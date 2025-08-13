Predsednik Srpske napredne stranke

13.avgust 2025. A. I.

Vučević: „Ne dirajte nas, branićemo se kao jedan!“

Formalni predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević poručio je da će naprednjaci kao jedan hrabro braniti svoje prostorije i da se pred nasilnicima više nikada neće povlačiti. Nasilnici su građani koji mirno protestuju

Mreža za masovni video nadzor

13.avgust 2025. I.M.

RSE: Srbija tajno širi kineski sistem nadzora uprkos upozorenjima EU

Poverljivi dokumenti do kojih je došao Radio Slobodna Evropa otkrivaju da Srbija nabavlja opremu za proširenje kineskog sistema eLTE mreže, čime se kapacitet „Sigurnog grada” povećava za još 3.500 kamera, uprkos protivljenju javnosti i kritikama EU