Svašta nam je dao latinski, pa i reč margo od koje imamo marginu, marginalce i ovih dana u Srbiji aktuelne marže
United Grupa potvrdila je da se razgovor generalnih direktora Stena Milera i Vladimira Lučića održao, ali navodi da je reč o poslovnom razgovoru i da je snimak nezakonit, nepotpun i izvučen iz konteksta
United Grupa potvrdila je da da se razgovor između njenog generalnog direktora Stena Milera i generalnog direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića održao, navodeći da je u pitanju poslovni razgovor. Ističu i da osuđuju svako nezakonito snimanje privatnih razgovora, kao što je, kako navode, ovde slučaj.
„Ranije ove godine, United Grupa je prodala različitu imovinu Telekomu Srbija. Nakon te transakcije, rutinska je i neophodna komunikacija između kompanija”, stoji u saopštenju UG.
Dodaju da je snimak nepotpun i da ne odražava potpun razgovor i kontekst tih diskusija, te da ni u jednom trenutku Telekom Srbija ili bilo koji drugi entitet ili osoba nisu vršili ili pokušali da vrše bilo kakav pritisak na UG u vezi sa zaposlenjem Aleksandre Subotić.
„United Grupa se ne povinuje političkom uticaju bilo koje vrste. Aleksandra Subotić nije zaposlena kao član uredništva ni u jednoj novinskoj organizaciji United Grupa b, niti je ikada bila član uredništva. Nedavni navodi u medijima da je gospođa Subotić deo uredništva su netačni. Gospođa Subotić radi u menadžment timu United Grupa i ostaje na svojoj poziciji. Gospodin Miler je u snimku izjavio da je neće otpustiti”, navodi se u saopštenju.
Ističu i da je UG čvrsto posvećena održavanju dosledne i jasne granice između upravljačkih i uredničkih odluka, te da je kompanija nedavno angažovala dva nezavisna međunarodna savetnika da sprovedu reviziju svojih informativnih redakcija, a sa ciljem preduzimanja daljih koraka kako bi se osigurala njihova nezavisnost.
„United Grupa odlučno odbacuje sugestije da pokušava da potkopa nezavisnost svojih medija“, navodi kompanija u saopštenju.
Svašta nam je dao latinski, pa i reč margo od koje imamo marginu, marginalce i ovih dana u Srbiji aktuelne marže
Od ponedeljka, 1. septembra, oko 20.000 proizvoda u prodavnicama u Srbiji će imati niže cene. Vlada je usvojila uredbu kojom se marže u trgovinskim lancima ograničavaju na 20 odsto, a obuhvaćene su 23 kategorije osnovnih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda.
Raspisana je javna nabavka za izradu novih i popravci postojećih saobraćajnih površina od sitne kamene kocke, granatnih ploča, kaldrme i sličnih materijala u vrednosti od 500 miliona dinara. Dakle, 4,3 miliona evra za novo presalaganje kocki
Koliko struja poskupljuje, kakvi su popusti i ko to važi kao energetski ugrožen kupac
