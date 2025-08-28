Ne dešava se često da novinari idu da propitaju direktora korporacije za koju rade. A još ređe da ih onda neko maltretira. To se dogodilo novinarima N1 i Nove i to pokazuje – Junajted grupa ide ka glajhšaltovanju ovih televizija

Novinari N1 i Nove bili su šikanirani u beogradskom hotelu „Bristol“ kada su hteli da suoče direktora Junajted grupe Stena Milera sa kritičkim pitanjima.

Obezbeđenje ih je, kako navode ovi mediji, držalo duže od sat vremena, preteći policijom.

U ovoj priči sve je bizarno i zloslutno po medijske slobode u Srbiji. Jer, Junajted grupa je matična korporacija Junajted medije u sklopu koje posluju N1, Nova, Danas, Radar i još desetine medija širom regiona.

Novinari su, dakle, otišli da propitaju „svog“ direktora – doduše, onog koji sedi šest spratova iznad njih u firmi – a to se ne dešava baš svaki dan. Pogotovo se ne dešava da onda budu tretirani kao „kriminalci“.

Taj opis je upotrebila novinarka N1 Ana Novaković. Kaže da je telefonom pokušala da snimi odgovor Milera na to jedno pitanje, a onda su je advokati ubeđivali da obriše snimak, što nije učinila. Prećeno je policijom.

„Osoblje je reklo da sam zauvek persona non grata i da mi je zauvek zabranjen ulazak“, piše ona na mreži X.

MOLIM RT !! POJAŠNJENJE!! Hvala vam na svoj podršci, divni ljudi❤️ Nisam privedena!

Dugo mi se pretilo policijom!

Izbačena sam iz hotela Bristol kao kriminalac.

Osoblje je reklo da sam zauvek PERSONA NON GRATA i da mi je zauvek zabranjen ulazak.

Razlog: telefonom sam pokuša da… — Ana Novakovic (@Ann_Novakovic) August 27, 2025

Sastanak Milera i Lučića

Pitanje je pak bilo jednostavno – da li je Miler, kao prvi čovek moćne korporacije, zbilja sa direktorom srpskog Telekoma Vladimirom Lučićem dogovarao smenu direktorke Junajted medije Aleksandre Subotić i promenu uređivačke politike N1 i drugih medija?

To je, naime, u sredu javila istraživačka mreža OCCRP, mada su svi navodno umešani to demantovali.

Tako su novinari u hotelu „Bristol“, gde je inače odsela cela etaža direktora Junajted grupe, tretirani kao strano telo i smetnja, poniženi i izbačeni. Miler i ekipa nisu ni prstom mrdnuli da spreče šikaniranje.

Incident pokazuje ono što se u novinarskoj čaršiji već dugo zna – Junajted medija u Srbiji je, od smene Dragana Šolaka sa operativnih funkcija, praktično odsečena od novog menadžmenta kompanije.

Kako u autorskom tekstu za novo „Vreme“ piše programski direktor N1 Igor Božić, oni od nove uprave nemaju odgovor na jednostavno pitanje – da li se sprema prodaja N1 i drugih medija ili pak promena uređivačke politike.

„Ili će N1 ostati baš kakav je i do sada bio ili ga neće biti, jer naši ljudi nikada nisu pristajali na kompromise“, piše Božić u tom tekstu.

Istupi prvog čoveka N1 u javnost govore koliko je sati. Među novinarima i drugim zaposlenima vlada strah od toga da bi uskoro mogli da budu primorani da poviju kičmu ili da odu. A gde da odu u zemlji u kojoj bi tada, bez ostatka, sve televizije bile pod kontrolom režima?

U beogradskom hotelu Bristol boravi direktor United Grupe, Sten Miler, o kome je istraživačka mreža OCCRP objavila da je vodio tajne razgovore sa direktorom Telekoma Srbije o smeni direktorke United Medie i promeni uređivačke politike. Novinarka N1 Ana Novaković, u pratnji… pic.twitter.com/HvxkFbDDgw — TV N1 Beograd (@n1srbija) August 27, 2025

Kako je počelo

Havarija je počela kad je većinski vlasnik Junajted grupe, investicioni fond BC Partners, počeo sa onim što investicioni fondovi inače rade – da prodaje skuplje ono što je pazario jeftinije.

Junajted grupa se za sada prodaje na parče. Otišli su Telemah u BiH i Crnoj Gori, pa je onda u spektakularnom transferu prodat SBB u Srbiji, dok su državnom Telekomu – dojučerašnjem takmacu – prodati Net TV plus i prava na sve sportske prenose.

To je od Telekoma načinilo monopolistu na sportske sadržaje, a BC Partnersima (i pomalo Šolaku, koji je još manjinski vlasnik) donelo milijardu i po evra. Nastavilo se svađom BC Partnersa i Šolaka koja će epilog imati na sudu.

Smesta se desilo još nešto – kablovska ponuda SBB i Telekoma prestala je da bude konkurencija i nastalo je saglasje. Na obe mreže je sav sport u produkciji Arena Sporta i na obe mreže su sve režimske tabloidne televizije poput Informera.

Jedini izuzetak – N1 i Nova ostali su samo na mreži SBB-a, dok su na svim drugim mestima suzbijani. Navodno, N1 i Nova imaju još važeći ugovor sa SBB-om prema kojem još par godina dobijaju novac po svakom priključku pa tako imaju garantovani budžet i prostor sa kojeg idu u etar.

Ali, pravno gledano, niko ne može da zabrani većinskom vlasniku da smeni vodeće ljude Junajted medije i samih televizija, portala i štampe koje ima u svom vlasništvu ili da pak proda te medije.

Poslednja runda

Izgleda da je počela poslednja runda te borbe. Već je tako, hajdučki, na posao došao novi direktor Junajted grupe za Srbiju Vladica Tintor – sa istim advokatima koji zastupaju i Telekom. Iako Tintor nominalno nema veze sa samim medijima, pitanje je kada će i tu biti smena.

Igor Božić šalje apel EU. Piše da bi Evropa mogla da se zapita trebaju li Srbiji slobodni mediji pre nego što bude kasno. „A vreme je krajnje“, zaključuje.

Ako je istina da rukovodstvo Junajted grupe sa predstavnicima režima u Srbiji dogovara glajhšaltovanje N1 i drugih medija, onda je odlično pitanje kako je i čime srpska vlast doprla do vrha fonda koji žonglira stotinama milijardi evra i drži jednako medije, naftne platforme i klanice pilića, sve što donosi pare.

Druga mogućnost je da je biznis u Srbiji postao samo opterećenje za BC Partners jer njihova Junajted grupa radi od Slovenije do Grčke i, navodno, želi više da se koncentriše na tržište EU.

Kako god se okrene, za medijsku sliku u Srbiji je zlo i naopako. Daleko je od dobrog i kad tolike medije drži jedna korporacija, ali je sreća u nesreći bila što su N1 i ostali našli nišu u kritičkom izveštavanju o vlastima pa gledaoci televizije nisu bili osuđeni samo na režimski ton.

Ako toga ne bude, onda će srpska medijska scena biti lišena najmoćnijih kritičkih medija. Ostaće nešto nezavisnih nedeljnika i portala, pokoji istraživački kolektiv i lokalni medij. Sve drugo uređivaće Aleksandar Vučić.