Rekom Senom kroz Pariz po kišnom danu plovi više od 10.000 sportista i maše stotinama hiljadama okupljenih na obali, nadvijaju se dimni signali u bojama francuske zastave, peva Lejdi Gaga, na Ajfelovoj kuli nastupa Selin Dion i olimpijski plamen nadvija se nad glavnim gradom Francuske.

Usledile su dve nedelje sportskih nadmetanja, a oči sveta bile su uprte u osvajače medalja.

Još spektakularnije bilo je zatvaranje gde Tom Kruz nosi olimpijski plamen u Los Anđeles, dok na stadionu u Parizu nastupa bend Finiks, a u Kaliforniji uživo Pepersi, Bili Ajliš i Snup Dogi Dog.

Vratili smo godinu unazad i Olimpijske igre održane lane u Francuskoj.

Jedanaest meseci kasnije objavljeni su ukupni troškovi Olimpijskih igara – i to troškovi organizacije – 2,77 milijardi, od čega 1,4 milijarde za bezbednost, infrastruktura – 3,19 milijardi.

Globalni događaj koji su pratili milioni širom sveta koštao je Francusku oko šest milijardi evra, iako je ministarstvo finansija te zemlje prethodno procenilo dvostruko niži iznos.

Predsednik Revizorskog suda je pre početka Olimpijskih igara predvideo da će one koštati od tri do pet milijardi evra.

Dok se Los Anđeles priprema za naredne Olimpijske igre koje će se u Kaliforniji održati 2028, Beograd će godinu dana pre toga ugostiti specijalizovanu EXPO izložbu.

Na njoj je učešće do sada potvrdilo više od stotinu zemalja, a javnosti se predstavljaju različiti iznosi o tome koliko organizacija ovakve izložbe košta.

Koliko košta EXPO?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je u januaru 2024. godine plan „Skok u budućnost – Srbija EXPO 2027“ i rekao da će Srbija u naredne tri i po do četiri godine za sve projekte, među njima i u EXPO 2027, uložiti 17,8 milijardi evra.

Predsednik je tada posebno izložio koncept planiranja i izgradnje složene infrastrukture u okviru realizacije Međunarodne specijalizovane izložbe EXPO 2027 u Beogradu, koji će, kako je pojasnio, dobrim delom predstavljati investiciono jezgro u predstojećem periodu.

„Planiramo da uložimo 17,8 milijardi evra, što je na nivou jednogodišnjeg budžeta Republike Srbije”, rekao je tada Vučić.

Naziv projekta u međuvremenu je promenjen u „Skok u budućnost – Srbija 2027” i kako je u martu 2025. objasnio ministar finansija Siniša Mali, širi je od samog EXPO projekta, demantujući navode da će samo u EXPO biti uloženo oko 18 milijardi evra.

Mali je, kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, rekao da će u okviru programa „Skok u budućnost“, širom Srbije do 2027. godine biti uloženo oko 18 milijardi evra u više od 300 projekata, a između ostalog biće građene i obnavljane škole, zdravstvene ustanove, auto-putevi, saobraćajnice, brze pruge, BIO4 kampus…

Sam EXPO, pojasnio je Mali, obuhvata investiciju od oko 1,2 milijarde evra i to za izgradnju, kako je rekao, novog grada u Surčinu koji će sadržati stambeni kompleks, Akvatik centar i Nacionalni stadion.

Generalni sekretar EXPO-a o troškovima

Generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe Dimitri Kerkezes kazao je nedavno da troškovi za EXPO u Srbiji iznosi do 1,3 milijarde evra sa sve neophodnom infrastrukturom, i da on ne zna ništa o 18 milijardi koje je Vlada Srbije predočila za ovaj projekat. Naglasio je da to nije projekat za nekog pojedinca ili grupu, već za celu naciju.

Kerkezes je rekao da njemu „nikada nije bilo predočeno, niti je video da je Vlada Srbije predstavila budžet od 18 milijardi evra za ovaj događaj”.

„Imali smo uvid u ono što je predstavljeno Izvršnom komitetu i našoj Generalnoj skupštini, a to je u rasponu od 1 do 1,3 milijarde evra – i to nam ima smisla”, kazao je Kerkezes i dodao da investicija od 18 milijardi kao deo EXPO-a, neće biti prihvaćena, „jer to nema nikakve veze sa samim događajem. Ali, nadam se da je to deo šireg podsticaja za razvoj zemlje“.

Za 56 kapitalnih projekata 21 milijarda evra

Ukupna vrednost 56 kapitalnih projekata u koje država planira da investira novac je 2.468 milijardi dinara, što je oko 21 milijardu evra, pokazuju podaci objavljeni u Nacrtu Fiskalne strategije za 2026. sa projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

Do sada je u njih uloženo 929,7 milijardi dinara, a u ovoj i naredne tri godine planirani trošak je još 920 milijardi dinara.

EXPO je ovom strategijom procenjen na ukupno 139,6 milijardi dinara.