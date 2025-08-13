Novi broj „Vremena“

Novi broj „Vremena“

13.avgust 2025. N. S.

Ko je probudio srpske tužioce?

Deo srpskog tužilaštva probudio se iz višegodišnjeg sna i počeo da se bavi čudovišnom korupcijom vrha režima. Otkud to i šta dalje? To je tema novog broja „Vremena“

Zloupotreba službenog položaja

13.avgust 2025. M. M.

Niš: Podignuta optužnica protiv Dragane Sotirovski

Više javno tužilaštvo u Nišu podiglo je optužnicu protiv bivše gradonačelnice Dragane Sotirovski zbog sumnje da je zloupotrebila službeni položaj i sebi i drugim licima pribavila milione