Novi broj „Vremena“
Ko je probudio srpske tužioce?
Deo srpskog tužilaštva probudio se iz višegodišnjeg sna i počeo da se bavi čudovišnom korupcijom vrha režima. Otkud to i šta dalje? To je tema novog broja „Vremena“
Nakon incidenata koji su se dogodili ispred prostorija SNS-a u Vrbasu i Bačkoj Palanci u utorak uveče, studenti i građani najavili su nove proteste širom Srbije. Veče protesta pratite uživo u blogu „Vremena“
20.45
Vučić drži govor na Savskom vencu
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se svojim pristalicama okupljenim na Savskom vencu. Pristalice SNS-a pozdravljaju ga skandiranjem: „Aco, Srbine!“
Najavio je velike promene u državnom aparatu, od Vlade Srbije do policije, „svuda na svakom mestu“.
20.42
Lete baklje na Novom Beogradu
I na Novom Beogradu je večeras došlo do incidenata, a poletele su i baklje, javlja reporter „Vremena“.
20.37
Informer: Vučić se uskoro obraća građanima
Televizija „Informer“ saopštila je da će se predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras obratiti građanima na Savskom vencu.
20.30
Incidenti u Novom Sadu
Iz pravca prostorija SNS-a na okupljene građane poletela su pirotehnička sredstva, javlja reporterka N1.
Novi Sad Uživo!
Lojalisti SNS-a gađaju građane topovskim udarom! pic.twitter.com/X9MTS6az5f
— Kreni-Promeni (@KPromeni) August 13, 2025
20.25
Pristalice SNS blokirale Kneza Miloša
Pristalice Srpske napredne stranke blokirale su ulicu Kneza Miloša i saobraćaj je trenutno obustavljen, prenosi Nova.rs.
20.11
Veliki broj policije u blizini SNS-a u Kragujevcu
Veliki broj pripadnika policije u opremi za razbijanje demonstracija okupio se u ulici Aleksandra I Karađorđevića u blizini prostorija GO SNS u Kragujevcu, gde se trenutno okupljaju članovi i simpatizeri ove stranke, prenosi N1.
19.33
Naprednjaci i u Kraljevu
I ispred prostorija Srpske napredne stranke u Kraljevu okupile su se pristalice Srpske napredne stranke, javio je reporter N1.
Istovremeno, na Trgu srpskih ratnika počelo je okupljanje demonstranata.
19.29
Studenti MFNS: Pristalice SNS-a dolaze po vatromet
Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta u Novom Sadu upozorili su na društvenoj mreži Iks da pristalice SNS-a dolaze po vatromet.
‼️PAŽNJA‼️
Iz prve ruke od studenata saznajemo da se u Pauzi, iza kamina, nalaze kutije vatrometa.
Organizovano, SNS ekipa dolazi po njih u 19:30.
Delite dalje‼️
— MFNS blokada (@blokada_mfns) August 13, 2025
19.19
Čačak: Kordon policije štiti prostorije SNS-a
Protest u Čačku zakazan je za 19 časova ispred prostorija Srpske napredne stranke, ali kordon policije okružio je prostorije vladajuće partije i ne dozvoljava prolaz građanima, izveštava reporter N1.
Ispred prostorija SNS-a okupilo se nekoliko desetina aktivista i pristalica vlasti sa srpskim zastavama.
19.00
Poruka za građane
U pozivu na protest Studenti u blokadi pozvali su sve učesnike da „mirno i dostojanstveno izraze svoje neslaganje sa nasiljem, da stanu u odbranu prava na slobodu okupljanja i javnog izražavanja, i da pokažu solidarnost sa povređenima i zastrašenima tokom jučerašnjih događaja“.
„Nasilje nije i ne sme biti odgovor na građanski protest“, poručuju studenti.
18.29
Okupljaju se i naprednjaci
Ispred prostorija Srpske napredne stranke u Karađorđevoj u Smederevu, gde je za večeras zakazan protest građana i studenata zbog napada na okupljene na protestu u Bačkoj Palanci i Vrbasu, nešto posle 17 časova počeli su da se okupljaju simpatizeri i članovi SNS-a.
Prethodno je predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević poručio da će naprednjaci kao jedan hrabro braniti svoje prostorije i da se pred nasilnicima više nikada neće povlačiti.
18.27
Gde se održavaju protesti?
Protesti se večeras održavaju na više lokacija širom Srbije.
O tačnim lokacijama protesta čitajte u odvojenoj vesti.
View this post on Instagram
18.22
Studenti pozvali na proteste
Zbog incidenata koji su se u utorak uveče (12. avgust) dogodili ispred prostorija Srpske napredne stranke u Vrbasu i Bačkoj Palanci, Studenti u blokadi pozvali su večeras na nove proteste širom Srbije.
Kako je već pisalo „Vreme“ u utorak su pristalice SNS-a u isto vreme napale građane okupljene na protestima u Vrbasu i Bačkoj Palanci, gađajući ih pirotehnikom, jajima i flašama. U Vrbasu je došlo i do tuče, dok policija u Bačkoj Palanci nije reagovala.
„Nakon brutalnih i koordinisanih napada na građane i studente tokom mirnih protesta u Vrbasu i Bačkoj Palanci 12. avgusta 2025. godine, javnost je još jednom suočena sa otvorenim nasiljem nad onima koji mirno izražavaju svoje političko mišljenje“, naveli su Studenti u blokadi u pozivu na protest.
„Prema izveštajima više medija, pristalice vladajuće Srpske napredne stranke, iza policijskog kordona, bacale su na okupljene pirotehnička sredstva, flaše, jaja, ledenice i druge predmete. Više građana, među kojima je bilo i dece, zadobilo je povrede, dok su novinarske ekipe bile ometane zelenim laserima“, dodaje se u saopštenju.
Studenti poručuju da, prema navodima učesnika, policija u početku nije reagovala, a u Bačkoj Palanci uopšte nije intervenisala, iako je napad bio sinhronizovan sa onim u Vrbasu. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su povređena četiri policajca, ali odgovornost za napade na građane nije preuzeta.
„Ovakvi događaji ukazuju na zabrinjavajući trend politički motivisanog nasilja, nekažnjivosti i zloupotrebe javnih resursa za obračun sa neistomišljenicima. Građani i studenti širom Srbije poručuju da se na ovakve napade neće ćutke gledati“, saopštili su Studenti u blokadi.
Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.
Deo srpskog tužilaštva probudio se iz višegodišnjeg sna i počeo da se bavi čudovišnom korupcijom vrha režima. Otkud to i šta dalje? To je tema novog broja „Vremena“
Sindikalac Dragoslav Ljubičić uhapšen je zbog tvita u kom je pozvao građane da „sačekaju i neutrališu svoje ćacije“. Po njega su došla četiri vozila BIA, saznaje „Vreme“
Više javno tužilaštvo u Nišu podiglo je optužnicu protiv bivše gradonačelnice Dragane Sotirovski zbog sumnje da je zloupotrebila službeni položaj i sebi i drugim licima pribavila milione
Studenti u blokadi pozvali su građane na proteste u 20 sati, a do okupljanja će doći širom Srbije i na više lokacija u Beogradu. Gde su za večeras zakazani protesti?
Vlast je odabrala Vrbas i Bačku Palanku za mesto incidenta jer su to dojučerašnja uporišta SNS-a. Pored toga, radikali dobro poznaju metode međunacionalnog huškanja koje je najlakše izvesti u Vojvodini, smatraju sagovornci „Vremena“
Kultura sećanja: 30 godina od pada KrajineMoj poslednji dan u Kninu Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve