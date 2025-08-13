Naprednjački batinaši su miroljubivi građani i hrabre patriote, a građani koji mirno protestuju su nasilnici i teroristi. To je ukratko bila poruka formalnog predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića na konferenciji za medije koju je uživo prenosio TV Informer.

Kako to? Pa zato što su blokaderi teroristi u utorak uveče imali naređenje da upadnu u prostorije SNS-a u više gradova (samo što niko nigde nije ni pokušao da provali u naprednjačke podružnice), a njegovi članovi, simpatizeri i dobri građani su se samo branili, objasnio je Vučević.

Platforme za pritiske

„Odvratno je što medijske platforme za obmanu i pritisak koje podržavaju blokadere, tj. tajkunski mediji“, nastavio je Vučević, nedeljama i mesecima plasiraju tumačenje da oni koji nose „palice i džakove sa kamenjem, suzavce i cigle“ i pozivaju da se linčuju drugi ljudi, da se napadaju tuđe stranačke prostorije ili privatni stanovi, da se naoada policija – da su oni nekakvi građani koji kanda protestuju protiv vlasti.

A ljudi koji brane svoje kuće i partisjke prostorije, simpatizeri partije predsednika Aleksandra Vučića, oni su Za N1 i slične nasilnici i batinaši.

„Znači, okupljanje naših simpatizera i članova ispred naših kancelarija izaziva tenzije, a ne dolazak bandita, kriminalaca, terorista, blokadera sa kamenjem i palicama da rasture te prostorije i povrede ljude“, izgovorio je Vučević.

Ono je bilo užasno, zgražavao se dalje bivši premijer koji je bio podneo ostavku jer je jedan on SNS-batinaša jednoj studentkinji u Novom sadu dislocirao vilicu. Pre svega je u Vrbasu bilo stravično, a onda ste mogli da vidite, kazao je Vučević, kako se“ brzo širio taj đavolski plan – da se istovremeno napadnu naše prostorije i u Nišu i u Beogradu i u Novom Sadu i u Kragujevcu“.

„Kao po komandi, kao vampiri izašli su iz svojih jazbina i krenuli u svoj rušilački pir, da povrede još nekoga, da pokušaju nekoga da linčiju“.

Zahvalnice patriotama

„Hoću da se zahvalim svim našim članovima i simpatizerima, svim građanima i patriotama koji su juče hrabro branili i čast države i našu imovinu, našu stranku. To su hrabri ljudi i mi smo na njih ponosni“, rekao je Vučević.

A ovim političarima koji to podržavaju i njihovim medijima da poruči: direktno su odgvorni za ovo, oni pumpaju ovu atmosferu devet meseci „u nadi da će se proliti krv, da će Srbin da udari na Srbina“.

Jer to je njima, tim antisrpskim i antidržavni podlacima, potrebno da nastave proteste, da „na nesreći i sukobima“ imaju opravdanje da nastave da rade ovo što rade.

„Oni naprave incident, sprovode nasilje, oni povređuju druge ljude i policijace, a onda im je to povod za novi prostest. Protest radi protesta, nasilje radi nasilja“, rekao je Vučević.

Te da truju atmosferu u Srbiji nadajući se nekoj velikoj nesreći.

No pasaran

I zato još jednom da poruči: više se nigde neće povlačiti pred blokaderima. Koliko god da ih ima izaći će da brane svoje prostorije, svuda i na svakom mestu, beskopromisno i bezuslovno. I tako će biti od sada pa zauvek.

„Ne dirajte nas, branićemo se kao jedan“, uskliknuo je Vučević.