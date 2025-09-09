Zbog toga što nadležne institucije ignorišu njihove zahteve, sindikat Instituta BioSens iz Novog Sada najavio je novi štrajk upozorenja u sredu (10. septembar) od 13 do 14 časova

Sindikat Instituta BioSens iz Novog Sada najavio da će zbog toga što nadležni ignorišu njegove zahteve, u sredu (10. septembar) od 13 do 14 časova ponovo održati štrajk upozorenja, kojim se od osnivača Instituta – Autonomne pokrajine Vojvodina i Upravnog odbora Instituta traži da ponište sve svoje nezakonite odluke, prenosi FoNet.

U saopštenju podsećaju da su prošle sedmice 33 doktora nauka sa Instituta BioSens podnela tužbu Ustavnom sudu Srbije zbog povrede slobode naučnog stvaranja i narušavanja osnovnih principa naučnih istraživanja – slobode i autonomije naučnog rada.

Navodi se da se od Ustavnog suda, prvi put od donošenja važećeg Ustava, traži da ustanovi koje su granice slobode naučnog izražavanja, a koje su granice javnih vlasti pri uplitanju u naučnu i nenaučnu kontrolu naučnoistraživačkog rada.

Napisali su i da je Autonomna pokrajina Vojvodina, zloupotrebljavajući osnivačka prava, protivno izričitoj zakonskoj odredbi najpre imenovala Upravni odbor, a zatim i vršioca dužnosti direktora Instituta koji ne ispunjavaju kriterijume koji su postavljeni Zakonom o nauci i istraživanjima i Statutom Instituta BioSens.

„Nećemo dozvoliti da slobode naučnog i umetničkog stvaranja budu žrtve pokušaja režima da se održi na vlasti. Zahtevamo da živimo i radimo u društvu u kom za slobodu obavljanja svog posla nije neophodna politička podobnost“, poručili su iz sindikata Instituta Biosens.

Prvi štrajk upozorenja Sindikat Instituta BioSens održan je 3. septembra.

Zašto je smenjen direktor Instituta?

Početkom avgusta direktor Instituta BioSens Vladimir Crnojević smenjen je zato što je odbio da pošalje 30 naučnika na miting Srpske napredne stranke.

On je smenjen na hitnoj elektronskoj sednici Upravnog odbora.

Crnojević je, inače, 2022. godine podržao listu Srpske napredne stranke. Međutim, kako je rekao posle smene za N1, vladajuću stranku ne podržava od 1. novembra prošle godine, kada je pala nadstrešnica Železničke stanice u Novom Sadu pod kojom je nastradao i naučnik BioSensa Vasko Sazdovski.

Izvor: FoNet/Vreme