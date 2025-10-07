Uprava Narodnog pozorišta je pristala da ispuni zahtev zaposlenih i nađe alternativne prostore za rad i predstave, ali o glavnim zahtevima. Smeni uprave, Dragoslava Bokana i ministra Selakovića – ćuti

U Narodnom pozorištu su u toku izmeštanja predstava po drugim pozorištima, a traže se i sale za baletske vežbe i probe, i za probe Orkestra.

To je prva i još uvek jedina reakcija uprave Narodnog pozorišta na zahteve dela zaposlenih od kako je 3. oktobra Narodno pozorište zatvoreno na tri nedelje radi „sprovođenja mera tehničke i protivpožarne zaštite“.

Naime, Sindikat baletskih umetnika, Sindikat muzičkih umetnika i glumački sindikat „Singlus“ Narodnog pozorišta 6. oktobra su zahtevali od uprave da im obezbedi prostor za rad i za već zakazane predstave.

O drugim zahtevima, ni reč

O ispunjenju drugih zahteva, a posebno tri osnovna – smenu cele uprave Narodnog pozorišta, Dragoslava Bokana predsednika Upravnog odbora i Nikole Selakovića ministra kulture, nema ni reči.

Od kako su uprava i Ministarstvo kulture zatvorili Narodno pozorište, umesto da tim potezom privremeno potisnu protest zaposlenih protiv nove uprave i Dragoslava Bokana, oni su ga učinili i glasnijim i vidljivijim, a u javnosti je Narodno pozorište postalo tema broj jedan i novi simbol protesta protiv SNS vlasti.

Iako im po nedavno donetom Pravilniku o radnoj disciplini prete otkazi zato što javno izražavaju politički stav, deo zaposlenih otvoreno govori o pogrešnim potezima uprave i insistira na svojim zahtevima.

O otkazima ne razmišljamo

Darko Tomović, predsednik glumačkog sindikata „Singlus“, kaže kratko „o otkazima ne razmišljamo“.

Zaposleni podsećaju da je još prethodna uprava Narodnog pozorišta, proletos, tražila pomoć od Ministarstva kulture radi otklanjanja uočenih nepravilnosti u sistemu protivpožarne zaštite, ali Ministarstvo im nije ni odgovorilo.

Inspekcijski nadzor je još 11. i 12. septembra poslao upravi Narodnog pozorišta nalaze o nedostacima protivpožarne zaštite. Uprava je te nalaze držala u tajnosti.

Zašto je uprava ćutala

Obnarodovala ih je tek kad je glumački sindikat „Singlus“ najavio jednosatni štrajk upozorenja za 3. oktobar. Ministarstvo kulture je odmah upozoreno da pozorištu preti opasnost, a ono se, kako tvrdi uprava, odmah odazvalo molbi za novčana sredstva. Neverovatno je da proletos nije bilo ni odgovora ni para, a da se sad ima, da su se pare stvorile za jedan dan i to u vreme kad država nema ni dinara za kulturu, i to baš dan pred najavu štrajka.

„Čak i da su razlozi za zatvaranje Narodnog pozorišta u potpunosti istiniti, postavlja se pitanje zbog čega je Uprava NP u periodu od 12.9.2025. godine do 3.10.2025. godine svesno rizikovala živote svojih zaposlenih time što nije odmah prekinula rad u radnom okruženju u kojem zaštitni uređaji nisu bili u ispravnom stanju, već je držanjem u tajnosti podatka o neispravnosti sistema protivpožarne zaštite svesno izazvala opasnost po život ili telo svojih zaposlenih“, ističe se u saopštenju dela zaposlenih.

Osim tri pomenuta zahteva koja su saopštili 3. oktobra na protestu ispred svoje zgrade, zaposleni sada traže i uvid u zapisnike inspekcije, jasnu vremensku procenu i plan ponovnog otvaranja, garanciju da nijedan zaposleni neće biti kažnjen ili stavljen u nepovoljan položaj zbog svog profesionalnog ili javnog stava, kao i pokretanje hitnih razgovora sa predstavnicima sindikata i zaposlenih radi stavljanja van snage spornog Pravilnika.

Poruka Kokana Mladenovića

Podrška javnosti Narodnom pozorištu, i medijska i na društvenim mrežama, je ogromna. Od nebrojenih komentara, izdvaja se onaj koji je napisao reditelj Kokan Mladenović:

„Kao građanin, reditelj, nekadašnji direktor Drame Narodnog pozorišta u Beogradu, pratim sve što se u tom teatru zbiva i sramotno zatvaranje Narodnog od strane aktuelne uprave i aktuelne vlasti. Pratim i ovu izbegličku sagu po scenama drugih teatara i opravdane i legitimne zahteve zaposlenih u Narodnom i pitam se – ko će nam, osim nas samih, doneti slobodu?

Vlast kojoj se obraćate, dragi moji, nije vlast koja će vam ispuniti zahteve. Hajde da okrenemo igricu i razmišljamo ovako – zašto Narodno pozorište ne bi bilo prva oslobođena teritorija nove Srbije? Izbacite upravu napolje, postavite vašu, privremenu upravu Slobodnog Narodnog pozorišta i igrajte repertoar, koji vam je tako sramotno suspendovan, besplatno, za sve one koji žele da vas podrže i gledaju.

Od nekoga i od nečega, sloboda mora da krene. Ili bi i to trebalo da završe studenti, kao i sve druge preteške stvari u ovoj uništenoj zemlji koje smo im natovarili na leđa i sklonili se u lajkove, proteste i saopštenja?“

