,,Vreme’’ ekskluzivno saznaje da će ambasador specijalizovane izložbe EXPO 2027 u Beogradu biti poznati holivudski glumac i majstor borilačkih veština Džeki Čen

Cena angažmana Džeki Čena za potrebe izložbe EXPO 2027 nije poznata, a prema dostupnim izvorima cena za slične aktivnosti kreće se između 250 i 750 hiljada dolara. U zemlji u kojoj zvanično prosečna plata jedva prelazi 900 evra, a cene svakodnevno skaču, ove svote zvuče kao uvreda za građane koji svakodnevno trpe posledice urušene pravne države i nefunkcionalnih javnih službi.

U odgovoru za nedeljnik „Vreme“ direktor specijalizovane izložbe EXPO Danilo Jerinić nije ni potvrdio ni demantovao naša saznanja. Na pitanje o tome ko i koliko plaća ambasadore izložbe EXPO odgovorio je da troškove angažovanja plaćaju sponzori, a ne država.

„Angažovanje ambasadora ne plaća se iz džepa građana, već taj trošak plaćaju sponzori izložbe“, napisao je Jerinić u pisanom odgovoru „Vremenu“ uz napomenu da je „ambasador izložbe EXPO u Dubaiju bio Lionel Mesi i da je to značajno doprinelo imidžu izložbe i zemlje domaćina“.

Zašto baš Džeki Čen

Džeki Čen je godinama prisutan u globalnim kampanjama — od 2004. godine ambasador je UNICEF-a i aktivno učestvuje u inicijativama za zaštitu dece, zdravlja i životne sredine. Iako je rođen u Hong Kongu u poslednje vreme javno hvali politiku kineske Komunističke partije i predsednika Kine Si Đinpinga.

Angažovanje Džeki Čena očigledno otkriva nameru države da privuče što veći broj ljudi iz Kine na EXPO.

Podsećamo da je u junu ove godine jedan od ambasadora izložbe EXPO 2027 postao i svetski rekorder na ato metara Jusein Bolt.

Skupa kulisa

Beograd je organizaciju EXPO 2027 dobio 2022. godine, a predstavnici vlasti najavili su to kao šansu za infrastrukturni preporod Srbije. Sama izložba koštaće gradjane Srbije 1.3 milijarde evra, dok su ostali infrastrukturni projekti koje vlast planira da sprovede pod „kišobranom“ ove izložbe vredni blizu 17 milijardi evra.

Ostaje pitanje: ko je doneo odluku angažmanu Čena, pod kojim uslovima i šta će Srbija zaista dobiti zauzvrat? Ako je odgovor još jedna serija selfija predstavnika vlasti sa holivudskom zvezdom, onda je jasno da EXPO 2027 neće biti prilika da Srbija pokaže svoje potencijale, već još jedna skupa kulisa iza koje se bogate privilegovani pojedinci iz SNS-a i njima bliski biznismeni.