Nakon incidenata koji su se dogodili ispred prostorija SNS-a u Vrbasu i Bačkoj Palanci u utorak uveče, studenti i građani najavili su nove proteste širom Srbije. Veče protesta pratite uživo u blogu „Vremena“

20.45

Vučić drži govor na Savskom vencu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se svojim pristalicama okupljenim na Savskom vencu. Pristalice SNS-a pozdravljaju ga skandiranjem: „Aco, Srbine!“

Najavio je velike promene u državnom aparatu, od Vlade Srbije do policije, „svuda na svakom mestu“.

20.42

Lete baklje na Novom Beogradu

I na Novom Beogradu je večeras došlo do incidenata, a poletele su i baklje, javlja reporter „Vremena“.

20.37

Informer: Vučić se uskoro obraća građanima

Televizija „Informer“ saopštila je da će se predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras obratiti građanima na Savskom vencu.

20.30

Incidenti u Novom Sadu

Iz pravca prostorija SNS-a na okupljene građane poletela su pirotehnička sredstva, javlja reporterka N1.

Novi Sad Uživo! Lojalisti SNS-a gađaju građane topovskim udarom! pic.twitter.com/X9MTS6az5f — Kreni-Promeni (@KPromeni) August 13, 2025

20.25

Pristalice SNS blokirale Kneza Miloša

Pristalice Srpske napredne stranke blokirale su ulicu Kneza Miloša i saobraćaj je trenutno obustavljen, prenosi Nova.rs.

20.11

Veliki broj policije u blizini SNS-a u Kragujevcu

Veliki broj pripadnika policije u opremi za razbijanje demonstracija okupio se u ulici Aleksandra I Karađorđevića u blizini prostorija GO SNS u Kragujevcu, gde se trenutno okupljaju članovi i simpatizeri ove stranke, prenosi N1.

19.33

Naprednjaci i u Kraljevu

I ispred prostorija Srpske napredne stranke u Kraljevu okupile su se pristalice Srpske napredne stranke, javio je reporter N1.

Istovremeno, na Trgu srpskih ratnika počelo je okupljanje demonstranata.

19.29

Studenti MFNS: Pristalice SNS-a dolaze po vatromet

Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta u Novom Sadu upozorili su na društvenoj mreži Iks da pristalice SNS-a dolaze po vatromet.

‼️PAŽNJA‼️ Iz prve ruke od studenata saznajemo da se u Pauzi, iza kamina, nalaze kutije vatrometa. Organizovano, SNS ekipa dolazi po njih u 19:30. Delite dalje‼️ — MFNS blokada (@blokada_mfns) August 13, 2025

19.19

Čačak: Kordon policije štiti prostorije SNS-a

Protest u Čačku zakazan je za 19 časova ispred prostorija Srpske napredne stranke, ali kordon policije okružio je prostorije vladajuće partije i ne dozvoljava prolaz građanima, izveštava reporter N1.

Ispred prostorija SNS-a okupilo se nekoliko desetina aktivista i pristalica vlasti sa srpskim zastavama.

19.00

Poruka za građane

U pozivu na protest Studenti u blokadi pozvali su sve učesnike da „mirno i dostojanstveno izraze svoje neslaganje sa nasiljem, da stanu u odbranu prava na slobodu okupljanja i javnog izražavanja, i da pokažu solidarnost sa povređenima i zastrašenima tokom jučerašnjih događaja“.

„Nasilje nije i ne sme biti odgovor na građanski protest“, poručuju studenti.

18.29

Okupljaju se i naprednjaci

Ispred prostorija Srpske napredne stranke u Karađorđevoj u Smederevu, gde je za večeras zakazan protest građana i studenata zbog napada na okupljene na protestu u Bačkoj Palanci i Vrbasu, nešto posle 17 časova počeli su da se okupljaju simpatizeri i članovi SNS-a.

Prethodno je predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević poručio da će naprednjaci kao jedan hrabro braniti svoje prostorije i da se pred nasilnicima više nikada neće povlačiti.

18.27

Gde se održavaju protesti?

Protesti se večeras održavaju na više lokacija širom Srbije.

O tačnim lokacijama protesta čitajte u odvojenoj vesti.

View this post on Instagram A post shared by Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi)

18.22

Studenti pozvali na proteste

Zbog incidenata koji su se u utorak uveče (12. avgust) dogodili ispred prostorija Srpske napredne stranke u Vrbasu i Bačkoj Palanci, Studenti u blokadi pozvali su večeras na nove proteste širom Srbije.

Kako je već pisalo „Vreme“ u utorak su pristalice SNS-a u isto vreme napale građane okupljene na protestima u Vrbasu i Bačkoj Palanci, gađajući ih pirotehnikom, jajima i flašama. U Vrbasu je došlo i do tuče, dok policija u Bačkoj Palanci nije reagovala.

„Nakon brutalnih i koordinisanih napada na građane i studente tokom mirnih protesta u Vrbasu i Bačkoj Palanci 12. avgusta 2025. godine, javnost je još jednom suočena sa otvorenim nasiljem nad onima koji mirno izražavaju svoje političko mišljenje“, naveli su Studenti u blokadi u pozivu na protest.

„Prema izveštajima više medija, pristalice vladajuće Srpske napredne stranke, iza policijskog kordona, bacale su na okupljene pirotehnička sredstva, flaše, jaja, ledenice i druge predmete. Više građana, među kojima je bilo i dece, zadobilo je povrede, dok su novinarske ekipe bile ometane zelenim laserima“, dodaje se u saopštenju.

Studenti poručuju da, prema navodima učesnika, policija u početku nije reagovala, a u Bačkoj Palanci uopšte nije intervenisala, iako je napad bio sinhronizovan sa onim u Vrbasu. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su povređena četiri policajca, ali odgovornost za napade na građane nije preuzeta.

„Ovakvi događaji ukazuju na zabrinjavajući trend politički motivisanog nasilja, nekažnjivosti i zloupotrebe javnih resursa za obračun sa neistomišljenicima. Građani i studenti širom Srbije poručuju da se na ovakve napade neće ćutke gledati“, saopštili su Studenti u blokadi.

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.