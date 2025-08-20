Novi direktor Junajted grupe u Srbiji je Vladica Tintor, nekadašnji direktor RATEL-a. On je pred prostorije Junajted grupe došao nenajavljeno, a pošto obezbeđenje nije ništa znalo o njemu, nisu ga pustili u zgradu, nakon čega je pozvao policiju. Ubrzo su se na licu mesta pojavili režimski mediji

U sredu (20. avgust), nešto pre 17 časova se ispred prostorija Junajted grupe u Bulevaru Zorana Đinđića pojavio Vladica Tintor, koji se predstavio kao novi direktor UG u Srbiji, prenosi N1.

Pošto obezbeđenje nije imalo informacije o tome, tražili su dodatne potvrde, nakon čega je došla i policija na poziv njegovih advokata. Inače, advokati u Tintorovoj pratnji su iz Advokatske kancelarije Gecić koja, između ostalog, zastupa i Telekom Srbija.

Policija je konstatovala da nema razloga za intervenciju i zatim se povukla.

Inače, ubrzo su ispred prostorija Junajted grupe došle brojne medijske ekipe prorežimskih medija.

Nije poznato zbog čega je Tintor došao nenajavljeno u sedište svoje kompanije, odnosno da li je dosadašnja direktorka bila upoznata sa svojom smenom i njegovim imenovanjem i dolaskom niti da li su o tome bili upoznati ostali visoki rukovodioci kompanija u okviru Junajted grupe koje posluju u Srbiji i imaju sedište na istoj adresi, piše Nova ekonomija.

Vladica Tintor upisan je u sredu ujutro u APR-u kao direktor UG. Inače, Tintor je bio direktor RATEL-a do 2020. godine.

Nova ekonomija: Junajted grupa u previranju

Junajted grupa se trenutno nalazi u velikom previranju, nakon što je prodala SBB i Sportklub u Srbiji i dala otkaz predsedniku Savetodavnog odbora kompanije Draganu Šolaku, koji je ujedno i osnivač kompanije i manjinski vlasnik, piše Nova ekonomija.

Sukob između Šolaka i većinskih akcionara Junajted grupe, investicionog fonda BS Partners, izbio je zbog 200 miliona evra koliko je Šolaku pripadalo kao provizija zbog prodaje operacija u Srbiji, kao deo ugovorne klauzule sa Junajted grupom, čija je dosadašnja generalna direktorka Viktorija Boklag takođe dobila otkaz u istom trenutku kada i Šolak.

Nakon toga, veliki broj menadžera Junajted grupe je izrazio svoje nezadovoljstvo ovim odlukama, uz javna pisma i ostavke, međusobne tužbe kompanije i njenog manjinskog vlasnika i osnivača i negativne tekstove u svetskim medijima.

Koliko je poznato, imenovanje Tintora je prva visoka kadrovska promena u samoj Srbiji od kada je došlo do prodaje SBB-a i Sportkluba.

Ko je Vladica Tintor?

Novi direktor Junajted grupe rođen je 1980. godine u Splitu, piše Istinomer.

„Osnovnu školu je završio 1995. godine u Beogradu, kao nosilac Vukove diplome. Četvrtu beogradsku gimnaziju je završio 1999. godine sa odličnim uspehom“, navodi u biografiji.

Ističe da je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao 2004. godine, magistrirao 2006. i doktorirao 2009. godine.

Napominje da je u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) zaposlen od osnivanja agencije, da je bio pomoćnik direktora, a u oktobru 2015. izabran je za direktora RATEL-a. Na toj funkciji bio je do septembra 2020.

Od januara 2018. do januara 2019, dodaje, bio je član Upravnog odbora Tela evropskih regulatora za elektronske komunikacije (BEREC).

Od septembra 2020. do aprila 2023. bio je direktor u kompaniji „Novo Nordisk“. Od januara 2022. do aprila 2023. bio je član Upravnog odbora „Nordic Business Alliance“.

Od aprila do oktobra 2023. bio je, kako navodi na svom LinkedIn profilu, samostalni konsultant za razvoj poslovanja, dok je od oktobra 2023. konsultant za razvoj poslovanja u „Axians Serbia“, koji je „deo Axiansa, ICT brenda kompanije VINCI Energies“.

„Njegova profesionalna karijera je bogata i raznolika. Trenutno radi kao menadžer za razvoj tržišta u kompaniji Axians Serbia d.o.o, gde koordinira timove iz više zemalja na projektima iz oblasti veštačke inteligencije, IoT-a, IPTV i OTT servisa, servisa informacione bezbednosti, telekomunikacione infrastrukture i data centara“, piše u biografiji.

Naglašava da je „autor ili koautor brojnih radova objavljenih u domaćim i inostranim naučnim časopisima i zbornicima sa konferencija“, piše Istinomer.

