Umesto da se stara o održavanju reda i mira, policija je širom Srbije stala u odbranu kancelarija Sprske napredne stranke koje nisu napadnute. Tako su se građani našli u sendviču nasilja - između naprednjačkih batinaša i policijskog kordona

Policija je dobila novi zadatak: svim snagama se širom Srbije čuvaju mesne zajednice, odborničke kancelarije i izlozi naprednjačkih prostorija. Jedinica policije čuva i u crveno-plavo-belo ilegalno ofarbane fasade u naselju „Liman“ u Novom Sadu koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić proglasio „srpskim trobojkama“.

Neredi su tokom noći između 12. i 13. avgusta izbili u Beogradu, Novom Sadu, Bačkoj Palanci, Vrbasu, Nišu. Građani koji su se okupljali ispred prostorija SNS-a osetilu su pesnicu policije, ali i francuski ključ i šipke maskiranih batinaša vlasti. Policija je „razdvajala“ sukobljene strane, mada je bilo jasno da su nasilje izazvali ljudi koji predstavljaju Srpsku naprednu stranku.

Kako su SNS-ovci očigledno dobili direktivu da počnu da izlaze na ulice, da se okupljaju i „brane“ svoje objekte i huškaju na nerede i borbu prsa u prsa, pobunjeni građani našli su se u sendviču nasilja.

Sa jedne strane su sada naprednjaci udruženi sa maskiranim nasilnicima koji provociraju i samo čekaju na mig da uđu u klinč, a policija ih brani. Policijska brigada, Žandarmerija i Interventna jedinica građanima, koji se nalaze sa druge strane, ne dozvoljava čak ni miran protest, a svako fizičko pomeranje ili približavanje prostorijama vladajuće stranke tretira se kao „terorizam“.

Samo u Vrbasu je tokom noći povređeno više od 60 ljudi, koliko ih je primljeno u Urgentni centar, a građanski aktivisti kažu da je puka sreća da niko nije poginuo.

Francuski ključ i šipke

Kao da se radi o bezbednosnim objektima najvišeg nivoa, policajci su spremni na sve – Interventna izlazi u punom kapacitetu, privodi bilo koga ko se samo drzne da išara nešto po prozoru SNS kancelarije.

Tako je policijac udario ženi šamar ispred prostorija SNS na Vračaru. Čim je primetio da ga snimaju, pognuo je glavu.

‼️ PAMTI SRBIJO ‼️ “Muškarčina” udara ženi šamar večeras na Vračaru ❗️ pic.twitter.com/aWcunT7Zf8 — Shonetin (@kaonikotinn) August 13, 2025

U Bačkoj Palanci i Vrbasu su naprednjaci gađali građane i studente francuskim ključem, pirotehničkim sredstvima, kamenicima, zaleđenim flašama, i drugim predmetima koji su nekima od okupljenih naneli povrede.

Magdalena Koprivica iz organizacije Studentski glas Vrbas kazala je da je nezamislivo da u ovako malom gradu, gde predsednik opšine Milan Glušac većinu sugrađana poznaje, „pusti onu bandu da onakav način napadne građane kojima se do juče javljao na ulici“,

„Ne znam da li su opština Vrbas i njeni funkcioneri svesni šta su uradili, da su nekoga mogli ubiti, pravo je čudo što niko nije zaista stradao juče”, istakla je.

Priča se i da su sa strane dovezeni batinaši prespavali u prostorijama SNS-a.

„Pojavila su se dva autobusa u toku skupa kada je ovde baš eskaliralo. Dva autobusa beogradskih tablica bila su parkirana na njihovom uporištu”, priča Koprivica. „Zahvaljujući nama, tri smene su sigurno juče promenili. Ono čemu smo juče svedočili u Vrbasu, za nas su bile nezamislive scene do juče, nadrealne scene u mirnom gradu.“

U Novom Sadu letele stolice

I ispred prostorija SNS-a u Novom Sadu izašli su članovi te stranke sa maskiranim muškarcima sa kačketima koji su građane gađali stolicama i flašama, a jedan od njih je šipkom krenuo na građane koji su se okupili na protestu.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Usrana Motka (@usrana.motka)

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Razglas news (@razglas_news)

Za to vreme, policija je čuvala jedan zid.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Gvozdena Konjica NS (@gvozdena.konjica.ns)

