružnom toku na Sentandrejskom putu na Klisi, u znak podrške građanima okupljenim u novosadskom zborovima.
Zbor građana Sajlovo je najavio skup za 15 časova, poručujući „Građanima protiv blokada“ da nisu poželjni. Oni će se okupiti kod sportskog terena, piše 021.
Više skupova i u drugim mestima
Nakon što su objavljeni termini skupova protiv blokada, protest su najavili i članovi somborskog Zbora. Nedeljni skup u Somboru, pod nazivom „Da se pogledamo u oči” zakazan za 16:45 pred prostorijama Srpske napredne stranke na glavnoj gradskoj ulici. Biće pedesetak metara udaljen od skupa na platou pred Županijom, piše Soinfo.
Meštani Kljajićeva su duhovitim plakatom, za „dečiju predstavu” Čoban tera ovčice, „pozdravili” najavu okupljanja Građana protiv blokada u njihovom mestu.. Napisali su i da pozivaju „sve uslovljene, ucenjene i zatočene meštane da u nedelju izađu na ćaci skup kako bi pokazali realno stanje i to koliko je ovo selo, kao i cela Srbija u kandžama diktatora. Samo hrabro”.
Zborovi građana Niša organizuju skupove protiv SNS blokada.
Oni će se okupiti u 16:30 na raskrsnici Pantelejske i Kosovke devojke u Jagodin mali, pišu Južne vesti.
Neformalna grupa Mladi s juga pozvala je Vranjance na okupljanje pod nazivom „Ispraćaj ćacadi“, u 17 sati kod „mapice“. Kako navode u pozivu, skup se organizuje kao reakcija na najavljeno okupljanje pristalica Srpske napredne stranke istog dana, koje nazivaju „paradoksom nad paradoksima“ i „sramoćenjem grada“.