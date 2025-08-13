Incidenti u Novom Sadu tokom protesta

Protesti širom Srbije

13.avgust 2025. M.S.

Haos u Novom Sadu: SNS protiv građana

U Novom Sadu građani su u Stražilovskoj ulici i na Bulevaru oslobođenja iz prostorija Srpske napredne stranke zasuti pirotehničkim sredstvima. Napadnuti su reporteri, jedan građanin je povređen, a takođe i jedan policajac

Novi broj „Vremena“

13.avgust 2025. N. S.

Ko je probudio srpske tužioce?

Deo srpskog tužilaštva probudio se iz višegodišnjeg sna i počeo da se bavi čudovišnom korupcijom vrha režima. Otkud to i šta dalje? To je tema novog broja „Vremena“