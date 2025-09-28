Protesti širom zemlje

28.септембар 2025. I.M.

BLOG Brojni incidenti na skupovima i kontraskupovima širom Srbije

U Srbiji su na više lokacija održani skupovi „Građani protiv blokada", na koje pozvao Centar za društvenu stabilnost iz Novog Sada. Istovremeno, u Beogradu, Novom Sadu, Bogatiću, Čačku, Valjevu, Nišu održani su kontraskupovi

Saobraćajnice

28.септембар 2025. K. S.

Još pet miliona evra za kocke u Beogradu

Za popravljanje stare kaldrme i gradnju novih kamenih saobraćajnih površina Putevi Beograda dali posao Invest Gradnji. Posao vredan pet miliona evra