Nakon sukoba sa Žandarmerijom i ispaljenih suzavaca na građane okupljene na Novom Beogradu situacija se smirila. Građani koji protestuju vraitli su se na mesto okupljanja u još većem broju

Na Novom Beogradu je policija ponovo ispalila suzavac kako bi rasterala demonstrante nedaleko od centrale Srpske napredne strankem, prenosi N1.

Bačen suzavac i topovski udari

Građani koji su se okupili na Novom Beogradu „šetali“ su Žandarmeriju od odbora do odbora Srpske napredne stranke. Deo građana se odlučio da se od Starog Merkatora pomeri na lokaciju odbora SNS u Džona Kenedija, a tu se premestila i velika grupa Žandarmerije.

Na putu ka Merkatoru su prevrtali kontejnere i gađali policiju, pa je Žandarmerija krenula jače da ih rasteruje, prenosi N1.

Bačeni su i topovski udari, a na građane je u jednom trenutku bačen suzavac.

Foto: Vreme Sukobi na Novom Beogradu

Situcija se nakon toga smirila, a građani su se vratili iza Starog Merkatora u još većem broju, gde su se prvobitno okupili.

Policija se nalazi na ulazu u Merkator, a prema nezvaničnim informacijama untra se nalazi i određena grupa ljudi sa motkama u rukama.

