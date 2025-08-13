Aleksandar Vučić stigao je nešto pre 22 časa u sredu, 13. avgusta, u sred građanskih protesta, ispred Narodne skupštine. A onda je prešao preko puta

Dok se cela Srbija digla na noge, a širom zemlje bukte neredi preliveni policijskim suzavcem, prvi čovek zemlje Aleksandar Vučić ušao je među bele šatore i poručio da je došao da bude sa narodom. Za narod nije proglasio hiljade ljudi koji se bune na ulicama u protestu koji nosi naziv „Probudi se“, već njegove pristalice koje mesecima okupiraju Pionirski park, ali i plato ispred Narodne skupštine.

Odatle se i snimio za Instagram.

„U 15 do 10 evo me ispred Skupštine na ivici Ćacilenda, pošto su rekli da će da napadaju, pa sam došao da budem ovde sa narodom“, objavio je Vučić. „Sa narodom koji samo čuva svoje, ne dira nikoga, ne napada nikoga.“

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Dodao je, naizgled pomirljivo, da je „više nego ikada ranije, potrebno da slušamo jedni druge, razumemo i da ne mrzimo nikoga“. Ipak, nastavio je u svom stilu, rekavši da su „strašne stvari činili večeras u Novom Sadu i da ih i dalje čine“. Dodao je da „kada pokažete volju za mirom“, aludirajući na sebe „na kraju strpljenjem rešavate stvari“.

Na istom mestu je primećen i predsednikov brat, Andrej Vučić, visoki funkcioner SNS.

