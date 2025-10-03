Uprava Narodnog pozorišta i Ministarstvo kulture su odlučili da od 3. oktobra pa naredne tri nedelje zatvore ovu kuću kako bi se ispunile 59 mera Sektora za vanredne situacije

Nekoliko sati pre početka štrajka upozorenja glumačkog sindikata „Singlus“ Narodnog pozorišta u Beogradu, na sajtu kuće je objavljeno da „od danas 3.oktobra 2025 godine, u roku od naredne tri nedelje, neće se održavati planirani repertoar, te uprava Narodnog pozorišta moli publiku za razumevanje i strpljenje.“

Da će Narodno pozorište biti zatvoreno u oktobru, najavio je dan pre početka štrajka upozorenja novi predsednik Upravnog odbora Narodnog pozorišta Dragoslav Bokan na televiziji Kurir.

„Insistiraćemo kod ministra kulture da se u oktobru zatvori Narodno pozorište i da umesto predstava, obezbedimo normalan rad, život i bezbednost svima koji su tamo”, izjavio je Bokan.

Saopštenje o zatvaranju Narodnog pozorišta je zajedničko – Ministarstva kulture i uprave Narodnog pozorišta.

„Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, doneli smo odluku da delovi zgrade Narodnog pozorišta budu zatvoreni za upotrebu do ispunjenja mera za otklanjanje nezakonitosti i utvrđenih nedostataka.“

Objašnjavaju da je Narodno pozorište obavezano da primeni 59 mera, „čijim ignorisanjem i neotklanjanjem bi bilo dovedeno u pitanje funkcionisanje pozorišta, kao i bezbednost publike i zaposlenih.“

„Naglašavamo da je do kontrole od strane nadležnih organa došlo na inicijativu v.d. upravnika Narodnog pozorišta Dragoljuba Bajića nakon preuzimanja dužnosti, te da su utvrđene nezakonitosti posledica višegodišnjeg nemara u postupanju nadležnih službi nacionalnog teatra.“

Naglašavaju da su „pojedini propusti napravljeni još 2011. godine“, kao i da „ od 2024. godine Narodno pozorište nema važeći Plan zaštite od požara, kao najvažniji interni akt jednog objekta u sistemu protivpožarne zaštite.“

Kažu i da će „uprava pozorišta sprovesti sve neophodne mere za utvrđivanje odgovornosti za nastale propuste.“