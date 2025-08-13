Nakon sukoba sa Žandarmerijom i ispaljenih suzavaca na građane okupljene na Novom Beogradu situacija se smirila. Građani koji protestuju vraitli su se na mesto okupljanja u još većem broju
Na Novom Beogradu je policija ponovo ispalila suzavac kako bi rasterala demonstrante nedaleko od centrale Srpske napredne strankem, prenosi N1.
Bačen suzavac i topovski udari
Građani koji su se okupili na Novom Beogradu „šetali“ su Žandarmeriju od odbora do odbora Srpske napredne stranke. Deo građana se odlučio da se od Starog Merkatora pomeri na lokaciju odbora SNS u Džona Kenedija, a tu se premestila i velika grupa Žandarmerije.
Na putu ka Merkatoru su prevrtali kontejnere i gađali policiju, pa je Žandarmerija krenula jače da ih rasteruje, prenosi N1.
Bačeni su i topovski udari, a na građane je u jednom trenutku bačen suzavac.
Foto: VremeSukobi na Novom Beogradu
Situcija se nakon toga smirila, a građani su se vratili iza Starog Merkatora u još većem broju, gde su se prvobitno okupili.
Policija se nalazi na ulazu u Merkator, a prema nezvaničnim informacijama untra se nalazi i određena grupa ljudi sa motkama u rukama.
Veliki letnji popust na „Vreme“!Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.
U Novom Sadu građani su u Stražilovskoj ulici i na Bulevaru oslobođenja iz prostorija Srpske napredne stranke zasuti pirotehničkim sredstvima. Napadnuti su reporteri, jedan građanin je povređen, a takođe i jedan policajac
Nakon incidenata koji su se dogodili ispred prostorija SNS-a u Vrbasu i Bačkoj Palanci u utorak uveče, studenti i građani najavili su nove proteste širom Srbije. Veče protesta pratite uživo u blogu „Vremena“
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.