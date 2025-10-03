Deo ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu zatražio je smenu predsednika Upravnog odbora Narodnog pozorišta Dragoslava Bokana, pa su u petak uveče organizovali štrajk upozorenja

Deo ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu odbija da prihvati Pravilnik o radu kojim im se zabranjuje izražavanje političkog stava na sceni.

Oni traže smenu predsednika Upravnog odbora Narodnog pozorišta Dragoslava Bokana, pa su u petak uveče organizovali štrajk upozorenja.

Glumci su najavili jednosatni štrajk upozorenja koji je trebalo da se održi u foajeu Narodnog pozorišta uoči predstave koja je počela u 19.30 sati, ali je Narodno pozorište saopštilo da je u dogovoru sa Ministarstvom kulture određeno da zbog propusta koji se tiču protivpožarnog sistema u tom teatru delovi pozorišta budu zatvoreni na tri nedelje i da za to vreme sve predstave i na Velikoj i na Maloj bini budu otkazane.

„Uprava napolje“ i „Odlazi, Bokane“, čulo se ispred Narodnog pozorišta gde zaposleni, ali i građani zaustavili saobraćaj u centru grada.

Ispred Narodnog pozorišta umetnici tee kuće drže nekoliko transparenata.

Na jednom je pisalo „Narodno, a ne napredno“, a na drugom se tražila Bokanova smena , što su glumci tražili i pre nekoliko večeri.

U naredne tri nedelje se ovde predstave neće igrati, budući da će se popravljati navodni nedostaci koji se odnose na protivpožarnu zaštitu, a tu mogućnost najavio je i sam Bokan u provladinim medijima.

Rekao je da postoji 60 nedostataka, da on želi da spreči opasnost i po publiku, i po zaposlene, te da će insistirati u Ministarstvu kulture da Narodno pozorište bude zatvoreno u oktobru.

„Ta informacija o nezbednosti Narodnog pozorišta može da bude razlog da neko iz svojih razloga, sa namerom da napravi neki haos u kome ćemo svi mi stradati“, rekao je Bokan.

Glumci su naveli da nedostaci kakve Bokan pominje nisu novina. Dodali su da su i sami upozoravali na njih, ali da je, umesto da budu popravljeni tokom leta, informacija iskorišćena kako bi bili „ućutkani“, zbog čega su poručili su da se to neće desiti.