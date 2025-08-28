Direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić je naveo da je tražen uvid u audio snimak njegovog razgovora sa generalnim direktorom Junajted grupe Stena Milera pre objavljivanja tog snimka kako bi se utvrdila njegova autentičnost

Kompanija Telekom pokrenuće krivični postupak protiv medija koji su objavili „audio snimak navodnog razgovora“ generalnih direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića i Junajted grupe Stena Milera, poručio je Lučić u saopštenju za javnost.

Lučić je naveo da je tražen uvid u pomenuti audio snimak „pre objavljivanja, kako bi se utvrdila njegova autentičnost“.

„Kako se to nije dogodilo, biće pokrenut krivični postupak protiv medija koji su ga objavili zbog nanošenja reputacione štete, a dodatno će biti zatraženo od suda da utvrdi autentičnost navedenog snimka“, naveo je Lučić u saopštenju.

Lučić je naglasio i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić „nikada nije zatražio smenu Aleksandre Subotić niti bilo koga iz kompanija Junajted grupa ili Junajted medija“, saopštio je Lučić.

„Novog direktora Junajted grupе Stena Milera, poznajem skoro dva meseca, i nisu tajna razgovori kao partnera koji su učestvovali u akviziciji kojom je Telekom Srbija kupio deo Junajted grupe“, navodi Lučić.

„Niko se nije usudio da utiče na uređivačku politiku medija“

U saopštenju se kaže da je uvidom u poslovanje platforme NET TV čiji je vlasnik Telekom postao 2025. Utvrđeno je da je postojao „fiktivni ugovor kojim je firma u vlasništvu Aleksandre Subotić od 2013. godine izvlačila milione evra iz NET TV“.

„Zbog ovih sumnji biće pokrenuta istraga pred nadležnim organima biće tražena nedoknada načinjene štete, pre svega Telekomu Srbija, a i Junajted grupi ukoliko budu želeli da se pridruže gonjenju, budući da su fiktivni ugovori postojali poslednjih 12 godina“, navodi Lučić.

U saopštenju se naglašava da Telekom Srbija ni Junajted grupa nisu uspeli da utvrde „iz kog formalnog kapaciteta Aleksandra Subotić crpi autoritet da vodi operacije ove kompanije u Srbiji budući da ne postoji nijedna zvanična odluka o njenom postavljanju za direktora ove kompanije“.

„U razgovoru sa gospodinom Milerom nije bilo reči o medijima čiji je vlasnik Junajted grupe niti bi se bilo ko usudio da utiče na uređivačku politiku tih medija“, kaže Lučić.

Izvor: FoNet