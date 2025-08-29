United Grupa potvrdila je da se razgovor generalnih direktora Stena Milera i Vladimira Lučića održao, ali navodi da je reč o poslovnom razgovoru i da je snimak nezakonit, nepotpun i izvučen iz konteksta

United Grupa potvrdila je da da se razgovor između njenog generalnog direktora Stena Milera i generalnog direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića održao, navodeći da je u pitanju poslovni razgovor. Ističu i da osuđuju svako nezakonito snimanje privatnih razgovora, kao što je, kako navode, ovde slučaj.

„Ranije ove godine, United Grupa je prodala različitu imovinu Telekomu Srbija. Nakon te transakcije, rutinska je i neophodna komunikacija između kompanija”, stoji u saopštenju UG.

Dodaju da je snimak nepotpun i da ne odražava potpun razgovor i kontekst tih diskusija, te da ni u jednom trenutku Telekom Srbija ili bilo koji drugi entitet ili osoba nisu vršili ili pokušali da vrše bilo kakav pritisak na UG u vezi sa zaposlenjem Aleksandre Subotić.

„United Grupa se ne povinuje političkom uticaju bilo koje vrste. Aleksandra Subotić nije zaposlena kao član uredništva ni u jednoj novinskoj organizaciji United Grupa b, niti je ikada bila član uredništva. Nedavni navodi u medijima da je gospođa Subotić deo uredništva su netačni. Gospođa Subotić radi u menadžment timu United Grupa i ostaje na svojoj poziciji. Gospodin Miler je u snimku izjavio da je neće otpustiti”, navodi se u saopštenju.

Ističu i da je UG čvrsto posvećena održavanju dosledne i jasne granice između upravljačkih i uredničkih odluka, te da je kompanija nedavno angažovala dva nezavisna međunarodna savetnika da sprovedu reviziju svojih informativnih redakcija, a sa ciljem preduzimanja daljih koraka kako bi se osigurala njihova nezavisnost.

„United Grupa odlučno odbacuje sugestije da pokušava da potkopa nezavisnost svojih medija“, navodi kompanija u saopštenju.