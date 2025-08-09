Institut BioSens optužuje vlast za nezakonito preuzimanje upravljanja i smenu direktora Vladimira Crnojevića. U znak protesta, zajedno sa studentima i građanima, zaposleni su blokirali ulaz „nezakonito izabranim i nekompetentnim“ članovima Upravnog odbora.

Novosadski institut BioSens saopštio je danas (subota, 9. avgust) da se suočava sa nezakonitim delovanjem vlasti koja pokušava da preuzme institut postavljanjem nekompetentnih članova Upravnog odbora, kao i da bez valjanog pravnog osnova smeni direktora Vladimira Crnojevića.

„Osnovano sumnjamo da je na delu odmazda zbog toga što su zaposleni Instituta podržali studentske zahteve nakon tragedije usled pada nadstrešnice, u kojoj je poginuo i naš kolega Vasko Sazdovski i nakon što je direktor Crnojević odbio da šalje zaposlene na miting Srpske napredne stranke (SNS)“, saopštio je Istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema.

Zaposleni, kojima su se priključili studenti i građani, trenutno blokiraju ulaz, kako se navodi „nezakonito izabranim i nekompetentnim“ članovima Upravnog odbora u institut, prenosi FoNet.

Direktno razaranje naučne institucije

„Ovaj protest se ne tiče samo odbrane instituta BioSens, već se tiče i svih građana Srbije, jer se danas ispred instituta BioSens brani pravna država i pruža otpor vladanju odmazdama i ucenama“, ocenili su iz BioSens instituta.

Zaposleni ukazuju i na nezakonito zakazivanje elektronskih sednica van radnog vremena kako bi se ekspresno i opet nezakonito, putem imejla, smenio direktor koji je, kako ističu, sa svojim timom zaslužan za izgradnju i razvoj instituta BioSens. Ocenjeno je kako time vlast pokazuje da spremna na sve na putu ka ostvarivanju svojih političkih interesa.

„U ovom slučaju spremni su i na nezakonito upravljanje radom instituta na način koji direktno vodi u razaranje ove naučne institucije, čiji rad je međunarodno prepoznat i koja je pokrenula pionirske poduhvate u oblasti naučno-istraživačkog rada“, upozorava u saopštenju BioSens.

Neophodna reakcija EU

Ističe se i to da se najveći broj projekata Instituta BioSens se ostvaruje u saradnji sa EU, pa je zato neophodna i reakcija nadležnih institucija EU povodom, kao je ocenjeno, alarmantne situacije, u kojoj se urušavanjem Instituta direktno ugrožavaju i investicije EU.

„U skladu sa tim, potražili smo i međunarodnu podršku svojih partnera u svrhu očuvanja ovog međunarodno prepoznatog bastiona naučnog razvoja, i direktno se za pomoć obratili Šefu delegacije EU u Srbiji Andreasu fon Bekeratu. Ne samo naša, već i evropska javnost mora biti obaveštena o tome na koji način se vlast obračunava sa neistomišljenicima u Srbiji“, poručuju iz Instituta BioSens.

Naglašavaju i da – nakon smrti njihovog kolege u tragediji na Železničkoj stanici – za sve zaposlene u institutu BioSens borba protiv nekompetentnosti i korupcije ima poseban značaj.

„Tu borbu dugujemo i našem kolegi, ali i svim građanima Srbije, jer smo u ovakvim okolnostima svi jednako ugroženi“, poručili su zaposleni u institutu BioSens.

„Odmetnik“ Vladimir Crnojević

Kako je „Vreme“ već pisalo, odbijanje da pošalje 30 naučnika na miting Srpske napredne stranke koštalo je Vladimira Crnojevića mesta direktrora novosadskog instituta BioSens. Smenjen je na hitnoj elektronskoj sednici Upravnog odbora.

Članica Upravnog odbora Vesna Bengin kazala je da su se preko mejla četiri predstavnika Pokrajine Vojvodine izjasnila o smeni direktora.

„Zakon propisuje kako direktor može biti razrešen, da Upravni odbor mora da prikaže dokumentaciju zašto je direktor smenjen, a toga nije bilo”, dodala je ona.

Crnojević je, inače, 2022. godine podržao listu Srpske napredne stranke. Međutim, kako je rekao posle smene za N1, vladajuću stranku ne podržava od 1. novembra prošle godine, kada je pala nadstrešnica Železničke stanice u Novom Sadu pod kojom je nastradao i naučnik BioSensa Vasko Sazdovski.

Ispričao je da je od njega pokrajinska vlast tražila da obezbedi 30 naučnika za jedan miting vladajuće stranke, što je on odbio. Taj gest je protumačen kao „odmetanje i neposlušnost”.

„Krenulo je nasilno uvođenje politike i naravno smena rukovodstva, nakon čega može da usledi štošta. Iz tog razloga je nekoliko puta, tačnije tri puta za nekoliko meseci, menjan Upravni odbor – jer ljudi koji su postali članovi UO, kada su shvatili šta im je zadatak, nisu želeli da učestvuju u tome i prljaju ruke”, rekao je Vladimir Crnojević.

Šta je BioSens?

BioSens, istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema, osnovan je 2015. godine i pionir je digitalne transformacije poljoprivrede u Srbiji.

Istražujući naučne i tehnološke granice inovativne primene IT-a u poljoprivredi, Institut teži da srpskom, ali i svetskom poljoprivrednom sektoru pruži vrhunska digitalna rešenja kako bi se uz manje investicija ostvarili veći prinosi.

Institut BioSens u proleće 2023. godine dobio je i razvojni institut, a tom prilikom je tadašnja premijerka Ana Brnabić izjavila da je otvoreno „sedište jednog evropskog centra koji će doneti nove vrednosti i inovacije ne samo Srbiji, već i regionu i svetu“.

Brnabić je istakla da je Srbija pokazala da može da bude centar izvrsnosti u jednoj od oblasti koja je veoma važna za budući razvoj naše zemlje, a to je digitalna poljoprivreda.

Svesni inovativnosti i potencijala, deo zaposlenih sada strahuje da bi sve to moglo da se uruši, jer je uslov da se odazoveš pozivu „sa vrha“ da prisustvuješ Vučićevim mitinzima i tako pokažeš svoju odanost i zahvalnost.

Izvori: FoNet/Vreme

