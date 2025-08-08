Smena Vladimira Crnojevića sa čela Instituta BioSens izazvala je potres u naučnoj zajednici i još jednom otvorila pitanje besomučnog političkog pritiska Srpske napredne stranke

Odbijanje da pošalje 30 naučnika na miting Srpske napredne stranke koštalo je Vladimira Crnojevića mesta direktrora novosadskog instituta BioSens. Smenjen je na hitnoj elektronskoj sednici Upravnog odbora.

Članica Upravnog odbora Vesna Bengin kazala je da su se preko mejla četiri predstavnika Pokrajine Vojvodine izjasnila o smeni direktora.

„Zakon propisuje kako direktor može biti razrešen, da Upravni odbor mora da prikaže dokumentaciju zašto je direktor smenjen, a toga nije bilo”, dodala je ona.

Crnojević je, inače, 2022. godine podržao listu Srpske napredne stranke. Međutim, kako je rekao posle smene za N1, vladajuću stranku ne podržava od 1. novembra prošle godine, kada je pala nadstrešnica Železničke stanice u Novom Sadu pod kojom je nastradao i naučnik BioSensa Vasko Sazdovski.

Kako u SNS-u postaješ „odmetnik”

Ispričao je da je od njega pokrajinska vlast tražila da obezbedi 30 naučnika za jedan miting vladajuće stranke, što je on odbio. Taj gest je protumačen kao „odmetanje i neposlušnost”.

„Krenulo je nasilno uvođenje politike i naravno smena rukovodstva, nakon čega može da usledi štošta. Iz tog razloga je nekoliko puta, tačnije tri puta za nekoliko meseci, menjan Upravni odbor – jer ljudi koji su postali članovi UO, kada su shvatili šta im je zadatak, nisu želeli da učestvuju u tome i prljaju ruke”, rekao je Vladimir Crnojević.

Kako je objavljeno u Službenom listu AP Vojvodine, predsednik Upravnog odbora BioSensa, vanredni profesor Fakulteta tehničkih nauka Nemanja Tasić i članica Odbora i predstavnica osnivača prof. dr Dragana Zgonjanin Bosić, naučna saradnica na Medicinskom fakultetu, razrešeni su dužnosti „na lični zahtev”.

Na čelo Upravnog odbora tada je na period do isteka mandata Upravnog odbora postavljena dr Sanja Vasiljević, naučna savetnica u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo.

Umesto Zgonjanin Bosić, na mesto člana Upravnog odbora postavljena je vanredna profesorka na Građevinskom fakultetu u Subotici dr Martina Vojnić Purčar, takođe do isteka mandata Odbora.

BioSens na udaru SNS-a

Zbog smene članova upravnog odbora, pred Isntitutom je u četvrtak održan protest zaposlenih, studenata i građana.

„Od četiri člana koje delegira pokrajina, nijedan nema adekvatne kompetencije i zbog toga smo mi juče podneli tužbu Upravnom sudu u Novom Sadu i očekujemo da se ova odluka o imenovanju obustavi”, rekao je viši naučni saradnik i pomoćnik direktora Oskar Marko.

Institut je podneo i tužbu Upravnom sudu zbog, kako su naveli, nelegalnog konstituisanja Upravnog odbora.

„Razlog okupljanja je što je još jedna institucija na udaru Srpske napredne stranke. Nama su četvrti put izmenili sastav Upravnog odbora i konačno postavili nekompetentne ljude koje nemaju veze sa radom instituta BioSens”, poručio je pomoćnik direktora dr Oskar Marko.

Ako se ne obustavi nametanje ovakvog Upravnog odbora, urušiće se, tvrde zaposleni, integritet instituta.

„Jedna stvar koju ne možemo da zaobiđemo jeste da je član ovog instituta, naš dragi kolega i prijatelj Vasko Sazdovski, izgubio život ispod nadstrešnice 1. novembra i da smo mi kolege zaista očajni, a to je sve posledica toga što se nekompetentni ljudi postavljaju na upravljačkim pozicijama i što se zakon nije poštovao”, dodao je Marko.

Podrška studentima

Zato je više od 140 zaposlenih na Institutu BioSens podržalo zahteve pobunjenih studenata, navodeći da je „njihovo ispunjenje neophodan korak ka društvu koje se zasniva na vladavini prava“.

„Iako kao pojedinci podržavamo studentsku borbu od samog početka, smatramo našom moralnom dužnošću da studente podržimo i javno kao članovi kolektiva koji je usled pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu izgubio kolegu dr Vaska Sazdovskog”, saopštili su tada zaposleni na ovom Institutu.

Među potpisnicima tada nije bio direktor Instituta, koji je tada podržavao, a više ne podržava Srpsku naprednu stranku.

„Prvog novembra da ste me pitali, ja bih rekao ‘da’. I zaista nemam nikakav problem, čak sam i ponosan što sam to podržao (SNS) zato što je ova fantastična zgrada, koja je zaista biser arhitekture i nauke i opreme koja je tu, nastala u to vreme. Mi smo svi radili na tome i tesno sarađivali sa Vladom Srbije da se to napravi”, rekao je Crnojević za N1.

Šta je BioSens?

BioSens, istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema, osnovan je 2015. godine i pionir je digitalne transformacije poljoprivrede u Srbiji.

Istražujući naučne i tehnološke granice inovativne primene IT-a u poljoprivredi, Institut teži da srpskom, ali i svetskom poljoprivrednom sektoru pruži vrhunska digitalna rešenja kako bi se uz manje investicija ostvarili veći prinosi.

Institut BioSens u proleće 2023. godine dobio je i razvojni institut, a tom prilikom je tadašnja premijerka Ana Brnabić izjavila da je otvoreno „sedište jednog evropskog centra koji će doneti nove vrednosti i inovacije ne samo Srbiji, već i regionu i svetu“.

Brnabić je istakla da je Srbija pokazala da može da bude centar izvrsnosti u jednoj od oblasti koja je veoma važna za budući razvoj naše zemlje, a to je digitalna poljoprivreda.

Svesni inovativnosti i potencijala, deo zaposlenih sada strahuje da bi sve to moglo da se uruši, jer je uslov da se odazoveš pozivu „sa vrha“ da prisustvuješ Vučićevim mitinzima i tako pokažeš svoju odanost i zahvalnost.

Izvor: N1/021

