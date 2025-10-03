Narodno pozorište
Narodno pozorište je od danas delimično zatvoreno
Uprava Narodnog pozorišta i Ministarstvo kulture su odlučili da od 3. oktobra pa naredne tri nedelje zatvore ovu kuću kako bi se ispunile 59 mera Sektora za vanredne situacije
Deo ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu zatražio je smenu predsednika Upravnog odbora Narodnog pozorišta Dragoslava Bokana, pa su u petak uveče organizovali štrajk upozorenja
Deo ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu odbija da prihvati Pravilnik o radu kojim im se zabranjuje izražavanje političkog stava na sceni.
Oni traže smenu predsednika Upravnog odbora Narodnog pozorišta Dragoslava Bokana, pa su u petak uveče organizovali štrajk upozorenja.
Glumci su najavili jednosatni štrajk upozorenja koji je trebalo da se održi u foajeu Narodnog pozorišta uoči predstave koja je počela u 19.30 sati, ali je Narodno pozorište saopštilo da je u dogovoru sa Ministarstvom kulture određeno da zbog propusta koji se tiču protivpožarnog sistema u tom teatru delovi pozorišta budu zatvoreni na tri nedelje i da za to vreme sve predstave i na Velikoj i na Maloj bini budu otkazane.
„Uprava napolje“ i „Odlazi, Bokane“, čulo se ispred Narodnog pozorišta gde zaposleni, ali i građani zaustavili saobraćaj u centru grada.
Ispred Narodnog pozorišta umetnici tee kuće drže nekoliko transparenata.
Na jednom je pisalo „Narodno, a ne napredno“, a na drugom se tražila Bokanova smena , što su glumci tražili i pre nekoliko večeri.
U naredne tri nedelje se ovde predstave neće igrati, budući da će se popravljati navodni nedostaci koji se odnose na protivpožarnu zaštitu, a tu mogućnost najavio je i sam Bokan u provladinim medijima.
Rekao je da postoji 60 nedostataka, da on želi da spreči opasnost i po publiku, i po zaposlene, te da će insistirati u Ministarstvu kulture da Narodno pozorište bude zatvoreno u oktobru.
„Ta informacija o nezbednosti Narodnog pozorišta može da bude razlog da neko iz svojih razloga, sa namerom da napravi neki haos u kome ćemo svi mi stradati“, rekao je Bokan.
Glumci su naveli da nedostaci kakve Bokan pominje nisu novina. Dodali su da su i sami upozoravali na njih, ali da je, umesto da budu popravljeni tokom leta, informacija iskorišćena kako bi bili „ućutkani“, zbog čega su poručili su da se to neće desiti.
Bojan Glušica, član orkestra SNP-a je na informativnom razgovoru u policiji objašnjavao značenje postova sa privatne mreže, zbog optužbi da je vređao opersku pevačicu Natašu Tasić Knežević po nacionalnoj osnovi
„Nedostatak razumevanja za pomeranje termina održavanja Sajma knjiga pokazuje koliko se različito doživljava stvarnost u kojoj živimo“, navodi Udruženje izdavača i knjižara Srbije
Na društvenim mrežama pojavila se inicijativa da se održi novi Sajam knjiga - u virtuelnom prostoru. Tako će ljubitelji knjiga moći da pazare, a da ne idu niz dlaku rukovodstvu Beogradskog sajma knjiga koje ignoriše godišnjicu tragedije u Novom Sadu 1. novembra
Srpsko narodno pozorište demantuje navode objavljene 2. oktobra 2025. godine, ističući da Nataša Tasić Knežević nije uzrok otkazivanja početka sezone
