Ne treba sumnjati da je Vučić ikada odustao od plana da uništi N1, piše prvi čovek te televizije Igor Božić u tekstu za novi broj „Vremena“

Novinari i zaposleni medija Junajted grupe u Srbiji i dalje čekaju odgovore vlasnika, investicionog fonda BC Partners, na pitanje da li će mediji biti na prodaju i da li će uređivačka politika ostati slobodna.

To piše programski direktor N1 Igor Božić u autorskom tekstu za novi broj „Vremena“, koji je na kioscima od četvrtka (28. avgust).

Božić podseća da su BC Partners godinama većinski vlasnik Junajted grupe iako je gnev vlasti u Srbiji išao prema manjinskom vlasniku Draganu Šolaku.

Većinski vlasnik „pokušava da unovči svoju investiciju“, piše Božić, i to tako što prodaje po delovima jer je očito cela Junajted grupa postala preveliki zalogaj za kupce.

Tako su, podseća Božić, prodati Telemah u BiH i Crnoj Gori, potom SBB u Srbiji.

Kako je izbila kriza

No, kako piše, to nije uticalo na uređivačku politiku medija poput N1. Ali „krizno stanje“ i „ranjivost“ medija počeli su, dodaje Božić, kada je većinski vlasnik smenio Šolaka sa operativnih funkcija u junu.

„Otvoreno je pitanje – da li je ovo uvod u prodaju medija i ako jeste, kome se prodaju? Da li će uređivačka politika biti slobodna? Te jednostavne odgovore od vlasnika (BCP), koji je s nama već sedam godina i dalje čekamo“, navodi prvi čovek N1.

Prošle sedmice je na čelo Junajted grupe u Srbiji postavljen Vladica Tintor, što nominalno nema veze sa medijima – jer njima upravlja Junajted medija.

„Međutim, Vučić ima sve veze s medijima u Srbiji, čak i kad nema direktne veze. Ne treba sumnjati da je ikada odustao od plana da uništi N1“, piše Božić.

„Vreme je krajnje“

On misli da režim žulja to što je N1 sa studentima i građanima na ulicama, što je program gledan, a portal čitan. I Evropa bi, piše Božić, mogla da se na vreme zapita da li Srbiji treba takav jedan slobodan medij.

„A vreme je krajnje. Ili će N1 ostati baš kakav je i do sada bio ili ga neće biti, jer naši ljudi nikada nisu pristajali na kompromise.“

