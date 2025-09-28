Pristalice SNS-a danas će u blokadama koje organizuju protiv blokada posetiti i zgradu RTS-a, a beli šatori postavljeni su u Takovskoj ulici u blizini zgrade medijskog servisa

Beli šatori mesecima blokiraju saobraćaj ispred Narodne skupštine, a kako su organizatori skupa protiv blokada najavili da će u sklopu današnjih okupljanja posetiti i zgradu Radio-televizije Srbije, šatori su postavljeni i Takovskoj ulici, u blizini zgrade medijskog servisa i Glavne pošte.

Kako se vidi na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, u Takovskoj ulici postavljeni su prepoznatljivi beli šatori, a pored njih se priprema roštilj, javlja Nova.

Ćacilend se širi! Sigurno ima još više studenata koji žele da uče i sigurno imaju uredno prijavljen skup.

Saobraćaj u Takovskoj ulici od ugla sa Trgom NIkole Pašića je blokiran.

View this post on Instagram

Večeras će se održati skupovi dela građana, pristalica Srpske napredne stranke, a organizator skupova Centar za društvenu stabilnost tvrdi da će protesta biti na više od 200 lokacija širom Srbije.

Ćacilend je postao kolokvijalan naziv za kamp koji su takozvani studenti koji žele da uče formirali u Pionirskom parku u martu pred veliki studentski protest.

Kasnije su šatori postavljeni i ispred parka na Trgu Nikole Pašića ispred Narodne skupštine.

Kako je za „Vreme” tada rekao Andreja Jovanović, student Pravno-poslovnog fakulteta u Beogradu, koji je jedan od studenata koji sebe nazivaju studentima koji žele da uče, šatori su postavljeni kako bi se njihov kamp proširio pošto je u parku bilo malo mesta.

„U jednom trenutku počeli smo da širimo kamp i s obzirom da nismo hteli da stavljamo šatore tamo gde je cveće, odlučeno je da se proširimo i van Pionirskog parka. Tamo će biti ne samo studenti, biće i poljoprivrednici koji su sa nama od početka, sa nama su i veterani i policije i vojske”, kazao je Jovanović za „Vreme”.