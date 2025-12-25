Stigao je novogodišnji dvobroj „Vremena“ gde je mnoštvo velikih članaka i intervjua, svašta za čitanje i uživanje. Osvrnuli smo se i na političku godinu na izmaku i najavili iduću

„Dogovor kuću gradi“ piše na naslovnoj strani novog „Vremena“ preko ilustracije Vladimira Stankovskog. Ta slika je nacrt neke nove Srbije.

Stigao je novogodišnji dvobroj, na više strana za iste pare.

Tu je mnoštvo velikih članaka i intervjua, svašta za čitanje i uživanje. Osvrnuli smo se i na političku godinu na izmaku i najavili iduću.

Prilika za promene

U ovoj godini politički nam se desila decenija. Građani su prestali da traže vođe, promenili su se. „Režim koji počiva na kontroli ne zna šta da radi sa ljudima koji su prestali da se plaše“, piše Jovana Gligorijević u članku.

U uvodniku glavni urednik Filip Švarm analizira Vučićevo „driblanje javnosti“ terminom izbora – nada se nekom čudesnom ekonomskom uspehu ili, još važnije, pukotinama unutar bloka studenata i pobunjenog društva.

„Sljedeća godina neće biti laka – mnogo je izazova i problema. Međutim, ona je i jedinstvena prilika za veliku promjenu u korist čitavog naroda. Neće to biti idila i kraj istorije, već početak početka normaliziranja Srbije.“

Naša urednica fotografije Marija Janković donosi bogat kolaž slika koje su obeležile godinu.

Mali, jadni, zalutali

Slobodan Georgiev piše o spoljnopolitičkoj godini „bez strateškog opredeljenja i prave strategije u spoljnim odnosima“ i tome šta nas čeka.

Srbija „izgleda kao država koja pokušava da balansira tako što će nekom nešto da obeća na jednoj strani, i što će od nekoga nešto da kupi na drugoj strani. Njen lider govori kako smo ponosni, pa kako smo mali i jadni, kako smo slobodarski, ali kako se ni za šta ne pitamo.“

