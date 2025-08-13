U Novom Sadu građani su u Stražilovskoj ulici i na Bulevaru oslobođenja iz prostorija Srpske napredne stranke zasuti pirotehničkim sredstvima. Napadnuti su reporteri, jedan građanin je povređen, a takođe i jedan policajac

Tokom incidenata u Novom Sadu jedan od okupljenih građana sa vidnim povredama koje je zadobio, kako tvrdi, jer su mu baklju stavili u usta, rekao je da je jedan od pristalica vladajuće stranke sa maskom na licu i pancirom na sebi držao pištolj u jednoj, a baklju u drugoj ruci, prenosi N1.

Iz mase se čulo dodatno da neko ima pištolj u ruci, tvrdi sagovornik N1 televizije.

Kako javlja njihova reporterka, neko je uperio pištolj u nebo i čuo se jedan hitac.

Građani zasuti pirotehničkim sredstvima

U Novom Sadu na građane su u Stražilovskoj ulici i na Bulevaru oslobođenja ispred prostorija Srpske napredne stranke ispaljena pirotehnička sredstva, bačen je suzavac i topovski udari, piše portal 021.

Tokom incidenta razbijeni su izlozi stranačkih prostorija.

Policije na početku incidenta nije bilo, ali je u međuvremenu pristigla. Na terenu je prisutna i Žandarmerija. Policijski kordon ne reaguje prema pristalicama SNS-a koji napadaju građane, javlja N1.

Jedan čovek je povređen – udaren je štapom po glavi. A, N1 javlja da su napadnuti reporter Žarko Bogosavljević sa portala Razglas i Nikola Bilić sa novosadskog portala 192.

Bilić je pretučen, a Bogosavljević udaren palicom u glavu. Bogosavljević je nosio kacigu.

Pretučen mladić

„Na raskrsnici Radničke i Stražilovske u Novom Sadu mladić je blokirao saobraćaj motorom kada je ekipa batinaša s motkama krenula u juriš, oborila ga i pretukla“, objavio je Zeleno-levi front na svom Iks nalogu.

Na raskrsnici Radničke i Stražilovske u Novom Sadu mladić je blokirao saobraćaj motorom kada je ekipa batinaša s motkama krenula u juriš, oborila ga i pretukla! pic.twitter.com/40OlNKdnEc — Zeleno-levi front (@nedavimobgd) August 13, 2025

Oglasio se i Ivica Dačić

Policijska uprava u Novom Sadu saopštila je da je tokom incidenta povređen i jedan policajac.

Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i potvrdio da je povređen jedan policajac i dodao da verovatno ima i drugih jer je, kako je rekao, došlo do masovnog napada.

„Ima i u drugim gradovima širom Srbije napada na policiju ili članove SNS i građane ispred prostorija naprednjaka. Policija mora da očuva javni red i mir, upozoravamo sve da poštuju zakon, protiv svih koji krše zakon biće podnete prijave“, rekao je Dačić u vanrednom obraćanju.

On je pozvao sve na mir i da „odustanu od provokativnih akcija“.

„Služe samo da se izazovu sukobi, danas je veliki broj naprednjaka pristuan ispred prostorija, taj broj je veći nego broj onih koji protestuju, kako neko može da govori da je normalno da neki napadaju političke stranke, policija bi obezbedila svaku stranku koju neko hoće da napdne. Svi treba da se raziđu i da se uspostavi javni red i mir“, rekao je Dačić.

Izvor: 021.rs/N1

